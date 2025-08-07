Власти Алтайского края планируют выставить на продажу крупное животноводческое предприятие
Это позволит реализовать новые инвестиционные проекты в отрасли
07 августа 2025, 10:50, ИА Амител
Правительство Алтайского края в ходе заседания 6 августа приняло решение согласовать возможность продажи животноводческого предприятия АО "Промышленный". Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале.
Как отметил глава региона, это даст новые возможности для развития инвестпроектов в сфере животноводства.
Губернатор подчеркнул, что предприятие, созданное для выращивания крупного рогатого скота около ста лет назад, долгое время было важным звеном в развитии алтайского животноводства. Однако в последние годы ситуация изменилась. Все больше хозяйств в крае начали заниматься животноводством. Этому поспособствовало усиление мер господдержки на краевом и федеральном уровнях. В результате почти за 20 лет объем производства говядины вырос более чем в 13 раз:
«За последние 17 лет объем производства высококачественной говядины увеличился больше чем в 13 раз и достиг по итогам 2024 года 17,8 тысячи тонн. При этом доля "Промышленного" постепенно уменьшалась», – добавил Виктор Томенко.
Сейчас имущественный комплекс находится в поселке Заря и в селе Старая Чемровка Бийского района. Общая площадь сельхозугодий превышает восемь тысяч гектаров.
«Есть все возможности сделать на базе "Промышленного" современный производственный комплекс. По этому пути мы и будем двигаться дальше», – резюмировал губернатор.
Напомним, в Алтайском крае также планируют запустить крупнейшее за Уралом производство индейки. Птицефабрику возводят в селе Дружба Целинного района. Уже завершено строительство инкубатора на 500 тысяч яиц, продолжается возведение птичников, производственного цеха и других необходимых сооружений.
10:57:42 07-08-2025
Вот и всё, ещё одному хозяйству кирдык! 😎🐄
11:06:56 07-08-2025
Я что то не пойму, власти хотят продать своё прибыльное предприятие?
А почему бы не позволить ему работать дальше и прибыль бы шла властям?
11:57:07 07-08-2025
Гость (11:06:56 07-08-2025) Я что то не пойму, власти хотят продать своё прибыльное пред... Кто то очень важный захотел себе или наследнику приобрести маленький бизнес
11:26:34 07-08-2025
посадки будут?
12:54:55 07-08-2025
Всё что эти ввласти могут, это продать, не задорого (на бумаге)
15:07:56 07-08-2025
Гость (12:54:55 07-08-2025) Всё что эти ввласти могут, это продать, не задорого (на бум... там все кто мог и что могли тащили последние несколько лет поменялось 4 управляющих там над от СК проверки и все бывших и нынешних за решетку с конфискацией имущества непонятно как полученного
16:12:24 07-08-2025
ГОСТЬ (15:07:56 07-08-2025) там все кто мог и что могли тащили последние несколько ле... Правильно, быстрее продать, чем наладить управление!
16:26:57 07-08-2025
Глупее нельзя придумать, продадим животноводческое предприятие и будем развивать животноводство?????!!! Это отдадим сынку а дочерям деньги на развитие других
21:35:06 07-08-2025
Власти управлять не хотят, хотят хапать сегодня а не завтра, а завтра могут и перекрыть кислород - торопятся. Хорошего ни чего не будет от продажи, очередные хищения.
23:25:27 07-08-2025
Наверно что то перепутали. Хотели написать сократилось в 13 раз.
Это как у нас в распроданном колхозе когда то, молоко каждый день везут, зерно, мясо...
А председатель - денег нет!...
20:27:56 08-08-2025
Обожрался говядины (23:25:27 07-08-2025) Наверно что то перепутали. Хотели написать сократилось в 13 ... С языка сняли... Наверное опечатка!! " Сократилось в 13 раз"! В сёлах нет коров, корма дорогие! Пасти некому. Молоко принимают за копейки! Люди избавляются от них. Ещё свиней держат, их растить быстрее. А мы пьем пальмовое масло!!! Попробуй сквасить его, не простокваша, а субстанция зелёного цвета получается .
23:31:18 07-08-2025
инопланетяне не садятся на Землю, потому что их корабль могут продать.
23:33:36 07-08-2025
Особенно люблю новости про Алтайский край.
23:38:45 07-08-2025
Долгожители долго жили, потому что не врали.
09:57:18 09-08-2025
Сначала продать, и через пару лет национализировать.... Гениально