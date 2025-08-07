Власти Алтайского края планируют выставить на продажу крупное животноводческое предприятие

Это позволит реализовать новые инвестиционные проекты в отрасли

07 августа 2025, 10:50, ИА Амител

Коровы / Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Правительство Алтайского края в ходе заседания 6 августа приняло решение согласовать возможность продажи животноводческого предприятия АО "Промышленный". Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, это даст новые возможности для развития инвестпроектов в сфере животноводства.

Губернатор подчеркнул, что предприятие, созданное для выращивания крупного рогатого скота около ста лет назад, долгое время было важным звеном в развитии алтайского животноводства. Однако в последние годы ситуация изменилась. Все больше хозяйств в крае начали заниматься животноводством. Этому поспособствовало усиление мер господдержки на краевом и федеральном уровнях. В результате почти за 20 лет объем производства говядины вырос более чем в 13 раз:

«За последние 17 лет объем производства высококачественной говядины увеличился больше чем в 13 раз и достиг по итогам 2024 года 17,8 тысячи тонн. При этом доля "Промышленного" постепенно уменьшалась», – добавил Виктор Томенко.

Сейчас имущественный комплекс находится в поселке Заря и в селе Старая Чемровка Бийского района. Общая площадь сельхозугодий превышает восемь тысяч гектаров.

«Есть все возможности сделать на базе "Промышленного" современный производственный комплекс. По этому пути мы и будем двигаться дальше», – резюмировал губернатор.

Напомним, в Алтайском крае также планируют запустить крупнейшее за Уралом производство индейки. Птицефабрику возводят в селе Дружба Целинного района. Уже завершено строительство инкубатора на 500 тысяч яиц, продолжается возведение птичников, производственного цеха и других необходимых сооружений.