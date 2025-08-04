НОВОСТИОбщество

В Алтайском крае запустят самое большое за Уралом производство индейки

Птицефабрику возводят в селе Дружба Целинного района

04 августа 2025, 15:30, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко
Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко

В Алтайском крае запустят производство индейки, которое станет самым масштабным за Уралом. Об этом губернатор региона Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале.

Крупный инвестиционный проект "Индейка Алтая" реализуют в селе Дружба Целинного района. Уже завершено строительство инкубатора на 500 тысяч яиц. Сейчас продолжают возводить птичники, производственный цех и другие, необходимые для производства, сооружения.

«На первом этапе речь идет о производстве более шести тысяч тонн мяса индейки в год. В перспективе мощности можно будет увеличить в три раза», – отметил глава региона.

Губернатор Алтайского края также подчеркнул, что объем инвестиций оценивают в 4 миллиарда рублей. Большую часть суммы при этом составляют привлеченные средства, в числе которых льготные кредиты.

«Совсем скоро жители нашего края получат и вкусную качественную продукцию предприятия, и новые рабочие места. А дополнительные налоговые отчисления позволят нам планировать дальнейшее обновление социальной сферы нашего региона, в том числе больниц и школ», – заключил Виктор Томенко.

Пшеница в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Нарастить производство. Губернатор Алтайского края рассказал о рекордах аграрного сектора

В сельском хозяйстве региона реализуют крупные инвестпроекты на сумму более 42 млрд рублей
НОВОСТИОбщество
Алтайский край животные

Комментарии 16

Avatar Picture
Гость

16:17:15 04-08-2025

Невкусное мясо

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:37:09 04-08-2025

Гость (16:17:15 04-08-2025) Невкусное мясо... Вы его готовить не умеете)

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:01:39 04-08-2025

Гость (16:37:09 04-08-2025) Вы его готовить не умеете)... Мож не варил?? или не жарил))

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:53:10 04-08-2025

Гость (16:17:15 04-08-2025) Невкусное мясо... Буквально в прошлый четверг в рукаве в духовке запекли пару голеней. За вечер все съели. Остались только кости. Учитесь готовить. А то, вы поди и пельмени сыроватыми едите?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:32:29 04-08-2025

Гость (16:53:10 04-08-2025) Буквально в прошлый четверг в рукаве в духовке запекли пару ... Они пельмени моют перед тем как их готовить)

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

17:46:15 04-08-2025

Гость (16:17:15 04-08-2025) Невкусное мясо... Всё зависит от питания дичи, можно кормить сырым, а можно варёным (корм) или запаренный, можно разнообразно, а можно стимуляторами..

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:41:19 04-08-2025

Гость (16:17:15 04-08-2025) Невкусное мясо... Согласен с вами. Пробовал не понравилось. Люблю говядину свинину, ну а кто пишет что вкусно, так им и хрен сладок.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:19:58 04-08-2025

Гость (20:41:19 04-08-2025) Согласен с вами. Пробовал не понравилось. Люблю говядину сви... Если свинину с говядиной Любить прям, про хрен даже писать не хочется.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:38:13 04-08-2025

Гость (20:41:19 04-08-2025) Согласен с вами. Пробовал не понравилось. Люблю говядину сви... Нас посетил как минимум шеф-повар ресторана, а как максимум пожиратель шавухи с двойным майонезом.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:32:01 05-08-2025

Гость (16:17:15 04-08-2025) Невкусное мясо... Мясо нормальное и менее вредное , чем алтайская курятина

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:48:57 04-08-2025

т.е . с курами покончено

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:05:45 04-08-2025

Куры почти у всех производителей отвратительные, на курятину не похожие. Индейку такую же промку собираются выпускать?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:00:00 04-08-2025

Гость (18:05:45 04-08-2025) Куры почти у всех производителей отвратительные, на курятину... Ну нет конечно, вы как такое могли предположить, в голове не укладывается. 6000 000 кг в год на первом этапе естественно будет ремесленно-крафтовая)))

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Селянин

23:56:13 04-08-2025

В дружбе будет только инкубатор а всё остальное строится в воеводском в 20км от дружбы

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:30 05-08-2025

Селянин (23:56:13 04-08-2025) В дружбе будет только инкубатор а всё остальное строится в в... Нет, не в Воеводском! С чего вы взяли!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:14 05-08-2025

Не в Воеводском, конечно. Между сёлами строят, чтобы людям с ближайших сёл легче было добирались на работу. И причём тут Воеводское! Бойня будет на своротке Марушкинском, инкубатор в Дружбе, а птичники в поле около дороги на Воеводское.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров