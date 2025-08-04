В Алтайском крае запустят самое большое за Уралом производство индейки

Птицефабрику возводят в селе Дружба Целинного района

04 августа 2025, 15:30, ИА Амител

В Алтайском крае запустят производство индейки, которое станет самым масштабным за Уралом. Об этом губернатор региона Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале.

Крупный инвестиционный проект "Индейка Алтая" реализуют в селе Дружба Целинного района. Уже завершено строительство инкубатора на 500 тысяч яиц. Сейчас продолжают возводить птичники, производственный цех и другие, необходимые для производства, сооружения.

«На первом этапе речь идет о производстве более шести тысяч тонн мяса индейки в год. В перспективе мощности можно будет увеличить в три раза», – отметил глава региона.

Губернатор Алтайского края также подчеркнул, что объем инвестиций оценивают в 4 миллиарда рублей. Большую часть суммы при этом составляют привлеченные средства, в числе которых льготные кредиты.