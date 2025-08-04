В Алтайском крае запустят самое большое за Уралом производство индейки
Птицефабрику возводят в селе Дружба Целинного района
04 августа 2025, 15:30, ИА Амител
В Алтайском крае запустят производство индейки, которое станет самым масштабным за Уралом. Об этом губернатор региона Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале.
Крупный инвестиционный проект "Индейка Алтая" реализуют в селе Дружба Целинного района. Уже завершено строительство инкубатора на 500 тысяч яиц. Сейчас продолжают возводить птичники, производственный цех и другие, необходимые для производства, сооружения.
«На первом этапе речь идет о производстве более шести тысяч тонн мяса индейки в год. В перспективе мощности можно будет увеличить в три раза», – отметил глава региона.
Губернатор Алтайского края также подчеркнул, что объем инвестиций оценивают в 4 миллиарда рублей. Большую часть суммы при этом составляют привлеченные средства, в числе которых льготные кредиты.
«Совсем скоро жители нашего края получат и вкусную качественную продукцию предприятия, и новые рабочие места. А дополнительные налоговые отчисления позволят нам планировать дальнейшее обновление социальной сферы нашего региона, в том числе больниц и школ», – заключил Виктор Томенко.
Невкусное мясо
16:37:09 04-08-2025
Гость (16:17:15 04-08-2025) Невкусное мясо... Вы его готовить не умеете)
20:01:39 04-08-2025
Гость (16:37:09 04-08-2025) Вы его готовить не умеете)... Мож не варил?? или не жарил))
16:53:10 04-08-2025
Гость (16:17:15 04-08-2025) Невкусное мясо... Буквально в прошлый четверг в рукаве в духовке запекли пару голеней. За вечер все съели. Остались только кости. Учитесь готовить. А то, вы поди и пельмени сыроватыми едите?
19:32:29 04-08-2025
Гость (16:53:10 04-08-2025) Буквально в прошлый четверг в рукаве в духовке запекли пару ... Они пельмени моют перед тем как их готовить)
17:46:15 04-08-2025
Гость (16:17:15 04-08-2025) Невкусное мясо... Всё зависит от питания дичи, можно кормить сырым, а можно варёным (корм) или запаренный, можно разнообразно, а можно стимуляторами..
20:41:19 04-08-2025
Гость (16:17:15 04-08-2025) Невкусное мясо... Согласен с вами. Пробовал не понравилось. Люблю говядину свинину, ну а кто пишет что вкусно, так им и хрен сладок.
21:19:58 04-08-2025
Гость (20:41:19 04-08-2025) Согласен с вами. Пробовал не понравилось. Люблю говядину сви... Если свинину с говядиной Любить прям, про хрен даже писать не хочется.
21:38:13 04-08-2025
Гость (20:41:19 04-08-2025) Согласен с вами. Пробовал не понравилось. Люблю говядину сви... Нас посетил как минимум шеф-повар ресторана, а как максимум пожиратель шавухи с двойным майонезом.
00:32:01 05-08-2025
Гость (16:17:15 04-08-2025) Невкусное мясо... Мясо нормальное и менее вредное , чем алтайская курятина
16:48:57 04-08-2025
т.е . с курами покончено
18:05:45 04-08-2025
Куры почти у всех производителей отвратительные, на курятину не похожие. Индейку такую же промку собираются выпускать?
20:00:00 04-08-2025
Гость (18:05:45 04-08-2025) Куры почти у всех производителей отвратительные, на курятину... Ну нет конечно, вы как такое могли предположить, в голове не укладывается. 6000 000 кг в год на первом этапе естественно будет ремесленно-крафтовая)))
23:56:13 04-08-2025
В дружбе будет только инкубатор а всё остальное строится в воеводском в 20км от дружбы
14:24:30 05-08-2025
Селянин (23:56:13 04-08-2025) В дружбе будет только инкубатор а всё остальное строится в в... Нет, не в Воеводском! С чего вы взяли!
14:23:14 05-08-2025
Не в Воеводском, конечно. Между сёлами строят, чтобы людям с ближайших сёл легче было добирались на работу. И причём тут Воеводское! Бойня будет на своротке Марушкинском, инкубатор в Дружбе, а птичники в поле около дороги на Воеводское.