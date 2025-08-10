Власти Алтайского края поздравили строителей с профессиональным праздником

Свое обращение направили губернатор Томенко, председатель АКЗС Романенко и мэр Барнаула Франк

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили строителей с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Труд строителей преображает мир. Сегодня в Алтайском крае в отрасли занято 17 тысяч высококлассных специалистов. Вашими руками создается пространство, в котором живут, учатся, работают и отдыхают наши земляки. За последние пять лет в регионе построено 5,8 миллиона квадратных метров жилья, более 150 социальных учреждений: детсадов, школ, ФАПов и поликлиник, объектов культуры и спорта», – заявили представители власти в своем праздничном обращении.

Томенко и Романенко отмечают, что темпы строительства остаются на стабильном уровне – только за первую половину 2025 года благодаря труду работников сферы было введено в эксплуатацию свыше 500 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, в Алтайском крае устойчиво развивается производство строительных материалов.

«Дорогие друзья! Спасибо за добросовестный труд и профессионализм. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия!» – заявили губернатор и председатель АКЗС.

Пресс-центр мэрии Барнаула опубликовал поздравление строителей от главы города Вячеслава Франка. По его словам, строители – одна из самых созидательных профессий.

«Строительные организации краевой столицы зарекомендовали себя как надежные и добросовестные партнеры, способные решать самые сложные и ответственные задачи. Вашими руками создается современный и уникальный облик нашего города, преображается городская среда, реставрируются памятники, возводятся социальные, производственные объекты, жилые дома», – заявил градоначальник.

Франк подчеркнул, что самое главное в строительной отрасли – это люди, настоящие мастера своего дела. Сейчас в сфере плечом к плечу трудятся как опытные работники с многолетним стажем, так и молодые специалисты.

«Желаю всем новых успехов, семейного счастья, благополучия, здоровья и процветания!» – поздравил мэр строителей.