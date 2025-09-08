Власти Алтайского края предупредили о фейковых сообщениях о протезах для ветеранов СВО

По данным правоохранителей, источником фейков стали блогерские сообщества Закавказья и Восточной Европы

08 сентября 2025, 20:00, ИА Амител

Протез / Фото: правительство Алтайского края

Правительство Алтайского края совместно с правоохранительными органами предупредило о массовом распространении фейковой информации, касающейся обеспечения ветеранов СВО бионическими протезами, сообщает официальный Telegram-канал правительства края.

«С 6 по 8 сентября в мессенджерах региона циркулировали поддельные сообщения, в которых утверждалось, что военнослужащие должны отказаться от ежемесячных выплат для получения протезов. Для придания достоверности дезинформация была оформлена в виде переозвученного сюжета программы "Вести Алтай" с использованием технологии клонирования голоса Voice Changer», – пишут в канале.

Власти подчеркнули, что ветераны СВО имеют право на бесплатное получение бионических протезов за счет компенсаций от Социального фонда России и фонда "Защитники Отечества". Вся информация о порядке оформления документов размещена на официальных ресурсах этих организаций. Для консультации можно обратиться по телефонам СФР и регионального отделения фонда.

По данным правоохранителей, источником фейков стали блогерские сообщества Закавказья и Восточной Европы, которые начали распространять недостоверные материалы с 1 сентября. С 5 сентября фейки появились на ресурсах, имитирующих пророссийскую повестку. Целью вброса является формирование ложного представления о дефиците ресурсов у России, что затем используется Украиной и ее партнерами для получения политических и экономических дивидендов.

Оригинальный сюжет о работе центра "Алорто", занимающегося протезированием, был законно опубликован 31 августа на официальных площадках СМИ.