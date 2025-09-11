Власти Алтайского края предупредили о фейковых видео с призывами к экстремизму

Сообщения, сгенерированные нейросетями, распространялись с 10 сентября от имени губернатора региона

11 сентября 2025, 23:21, ИА Амител

Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru

Правительство Алтайского края официально опровергло информацию о рассылке дипфейковых видео с призывами вступать в несистемные экстремистские сообщества.

Сообщения, сгенерированные нейросетями, распространялись с 10 сентября от имени губернатора региона.

По данным правоохранительных органов, в фейковых материалах популяризировалась деятельность экстремистских групп, находящихся в международном розыске, и продвигалась проукраинская повестка.

Власти призвали жителей края проверять информацию в официальных источниках и не поддаваться на провокации.