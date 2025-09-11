Власти Алтайского края предупредили о фейковых видео с призывами к экстремизму
Сообщения, сгенерированные нейросетями, распространялись с 10 сентября от имени губернатора региона
11 сентября 2025, 23:21, ИА Амител
Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru
Правительство Алтайского края официально опровергло информацию о рассылке дипфейковых видео с призывами вступать в несистемные экстремистские сообщества.
Сообщения, сгенерированные нейросетями, распространялись с 10 сентября от имени губернатора региона.
По данным правоохранительных органов, в фейковых материалах популяризировалась деятельность экстремистских групп, находящихся в международном розыске, и продвигалась проукраинская повестка.
Власти призвали жителей края проверять информацию в официальных источниках и не поддаваться на провокации.
11:13:40 12-09-2025
от имени губернатора региона --- в них губернатор региона призывает вступать в экстремистские сообщества? Так сразу догадаются, что это бред. Неудачно запрограмировали нйросеть
23:36:06 12-09-2025
не можете ip вычислить?! и арестовать всех