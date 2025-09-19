Власти Барнаула ищут инвестора, готового взяться за содержание парка "Юбилейный"

Мэрия не может себе позволить тратить на общественное пространство 50–60 миллионов рублей

19 сентября 2025, 12:15, ИА Амител

Парк "Юбилейный" / Фото: мэрия Барнаула

Мэрия Барнаула ведет переговоры с потенциальными инвесторами, которые готовы взяться за содержание отремонтированного парка "Юбилейный". Об этом на заседании Общественной палаты Алтайского края, посвященном развитию зеленых зон, заявил депутат БГД от "Единой России" Сергей Струченко.

По его словам, на содержание общественного пространства нужно не менее 50–60 миллионов рублей. Эти средства необходимы на уборку снега, уход за территорией. В городском бюджете таких денег нет, поэтому городские власти вынуждены искать инвестора, готового взять шефство над "Юбилейным". И чем больше в Барнауле будут ремонтировать парков, тем больше денег будет необходимо для их содержания.

«Для городского бюджета это очень серьезная сумма. Насколько мне известно, власти ведут переговоры с потенциальным инвестором», – сообщил Сергей Струченко.

Ранее общественники краевой столицы выступали за то, чтобы "Юбилейный" передали под управление Фонда имущества Алтайского края по примеру "Изумрудного". Это позволило бы содержать общественное пространство за средства регионального бюджета.

В настоящее время заканчивается реновация "Юбилейного", начатая в 2022 году. Сейчас там идет уже финальный этап благоустройства стоимостью 8 млн рублей. В парке, который еще несколько лет назад был в полузаброшенном виде, рабочие сносят поросль, аварийные и сухостойные деревья вдоль пешеходных дорожек, высаживают газон площадью порядка шести тысяч квадратных метров, а также более 700 новых деревьев.

Благоустройство парка "Юбилейный" выполняется в четыре этапа, каждый длится один год. За все время в облагораживание этой территории власти вложили 330 млн рублей. Там сделали входную группу, обустроили пешеходную сеть, смонтировали 252 светильника и 17 камер видеонаблюдения, посадили газон, более тысячи деревьев и кустарников, установили 90 скамеек, сделали десять игровых комплексов, два памп-трека, скейт-парк, велопарковку, установили туалетный модуль и обустроили площадки для выгула собак.