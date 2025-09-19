Власти Барнаула ищут инвестора, готового взяться за содержание парка "Юбилейный"
Мэрия не может себе позволить тратить на общественное пространство 50–60 миллионов рублей
19 сентября 2025, 12:15, ИА Амител
Мэрия Барнаула ведет переговоры с потенциальными инвесторами, которые готовы взяться за содержание отремонтированного парка "Юбилейный". Об этом на заседании Общественной палаты Алтайского края, посвященном развитию зеленых зон, заявил депутат БГД от "Единой России" Сергей Струченко.
По его словам, на содержание общественного пространства нужно не менее 50–60 миллионов рублей. Эти средства необходимы на уборку снега, уход за территорией. В городском бюджете таких денег нет, поэтому городские власти вынуждены искать инвестора, готового взять шефство над "Юбилейным". И чем больше в Барнауле будут ремонтировать парков, тем больше денег будет необходимо для их содержания.
«Для городского бюджета это очень серьезная сумма. Насколько мне известно, власти ведут переговоры с потенциальным инвестором», – сообщил Сергей Струченко.
Ранее общественники краевой столицы выступали за то, чтобы "Юбилейный" передали под управление Фонда имущества Алтайского края по примеру "Изумрудного". Это позволило бы содержать общественное пространство за средства регионального бюджета.
В настоящее время заканчивается реновация "Юбилейного", начатая в 2022 году. Сейчас там идет уже финальный этап благоустройства стоимостью 8 млн рублей. В парке, который еще несколько лет назад был в полузаброшенном виде, рабочие сносят поросль, аварийные и сухостойные деревья вдоль пешеходных дорожек, высаживают газон площадью порядка шести тысяч квадратных метров, а также более 700 новых деревьев.
Благоустройство парка "Юбилейный" выполняется в четыре этапа, каждый длится один год. За все время в облагораживание этой территории власти вложили 330 млн рублей. Там сделали входную группу, обустроили пешеходную сеть, смонтировали 252 светильника и 17 камер видеонаблюдения, посадили газон, более тысячи деревьев и кустарников, установили 90 скамеек, сделали десять игровых комплексов, два памп-трека, скейт-парк, велопарковку, установили туалетный модуль и обустроили площадки для выгула собак.
12:28:04 19-09-2025
"установили туалетный модуль"
Работает по графику неведомо кому, наверное, в Администрации знают, надо позвонить, узнать расписание работы.
12:46:20 19-09-2025
Ожидаемо. Потому что сроду никто при освоении средств не учитывает расходы на последующее содержание.
13:05:57 19-09-2025
Вчера вечером там были с детьми. Множетство людей, и молодых семей, и пожилые гуляют, значит парк пользуется невероятным успехом. Но как стоял сухостой и дебри, так и стоят. Возле туалета здоровые возрастные и красивые березы спилили и всё. Жаль, если никого не найдут на обслуживание, все опять придет в упадок. А ведь там действительно место притяжения в любое время года.
13:12:39 19-09-2025
50-60 млн это раз во сколько? неделя, месяц, год?
13:14:49 19-09-2025
инвестору выделить под застройку площадочку малую.
13:40:14 19-09-2025
"чем больше в Барнауле будут ремонтировать парков, тем больше денег будет необходимо для их содержания"
В общем, не настроены власти на создание зелёных зон для барнаульцев.
14:01:12 19-09-2025
Сделайте в парке "территорию национальных культур Алтая".
Пусть появятся стилизованные подворья, немцев, армян, казахов, украинцев, татар, алтайцев, казаков. Всех народов и народностей проживающих на Алтан. Там можно будет обустроить быт, промыслы, на лошадях катать, в кузнеце монетки отчеканивать и водить туда экскурсии, проводить различные национальные праздники. Те же проводы Русской зимы, сабантуй, курбан-байрам, да всё что угодно. Хоть валенок мечи, благо территория позволяет.
В Краснодарском крае в станице Тамань есть стилизованная казачья поселение, АТАМАНЬ называется. Отправьте представителей культурного комитета, пусть изучат опыт и внедрят в Барнауле. По пути винзавод посетят ))
Вот вам и денежки на содержание парка.
16:12:14 19-09-2025
Гость (14:01:12 19-09-2025) Сделайте в парке "территорию национальных культур Алтая".
14:14:36 19-09-2025
5 млн рублей в месяц - не много ли?
16:00:55 19-09-2025
Восстановили за счет бюджета-передадут нужным людям под бизнес...
19:59:03 19-09-2025
Это единственная локация в Барнауле, где можно проводить праздники для всего города, никому не мешая и ни как селедки в изумрудном или мало-тобольской. Нужна политическая воля и денььги.
20:18:33 19-09-2025
Когда-то страна могла позволить себе содержать парки, дома культуры, дворцы пионеров, пионерские лагеря и прочие объекты соцкультбыта. Но это была другая страна,другая власть, другая история.
23:38:30 19-09-2025
Гость (20:18:33 19-09-2025) Когда-то страна могла позволить себе содержать парки, дома к... вы не совсем в курсе, как это все содержалось, а туда же лезете рассуждать. поразительно!
12:13:57 20-09-2025
Поразительно, как человек, не знающий другого человека, делает за него выводы космической глупости!
16:59:46 20-09-2025
На вредительские маразмы по переносу разворота трамваев и троллейбусов деньги не надо тратить,да и воровать тоже. Глядишь и деньги на парки появятся. Да и аппетиты надо умерить,60 млн слишком жирно на уборку дорожек
17:03:25 20-09-2025
Куда такие бабищи? Ремонт Павловского обошелся в 170 млн,а тут дорожки подмести просят 60
17:21:28 20-09-2025
Были бы в городе крупные предприятия, думаю нашелся бы спонсор. В бюджете города, края нет денег. Деньги могут генерировать только талантливые люди с по настоящему крупным капиталом. Чиновник - госслужащий, он солдат, подневольный человек, что ему сверху сказали то и сделал, сделал что-то и за то спасибо. Парк хороший. Очень жаль, столько сил и средств вложили. Деньги освоили, а плана Б нет. Непорядок и безхозяйственность. Очень жаль.