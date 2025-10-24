Якорным арендатором Сереброплавильного завода в Барнауле может стать сеть супермаркетов
После реконструкции территорию бывшей "Спички" может занять сеть "Добрянка"
24 октября 2025, 06:15, ИА Амител
Основным арендатором территории комплекса Сереброплавильного завода после реконструкции может стать новосибирская сеть супермаркетов "Добрянка", известная своим фокусом на русскую кухню. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал "Алтайский недвижимость".
В настоящее время на площадке бывшего Сереброплавильного завода начались противоаварийные работы. Компания "Матч", связанная с семьей Ракшиных, приступила к консервации ценных объектов и демонтажу второстепенных построек.
Проект, который обсуждался почти девять лет, наконец перешел в активную фазу. Недавно его презентовали губернатору Алтайского края Виктору Томенко и главе администрации Барнаула Вячеславу Франку. Уже идут работы по реконструкции помещений, но вот общественность с проектом до сих пор не ознакомили. Более того, компания "Матч" и Евгений Ракшин сохраняют молчание по поводу судьбы объекта. Все работы должны быть завершены в 2030 году – к 300-летию краевой столицы.
«Сереброплавильный завод "разрезает" Барнаулка, есть проект набережной Барнаулки. Пространство набережной надо будет интегрировать. Надо будет чем-то заполнить территорию завода. В первом проекте у нас были кафе, зеленая зона и мостики, которые будут пересекать Барнаулку. Также планировали сделать фуникулер, чтобы оттуда мы могли подниматься к стеле в Нагорном парке. Так мы можем замкнуть пространство: погулять по набережной, посетить парк "Центральный", пойти на территорию Сереброплавильного завода, сесть в фуникулер и подняться на горную часть», – говорил о судьбе бывшей "Спички" глава Барнаула Вячеслав Франк.
Напомним, Сереброплавильный завод – это историческое градообразующее предприятие, которое работало в Барнауле с 1744 по 1893 год. Здания имеют статус памятника градостроительства и архитектуры федерального значения. Он включает 17 объектов и занимает территорию 7,5 гектара. В 1942 году там размещалась эвакуированная из Гомельской области спичечная фабрика, которая проработала до конца 1990-х годов. Поэтому многие называют это место "Спичкой".
Несколько лет назад здания выкупила примерно за 200 миллионов рублей компания "Матч", которая принадлежит бизнесмену Нодару Шонии и Евгению Ракшину. Они обещали отреставрировать завод и разместить на его территории несколько коммерческих объектов.
- "Проект, который обсуждался почти девять лет, наконец перешел в активную фазу. Недавно его презентовали губернатору Алтайского края Виктору Томенко и главе администрации Барнаула Вячеславу Франку."------------ Может надо было этот проект показать в первый год, когда лился денежный дождь, то сейчас бы туристы тут водили хороводы.
ЖК "Серебро" в духе с ЖК "Лохомотив", с сохранением 2-3 стен (если повезёт, а то и новые под старину) с якорным арендатором желто-зеленой продуктовой сетью...
На бывшем ЦУМе башенный кран убрали- наверно Спичку реконструировать уехал?
Якорный бабай! Ждёт сереброплавильный судьба речного вокзала.
Как кто ленточку не туда привяжет или возле церкви попу сфотает - штраф и срок.
Как над святыней Барнаула (Барнаульским сереброплавильным заводом) издеваются десятилетиями - так виноватых нет. Привяжите уже тогда к развалинам ленточку и обвините власти в неуважении к сакральному для барнаульцев месте - может тогда Бастрыкин возьмёт вопрос на контроль.
Гость (09:18:25 24-10-2025) Как кто ленточку не туда привяжет или возле церкви попу сфот... А где святыня то ? Бред какой-то про энергетику выдавил .... Не нужно носится со всеми сараями лишь потому что они старые, нужно отделять реальные памятники от просто старой рухляди, которую нужно сносить безжалостно. И так в центре одни заброшенные руины из-за таких как вы, смотреть противно.
Гость (11:58:15 24-10-2025) А где святыня то ? Бред какой-то про энергетику выдавил ....... Ужас
Не разделяю вышеописанный негатив. Всю свою жизнь помню как этот участок был заброшен, заколочен и закрыт. По мне пусть делают, это лучше чем ни чего не делать. Место это обладает особой энергетикой, это ворота в Барнаул, это истоки нашего города. Историческая часть города. Самый ее центр. Если сделают хорошо - то будет магнитом для все жителей города. Уж лучше пусть бизнес сделает, чем бездельники из администрации дальше ничего не сделают...
Гость (10:29:26 24-10-2025) Не разделяю вышеописанный негатив. Всю свою жизнь помню как ... Бизнес уже наворотил дел. Снесли Речной, угробили исторический центр Барнаула, скоро Ковш засыпят. Цель бизнеса - выгода, на мнение людей им плевать. Залепили город безликими коробками, не оставив практически мест для скверов и насаждений. И здесь не ждите доброго, только выгода.
Гость (11:57:28 24-10-2025) Бизнес уже наворотил дел. Снесли Речной, угробили историческ... вы как давно на "ковше" были, только честно?
Гость (10:29:26 24-10-2025) Не разделяю вышеописанный негатив. Всю свою жизнь помню как ... напомните,что уже сделали хорошо?
Гость (13:17:49 24-10-2025) напомните,что уже сделали хорошо?... по вашему пусть дальше все разваливается? Я не против.
Гость (14:30:36 24-10-2025) по вашему пусть дальше все разваливается? Я не против.... все, другого выбора нет при капке? либо светофор или развалины?
Гость (10:29:26 24-10-2025) Не разделяю вышеописанный негатив. Всю свою жизнь помню как ...
а если сделают как всегда? а фарш невозможно провернуть назад
Нынешним летом проехался по нескольким российским городам (не столицам). Честное слово, после нашего Барнаула испытал культурный шок. Приятно было видеть ухоженные общественные пространства, пешеходные улицы в центре, отреставрированные и сохранённые старинные дома, чистоту на улицах, интересные решения по регулированию движения, роскошные многоуровневые набережные-бульвары и необычные формы современных зданий. Обидно стало, что ничего даже близко похожего у нас нет. Один-единственный дом Лесневского несколько десятилетий не в состоянии наши горе-управленцы привести в порядок.
А в московском Кремле или в Зимнем дворце уже открыли Пятёрочку?
Гость (15:50:19 24-10-2025) А в московском Кремле или в Зимнем дворце уже открыли Пятёро... Помнится ранее на фоне кремлевских курантов была реклама Olivetti
Бросить жалко и нести тяжело... Никому эти памятники не нужны... Никакие туристы их смотреть не будут... Снести и точка
Фуникулер что то слишком, кто за него платить будет, городской бюджет? Комплекс не окупится. Этот "центр" вместе с набережной и арбатом находится на окраине города. Вокруг должно быть многоэтажное жилье вместо частного сектора за Красноармейским например, на горе
Наверное это проклятие Демидовых над Барнаулом, раз город так уродуют.
Особенно досталось его исторической части. У денег глаз нет.
Жаль, город.
В советское время не один исторический памятник не снесли, заботились об истории города и что бы подрастающее поколение гордились своей историей, плюс в советское время был стратегический запас, думали о народе, были бомбоубежище, на Сахарова был запас резервной воды находилась ёмкость, сейчас не кого не интересует не история не безопасность сейчас одни бабки и не какого уважения истории.