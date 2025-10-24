НОВОСТИОбщество

Якорным арендатором Сереброплавильного завода в Барнауле может стать сеть супермаркетов

После реконструкции территорию бывшей "Спички" может занять сеть "Добрянка"

24 октября 2025, 06:15, ИА Амител

Сереброплавильный завод в Барнауле / Фото: amic.ru
Основным арендатором территории комплекса Сереброплавильного завода после реконструкции может стать новосибирская сеть супермаркетов "Добрянка", известная своим фокусом на русскую кухню. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал "Алтайский недвижимость".

В настоящее время на площадке бывшего Сереброплавильного завода начались противоаварийные работы. Компания "Матч", связанная с семьей Ракшиных, приступила к консервации ценных объектов и демонтажу второстепенных построек.

Проект, который обсуждался почти девять лет, наконец перешел в активную фазу. Недавно его презентовали губернатору Алтайского края Виктору Томенко и главе администрации Барнаула Вячеславу Франку. Уже идут работы по реконструкции помещений, но вот общественность с проектом до сих пор не ознакомили. Более того, компания "Матч" и Евгений Ракшин сохраняют молчание по поводу судьбы объекта. Все работы должны быть завершены в 2030 году – к 300-летию краевой столицы.

«Сереброплавильный завод "разрезает" Барнаулка, есть проект набережной Барнаулки. Пространство набережной надо будет интегрировать. Надо будет чем-то заполнить территорию завода. В первом проекте у нас были кафе, зеленая зона и мостики, которые будут пересекать Барнаулку. Также планировали сделать фуникулер, чтобы оттуда мы могли подниматься к стеле в Нагорном парке. Так мы можем замкнуть пространство: погулять по набережной, посетить парк "Центральный", пойти на территорию Сереброплавильного завода, сесть в фуникулер и подняться на горную часть», – говорил о судьбе бывшей "Спички" глава Барнаула Вячеслав Франк.

Напомним, Сереброплавильный завод – это историческое градообразующее предприятие, которое работало в Барнауле с 1744 по 1893 год. Здания имеют статус памятника градостроительства и архитектуры федерального значения. Он включает 17 объектов и занимает территорию 7,5 гектара. В 1942 году там размещалась эвакуированная из Гомельской области спичечная фабрика, которая проработала до конца 1990-х годов. Поэтому многие называют это место "Спичкой".

Несколько лет назад здания выкупила примерно за 200 миллионов рублей компания "Матч", которая принадлежит бизнесмену Нодару Шонии и Евгению Ракшину. Они обещали отреставрировать завод и разместить на его территории несколько коммерческих объектов.

Планы на реконструкцию Барнаульского сереброплавильного завода раскрыл собственник

В документации предусмотрена как реставрация, так и создание новой инфраструктуры
Комментарии

Avatar Picture
Гость

06:31:28 24-10-2025

- "Проект, который обсуждался почти девять лет, наконец перешел в активную фазу. Недавно его презентовали губернатору Алтайского края Виктору Томенко и главе администрации Барнаула Вячеславу Франку."------------ Может надо было этот проект показать в первый год, когда лился денежный дождь, то сейчас бы туристы тут водили хороводы.

Avatar Picture
Гость

06:34:45 24-10-2025

ЖК "Серебро" в духе с ЖК "Лохомотив", с сохранением 2-3 стен (если повезёт, а то и новые под старину) с якорным арендатором желто-зеленой продуктовой сетью...

Avatar Picture
Упырь

07:05:17 24-10-2025

На бывшем ЦУМе башенный кран убрали- наверно Спичку реконструировать уехал?

Avatar Picture
Гость

08:28:48 24-10-2025

Якорный бабай! Ждёт сереброплавильный судьба речного вокзала.

Avatar Picture
Гость

09:18:25 24-10-2025

Как кто ленточку не туда привяжет или возле церкви попу сфотает - штраф и срок.
Как над святыней Барнаула (Барнаульским сереброплавильным заводом) издеваются десятилетиями - так виноватых нет. Привяжите уже тогда к развалинам ленточку и обвините власти в неуважении к сакральному для барнаульцев месте - может тогда Бастрыкин возьмёт вопрос на контроль.

Avatar Picture
Гость

11:58:15 24-10-2025

Гость (09:18:25 24-10-2025) Как кто ленточку не туда привяжет или возле церкви попу сфот... А где святыня то ? Бред какой-то про энергетику выдавил .... Не нужно носится со всеми сараями лишь потому что они старые, нужно отделять реальные памятники от просто старой рухляди, которую нужно сносить безжалостно. И так в центре одни заброшенные руины из-за таких как вы, смотреть противно.

Avatar Picture
1

19:50:11 24-10-2025

Гость (11:58:15 24-10-2025) А где святыня то ? Бред какой-то про энергетику выдавил ....... Ужас

Avatar Picture
Гость

10:29:26 24-10-2025

Не разделяю вышеописанный негатив. Всю свою жизнь помню как этот участок был заброшен, заколочен и закрыт. По мне пусть делают, это лучше чем ни чего не делать. Место это обладает особой энергетикой, это ворота в Барнаул, это истоки нашего города. Историческая часть города. Самый ее центр. Если сделают хорошо - то будет магнитом для все жителей города. Уж лучше пусть бизнес сделает, чем бездельники из администрации дальше ничего не сделают...

Avatar Picture
Гость

11:57:28 24-10-2025

Гость (10:29:26 24-10-2025) Не разделяю вышеописанный негатив. Всю свою жизнь помню как ... Бизнес уже наворотил дел. Снесли Речной, угробили исторический центр Барнаула, скоро Ковш засыпят. Цель бизнеса - выгода, на мнение людей им плевать. Залепили город безликими коробками, не оставив практически мест для скверов и насаждений. И здесь не ждите доброго, только выгода.

Avatar Picture
Гость

16:25:15 24-10-2025

Гость (11:57:28 24-10-2025) Бизнес уже наворотил дел. Снесли Речной, угробили историческ... вы как давно на "ковше" были, только честно?

Avatar Picture
Гость

13:17:49 24-10-2025

Гость (10:29:26 24-10-2025) Не разделяю вышеописанный негатив. Всю свою жизнь помню как ... напомните,что уже сделали хорошо?

Avatar Picture
Гость

14:30:36 24-10-2025

Гость (13:17:49 24-10-2025) напомните,что уже сделали хорошо?... по вашему пусть дальше все разваливается? Я не против.

Avatar Picture
Гость

15:49:00 24-10-2025

Гость (14:30:36 24-10-2025) по вашему пусть дальше все разваливается? Я не против.... все, другого выбора нет при капке? либо светофор или развалины?

Avatar Picture
Урбаниздко

16:48:24 24-10-2025

Гость (10:29:26 24-10-2025) Не разделяю вышеописанный негатив. Всю свою жизнь помню как ...

а если сделают как всегда? а фарш невозможно провернуть назад

Avatar Picture
Гость

21:09:20 24-10-2025

Нынешним летом проехался по нескольким российским городам (не столицам). Честное слово, после нашего Барнаула испытал культурный шок. Приятно было видеть ухоженные общественные пространства, пешеходные улицы в центре, отреставрированные и сохранённые старинные дома, чистоту на улицах, интересные решения по регулированию движения, роскошные многоуровневые набережные-бульвары и необычные формы современных зданий. Обидно стало, что ничего даже близко похожего у нас нет. Один-единственный дом Лесневского несколько десятилетий не в состоянии наши горе-управленцы привести в порядок.

Avatar Picture
Гость

15:50:19 24-10-2025

А в московском Кремле или в Зимнем дворце уже открыли Пятёрочку?

Avatar Picture
Гость

20:05:20 24-10-2025

Гость (15:50:19 24-10-2025) А в московском Кремле или в Зимнем дворце уже открыли Пятёро... Помнится ранее на фоне кремлевских курантов была реклама Olivetti

Avatar Picture
Иван

16:18:01 24-10-2025

Бросить жалко и нести тяжело... Никому эти памятники не нужны... Никакие туристы их смотреть не будут... Снести и точка

Avatar Picture
1

20:01:02 24-10-2025

Фуникулер что то слишком, кто за него платить будет, городской бюджет? Комплекс не окупится. Этот "центр" вместе с набережной и арбатом находится на окраине города. Вокруг должно быть многоэтажное жилье вместо частного сектора за Красноармейским например, на горе

Avatar Picture
22

00:57:19 25-10-2025

Наверное это проклятие Демидовых над Барнаулом, раз город так уродуют.
Особенно досталось его исторической части. У денег глаз нет.
Жаль, город.

Avatar Picture
Ник

08:16:58 25-10-2025

В советское время не один исторический памятник не снесли, заботились об истории города и что бы подрастающее поколение гордились своей историей, плюс в советское время был стратегический запас, думали о народе, были бомбоубежище, на Сахарова был запас резервной воды находилась ёмкость, сейчас не кого не интересует не история не безопасность сейчас одни бабки и не какого уважения истории.

