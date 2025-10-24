Якорным арендатором Сереброплавильного завода в Барнауле может стать сеть супермаркетов

После реконструкции территорию бывшей "Спички" может занять сеть "Добрянка"

24 октября 2025, 06:15, ИА Амител

Сереброплавильный завод в Барнауле / Фото: amic.ru

Основным арендатором территории комплекса Сереброплавильного завода после реконструкции может стать новосибирская сеть супермаркетов "Добрянка", известная своим фокусом на русскую кухню. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал "Алтайский недвижимость".

В настоящее время на площадке бывшего Сереброплавильного завода начались противоаварийные работы. Компания "Матч", связанная с семьей Ракшиных, приступила к консервации ценных объектов и демонтажу второстепенных построек.

Проект, который обсуждался почти девять лет, наконец перешел в активную фазу. Недавно его презентовали губернатору Алтайского края Виктору Томенко и главе администрации Барнаула Вячеславу Франку. Уже идут работы по реконструкции помещений, но вот общественность с проектом до сих пор не ознакомили. Более того, компания "Матч" и Евгений Ракшин сохраняют молчание по поводу судьбы объекта. Все работы должны быть завершены в 2030 году – к 300-летию краевой столицы.

«Сереброплавильный завод "разрезает" Барнаулка, есть проект набережной Барнаулки. Пространство набережной надо будет интегрировать. Надо будет чем-то заполнить территорию завода. В первом проекте у нас были кафе, зеленая зона и мостики, которые будут пересекать Барнаулку. Также планировали сделать фуникулер, чтобы оттуда мы могли подниматься к стеле в Нагорном парке. Так мы можем замкнуть пространство: погулять по набережной, посетить парк "Центральный", пойти на территорию Сереброплавильного завода, сесть в фуникулер и подняться на горную часть», – говорил о судьбе бывшей "Спички" глава Барнаула Вячеслав Франк.

Напомним, Сереброплавильный завод – это историческое градообразующее предприятие, которое работало в Барнауле с 1744 по 1893 год. Здания имеют статус памятника градостроительства и архитектуры федерального значения. Он включает 17 объектов и занимает территорию 7,5 гектара. В 1942 году там размещалась эвакуированная из Гомельской области спичечная фабрика, которая проработала до конца 1990-х годов. Поэтому многие называют это место "Спичкой".

Несколько лет назад здания выкупила примерно за 200 миллионов рублей компания "Матч", которая принадлежит бизнесмену Нодару Шонии и Евгению Ракшину. Они обещали отреставрировать завод и разместить на его территории несколько коммерческих объектов.