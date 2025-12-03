Алтайские власти за 10 млн рублей ищут перевозчика на маршрут Новоалтайск - Барнаул
По маршруту должны будут передвигаться автобусы малого класса "не старше семи лет"
03 декабря 2025, 11:00, ИА Амител
Минтранс Алтайского края ищет перевозчика на маршрут № 134р Новоалтайск – Барнаул на 2026 год. Контракт с начальной ценой 10 млн рублей появился на сайте госзакупок.
Согласно документации, по маршруту должны будут передвигаться автобусы малого класса "не старше семи лет", в которых есть как минимум 18 сидячих мест. В рабочие дни они будут совершать по 15 рейсов, в выходные – по 10. Указано, что на маршруте должно быть не более трех транспортных средств, при этом не менее одного – в резерве.
«Выпуск на линию дополнительного транспортного средства должен быть согласован перевозчиком с заказчиком», – отмечается в проекте контракта.
В салонах необходимо установить видеокамеры и аппаратуру спутниковой навигации, а также обеспечить возможность безналичной оплаты и провоза багажа. Иных технических удобств не предусмотрено.
Аукцион был объявлен на сайте госзакупок 28 ноября и пока ожидает заявок от потенциальных перевозчиков.
В ноябре власти Барнаула нашли перевозчиков сразу на 13 городских маршрутов, включая № 65, 10, 1, 113, 109оп. Всем им в совокупности заплатят более 360 млн рублей.
11:52:23 03-12-2025
А троллейбус между Новоалтайском и Барнаулом? Когда-то этот вариант обсуждался
19:27:47 03-12-2025
Гость (11:52:23 03-12-2025) А троллейбус между Новоалтайском и Барнаулом? Когда-то этот ... По новому мосту? На кой он сдался.
14:31:33 03-12-2025
А на 29 автобус не ищут?
15:56:50 03-12-2025
Гость (14:31:33 03-12-2025) А на 29 автобус не ищут?... Нет. Больше такого маршрута не будет.
15:13:49 03-12-2025
по маршруту должны будут передвигаться автобусы малого класса "не старше семи лет---- ну надо же😄 а на других маршрутах, и особенно на трамвая 70х годов прошлого века значит можно "передвигаться"?.. 😙
16:44:57 03-12-2025
Гость (15:13:49 03-12-2025) по маршруту должны будут передвигаться автобусы малого класс... Можно
09:47:20 09-12-2025
Здравствуйте 109 оп вообще работать не хотят работают как считают нужным.