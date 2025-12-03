Алтайские власти за 10 млн рублей ищут перевозчика на маршрут Новоалтайск - Барнаул

По маршруту должны будут передвигаться автобусы малого класса "не старше семи лет"

03 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

Минтранс Алтайского края ищет перевозчика на маршрут № 134р Новоалтайск – Барнаул на 2026 год. Контракт с начальной ценой 10 млн рублей появился на сайте госзакупок.

Согласно документации, по маршруту должны будут передвигаться автобусы малого класса "не старше семи лет", в которых есть как минимум 18 сидячих мест. В рабочие дни они будут совершать по 15 рейсов, в выходные – по 10. Указано, что на маршруте должно быть не более трех транспортных средств, при этом не менее одного – в резерве.

«Выпуск на линию дополнительного транспортного средства должен быть согласован перевозчиком с заказчиком», – отмечается в проекте контракта.

В салонах необходимо установить видеокамеры и аппаратуру спутниковой навигации, а также обеспечить возможность безналичной оплаты и провоза багажа. Иных технических удобств не предусмотрено.

Аукцион был объявлен на сайте госзакупок 28 ноября и пока ожидает заявок от потенциальных перевозчиков.

В ноябре власти Барнаула нашли перевозчиков сразу на 13 городских маршрутов, включая № 65, 10, 1, 113, 109оп. Всем им в совокупности заплатят более 360 млн рублей.