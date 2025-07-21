Проблемы опять возникли в центре краевой столицы

21 июля 2025, 09:45, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Жители Барнаула снова столкнулись с перебоями в работе мобильных операторов. Проблемы возникают преимущественно в центре города. В этом убедились читатели и корреспонденты amic.ru.

Так, связи и мобильного интернета нет у пользователей МТС. Кроме того, на нестабильное соединение обращают внимание абоненты "Билайна".

Отсутствие связи очевидцы отмечают и на проспекте Ленина: от площади Сахарова до проспекта Космонавтов, а также на всем проспекте Социалистическом.

"Я вчера такси не мог вызвать, пришлось в магазин зайти и Wi-Fi искать. Банкоматы не работают", – поделился с amic.ru житель города.

Напомним, барнаульцы уже жаловались на перебои в работе операторов. 18 июля у пользователей МТС не было связи около пяти часов. Соединение также отсутствовало в центре города. Схожие проблемы возникли у абонентов "Теле2" и "Билайна".

Отметим, что в России количество масштабных перебоев с мобильной интернет-связью достигло 744 в период с 1 по 11 июля 2025 года. Это превышает июньский показатель на 14%. По мнению экспертов, сбои могут быть связаны с атаками беспилотников на объекты в российских городах, а также с техническими сложностями.