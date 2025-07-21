Жители Барнаула вновь пожаловались на отсутствие мобильной связи в городе
Проблемы опять возникли в центре краевой столицы
21 июля 2025, 09:45, ИА Амител
Жители Барнаула снова столкнулись с перебоями в работе мобильных операторов. Проблемы возникают преимущественно в центре города. В этом убедились читатели и корреспонденты amic.ru.
Так, связи и мобильного интернета нет у пользователей МТС. Кроме того, на нестабильное соединение обращают внимание абоненты "Билайна".
Отсутствие связи очевидцы отмечают и на проспекте Ленина: от площади Сахарова до проспекта Космонавтов, а также на всем проспекте Социалистическом.
"Я вчера такси не мог вызвать, пришлось в магазин зайти и Wi-Fi искать. Банкоматы не работают", – поделился с amic.ru житель города.
Напомним, барнаульцы уже жаловались на перебои в работе операторов. 18 июля у пользователей МТС не было связи около пяти часов. Соединение также отсутствовало в центре города. Схожие проблемы возникли у абонентов "Теле2" и "Билайна".
Отметим, что в России количество масштабных перебоев с мобильной интернет-связью достигло 744 в период с 1 по 11 июля 2025 года. Это превышает июньский показатель на 14%. По мнению экспертов, сбои могут быть связаны с атаками беспилотников на объекты в российских городах, а также с техническими сложностями.
09:52:04 21-07-2025
с четверга на билайне не работает инет - не грузятся сайты.
звонил с техподдержку - 0610, робот подтверждает сбой в работе, но говорит, чт о о у них с оборудованием все в порядке.
так понимаю, что апологеты автаркии балуются.
10:18:37 21-07-2025
Ну что сказать? Привыкайте. К осени, может, вообще на старые проверенные временем стационарные телефоны перейдем. Вспомним, что такое таксофоны, пейджеры... Впрочем, пейджеры - это тоже штука ненадёжная, есть недавние примеры...
Всё для вашего удобства и безопасности, дорогие горожаны!
10:26:44 21-07-2025
Ну видимо с жителями Барнаула так можно поступать
10:48:10 21-07-2025
Сутки нет инттернета Билайн
11:05:25 21-07-2025
Хм, а сотовые операторы не хотят сделать перерасчет за услугу, которой, по сути, теперь нет?..
11:14:15 21-07-2025
Помимо МТС и Билайна, Мегафон тоже не работает.
И не только мобильный интернет, но и даже не отправляются сообщения.
Операторы предлагают пользоваться Wi-Fi.
11:23:52 21-07-2025
Гость (11:14:15 21-07-2025) Помимо МТС и Билайна, Мегафон тоже не работает.И не толь... Мобильный инет от мегафона, скрипит, но работает. Сейчас с меги пишу. От билайна только скрипит. Мтс у меня нет. За него ничего не скажу.
11:52:35 21-07-2025
Нет связи. Билайн. Уже около суток. Центральный район. Звонки еле работают, смс вроде работает, интернет упавший в ноль.
12:00:09 21-07-2025
Строителей (возле галактики) МТС не ловит совсем, с пятницы. Вроде у нас беспилотники не летают. Не связано ли это с экологической конференцией?
12:06:12 21-07-2025
Гость (12:00:09 21-07-2025) Строителей (возле галактики) МТС не ловит совсем, с пятницы.... а вы бы хотели, чтобы заметно полетели?
12:09:57 21-07-2025
А какой у цифровизации может идти речь в нашем государстве, скоро к наличным вернёмся с таким интернетом.
12:20:25 21-07-2025
То есть глушилки от бпла только в центре где много административных учреждений и там где заводы? Туда значит не долетят, ок.
Но город на 95 процентов это жилые здания.
13:08:53 21-07-2025
Гость (12:20:25 21-07-2025) То есть глушилки от бпла только в центре где много администр... На ленинском тоже не ловит время от времени так как рядом завод с патронами
11:02:30 22-07-2025
Гость (12:20:25 21-07-2025) То есть глушилки от бпла только в центре где много администр... Да не от БПЛА глушилки, у них другие частоты
13:07:59 21-07-2025
Гость (11:05:25 21-07-2025) Хм, а сотовые операторы не хотят сделать перерасчет за услуг... Обратись в компанию, они выплачивают
12:48:25 22-07-2025
Гость (13:07:59 21-07-2025) Обратись в компанию, они выплачивают ... МТС хрен поклал
13:13:28 21-07-2025
Горе то какое...
14:21:01 21-07-2025
На даче Школа Садоводов и на Кощеевой все отлично работает, оператор Теле2
15:23:14 21-07-2025
Гость (14:21:01 21-07-2025) На даче Школа Садоводов и на Кощеевой все отлично работает, ... Так вас не надо от дронов защищать...
15:31:34 21-07-2025
Гость (15:23:14 21-07-2025) Так вас не надо от дронов защищать...... А зачем дронам мобильный интернет? Они по 2Гис летают? ЖПС так же как и глонасс используют спутники, насколько помню.
11:03:48 22-07-2025
Гость (15:31:34 21-07-2025) А зачем дронам мобильный интернет? Они по 2Гис летают? ЖПС т... Да не от Дронов это точно
12:50:54 22-07-2025
Гость (15:31:34 21-07-2025) А зачем дронам мобильный интернет? Они по 2Гис летают? ЖПС т... Вот 2гис без интернета работает, можно по нему лететь
15:34:07 21-07-2025
Гость (14:21:01 21-07-2025) На даче Школа Садоводов и на Кощеевой все отлично работает, оператор Теле2 это или диверсия или недоработка. почему теле2 работает, а другие нет?
15:42:00 21-07-2025
Гость (15:34:07 21-07-2025) это или диверсия или недоработка. почему теле2 работает, а д... В центре и он не работает)
14:36:45 22-07-2025
Гость (15:42:00 21-07-2025) В центре и он не работает)... В Центре как раз Т2 работает без вопросов.
17:07:31 21-07-2025
и главное, никто ничего не говорит
18:31:20 21-07-2025
Не надо трындеть. Понимайте что происходит..
14:13:56 22-07-2025
Гость (18:31:20 21-07-2025) Не надо трындеть. Понимайте что происходит.. ... Расскажите что происходит
14:54:41 22-07-2025
Гость (14:13:56 22-07-2025) Расскажите что происходит ... читайте вчерашние новости, все рассказали уже.
08:14:15 22-07-2025
Всё дальше откатываемся в каменный век. Умом Россию не понять.
12:52:17 22-07-2025
До МТС дозвонился кто нибудь?