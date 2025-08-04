Власти реконструируют бизнес-центр с криминальным прошлым в центре Барнаула

Строение на Пролетарской, 89, фигурировало в уголовном деле экс-мэра Савинцева

04 августа 2025, 17:16, ИА Амител

Барнаул, ул Пролетарская, 89 / Фото: Елена Маслова, amic.ru

КГКУ "Единый стройзаказчик" ищет подрядчика для реконструкции здания на улице Пролетарской, 89, в Барнауле. Как сообщает "Банкфакс", объект планируют отремонтировать за 157 млн рублей, чтобы позднее разместить в нем офис КГБУ "Учреждение по содержанию административных зданий".

Подрядчика собираются определить 26 августа в рамках открытого конкурса. Ему предстоит реконструировать четырехэтажное здание (один из этажей цокольный). При этом часть работ нужно выполнить без привлечения других подрядчиков – устройство кровли, внутренних санитарно-технических, электротехнических, трубопроводных и слаботочных систем, наружных систем водоснабжения и канализации, фасадные и отделочные работы, инженерная защита территории и прочее. Проектную документацию для будущей реконструкции разработало новосибирское ООО ПК "Крипта".

Напомним, здание построили в 2014 году в качестве бизнес-центра. Кроме того, оно фигурировало в уголовном деле экс-мэра Барнаула Игоря Савинцева – суд установил, что он передал пять земельных участков из муниципальной собственности подконтрольным лицам и членам семьи по цене гораздо ниже реальной. Впоследствии бывший градоначальник обеспечил строительство на них двух зданий. В результате Савинцева признали виновным, назначив ему четыре года условно, а здание на улице Пролетарской перешло в собственность Алтайского края.