Власти реконструируют бизнес-центр с криминальным прошлым в центре Барнаула
Строение на Пролетарской, 89, фигурировало в уголовном деле экс-мэра Савинцева
04 августа 2025, 17:16, ИА Амител
КГКУ "Единый стройзаказчик" ищет подрядчика для реконструкции здания на улице Пролетарской, 89, в Барнауле. Как сообщает "Банкфакс", объект планируют отремонтировать за 157 млн рублей, чтобы позднее разместить в нем офис КГБУ "Учреждение по содержанию административных зданий".
Подрядчика собираются определить 26 августа в рамках открытого конкурса. Ему предстоит реконструировать четырехэтажное здание (один из этажей цокольный). При этом часть работ нужно выполнить без привлечения других подрядчиков – устройство кровли, внутренних санитарно-технических, электротехнических, трубопроводных и слаботочных систем, наружных систем водоснабжения и канализации, фасадные и отделочные работы, инженерная защита территории и прочее. Проектную документацию для будущей реконструкции разработало новосибирское ООО ПК "Крипта".
Напомним, здание построили в 2014 году в качестве бизнес-центра. Кроме того, оно фигурировало в уголовном деле экс-мэра Барнаула Игоря Савинцева – суд установил, что он передал пять земельных участков из муниципальной собственности подконтрольным лицам и членам семьи по цене гораздо ниже реальной. Впоследствии бывший градоначальник обеспечил строительство на них двух зданий. В результате Савинцева признали виновным, назначив ему четыре года условно, а здание на улице Пролетарской перешло в собственность Алтайского края.
17:43:23 04-08-2025
Я блин думал рассказ будет про какой-то притон-малину, типа кафе "Сова".
19:47:44 04-08-2025
У вас 1ая детская поликлиника ютиться на первом этаже хруща, с узким коридором. Такое здание под непонятное кгбу. ДБ Лавров С.
09:50:54 05-08-2025
Гость (19:47:44 04-08-2025) У вас 1ая детская поликлиника ютиться на первом этаже хруща,... Это вы еще не видели в каких условиях принимают в отделении 3-ей детской на М.Прудском!