Вместо частных домов. Квартал у барнаульского элеватора "пополнят" крупным ЖК

Застройка квартала предусмотрена вплоть до 2035 года

21 июля 2025, 07:00, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаульский застройщик меняет проект планировки квартала недалеко от элеватора ради ЖК. Многоэтажку намерены построить вдоль пер. Некрасова. В изначальном проекте, утвержденном мэрией в 2023 году, на участке должен был появиться девятиэтажный дом на 94 квартиры. Однако девелопер – компания "Прайд-Инвест" – намерен "нарастить" этажность до 12–14, разместив в ЖК 225 квартир. Сейчас изменения в план застройки квартала проходят общественные обсуждения.

Новостройки-соседи

Участок, где запроектирован объект, уже готов к работам: его очистили от частных домов и юридически оформили (вид разрешенного использования земли – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)). Территория площадью 0,5 га располагается вдоль пер. Некрасова от ул. Партизанской до ул. Пролетарской.

Здесь компания планирует возвести трехподъездный ЖК 12–14 этажей, рассчитанный на 422 жителя (225 квартир площадью 10,5 тыс. "квадратов"). Первые этажи отдадут под помещения общественные назначения (общая площадь 850 "квадратов"). У ЖК будет подземно-наземная автостоянка на 100 машино-мест, еще 29 автомобилей предлагают разместить на открытой парковке.

Проект планировки квартала / Фото: "Альфа-Проект"

Квартал уже постепенно осваивают: на ул. Партизанской, 21а, "Прайд-Инвест" недавно сдала девятиэтажный дом, компания "Жилищная инициатива" возводит ЖК на ул. Чернышевского, 39, компания "Восход" строит 16-этажку на ул. Интернациональный, 8.

Десятилетний план

Всего же в микрорайоне площадью 14,2 га, ограниченном улицами Чернышевского, Промышленной, Интернациональной и проспектом Комсомольским, проектом заложено 13 многоквартирных домов на 1975 квартир (не считая трех строящихся ЖК), детсад на 220 мест, объект общественного назначения, два административных здания, фитнес-центр, несколько трансформаторных подстанций, два подземных гаража-стоянки (общая вместимость 160 машино-мест), четыре подземно-наземных гаража на 860 автомобилей.

В границах квартала предлагается разместить 564 машино-места и вдоль прилегающих улиц 546 машино-мест открытого типа.

В документе указано, что для застройки микрорайона нужно снести 145 объектов, среди которых три малоэтажных многоквартирных дома и 140 индивидуальных жилых домов. Развитие квартала рассчитано до 2035 года.

"Проектом предлагается застройка проспекта Комсомольского жилыми домами переменной этажности 12–16–17 этажей с целью создания активного силуэта застройки проспекта. Большинство остальных жилых групп имеют более мелкий масштаб, связанный с мелкомасштабным модулем кварталов центральной части города", – указано в проекте планировки.

На территории, примыкающей к пер. Некрасова и ограниченной ул. Чернышевского и Пролетарской, запланирован пешеходный бульвар.

Общественные обсуждения документа продлялся до 31 июля. Участие в процедуре могут принять все заинтересованные барнаульцы.