Во Франции задержали двух подозреваемых в дерзком ограблении Лувра

Судьба украденных украшений пока неизвестна

26 октября 2025, 17:08, ИА Амител

Лувр / Фото: кадр из видео Telegram-канала Baza
Французская полиция задержала двух человек по делу о громком ограблении Лувра, которое произошло в центре Парижа 19 октября. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Напомним, неделю назад двое неизвестных, переодетых в охранников, проникли в знаменитую галерею Аполлона с королевскими драгоценностями. На глазах у посетителей они распилили витрину с экспонатами. Еще двое сообщников ждали их внизу. Злоумышленники похитили восемь ювелирных украшений из коллекции короны Франции общей стоимостью около 88 млн евро. Все четверо скрылись на скутерах.

По данным телеканала BFMTV, одного из подозреваемых поймали вечером 25 октября в аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль. Известно, что он собирался вылететь в Алжир. Второго подозреваемого арестовали в Париже. Еще двух участников преступления ищут. 

Судьба похищенных драгоценностей неизвестна. Эксперты предполагают, что их могли вывезти из Франции или разобрать на отдельные камни.

Распилили витрину на глазах у всех. В Сети опубликовали кадры ограбления Лувра

Воры похитили девять драгоценностей французских королей и императриц, а затем скрылись
Комментарии

Гость

10:29:36 27-10-2025

Не Петров с Башировым?

Гость

13:26:46 27-10-2025

Гость (10:29:36 27-10-2025) Не Петров с Башировым?...

с Де Башировым

Гость

15:43:00 27-10-2025

Эх Сема! У вас в башке солома и сами мы наделали беду. Сема все было б по другому. Зачем мы брали Эрмитаж скажи тогда в 1917 году....

