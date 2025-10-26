Судьба украденных украшений пока неизвестна

26 октября 2025, 17:08, ИА Амител

Лувр / Фото: кадр из видео Telegram-канала Baza

Французская полиция задержала двух человек по делу о громком ограблении Лувра, которое произошло в центре Парижа 19 октября. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Напомним, неделю назад двое неизвестных, переодетых в охранников, проникли в знаменитую галерею Аполлона с королевскими драгоценностями. На глазах у посетителей они распилили витрину с экспонатами. Еще двое сообщников ждали их внизу. Злоумышленники похитили восемь ювелирных украшений из коллекции короны Франции общей стоимостью около 88 млн евро. Все четверо скрылись на скутерах.

По данным телеканала BFMTV, одного из подозреваемых поймали вечером 25 октября в аэропорту Руасси – Шарль-де-Голль. Известно, что он собирался вылететь в Алжир. Второго подозреваемого арестовали в Париже. Еще двух участников преступления ищут.

Судьба похищенных драгоценностей неизвестна. Эксперты предполагают, что их могли вывезти из Франции или разобрать на отдельные камни.