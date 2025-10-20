Воры похитили девять драгоценностей французских королей и императриц, а затем скрылись

20 октября 2025, 08:59, ИА Амител

19 октября в Париже ограбили музей Лувр. Неизвестные в служебной одежде распилили стекло витрины, похитили девять драгоценностей и уехали на скутерах. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

Ранее министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что ограбление музея заняло семь минут. Как уточняет РИА Новости, ссылаясь на издание Parisien, воры вынесли украшения из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. По данным министерства культуры Франции, среди них есть тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Кроме того, после кражи рядом с музеем обнаружили сломанную корону Евгении, супруги императора Наполеона III.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес не исключает, что преступниками могли оказаться иностранцы. Лувр могла ограбить группа из четырех человек. Предположительно, двое пробрались в музей.

Парижская прокуратура рассматривает две основных версии преступления: драгоценности могли украсть по заказу либо для отмывания денег.