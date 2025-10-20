Распилили витрину на глазах у всех. В Сети опубликовали кадры ограбления Лувра
Воры похитили девять драгоценностей французских королей и императриц, а затем скрылись
20 октября 2025, 08:59, ИА Амител
19 октября в Париже ограбили музей Лувр. Неизвестные в служебной одежде распилили стекло витрины, похитили девять драгоценностей и уехали на скутерах. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.
Ранее министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что ограбление музея заняло семь минут. Как уточняет РИА Новости, ссылаясь на издание Parisien, воры вынесли украшения из коллекции французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. По данным министерства культуры Франции, среди них есть тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Кроме того, после кражи рядом с музеем обнаружили сломанную корону Евгении, супруги императора Наполеона III.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес не исключает, что преступниками могли оказаться иностранцы. Лувр могла ограбить группа из четырех человек. Предположительно, двое пробрались в музей.
Парижская прокуратура рассматривает две основных версии преступления: драгоценности могли украсть по заказу либо для отмывания денег.
09:24:47 20-10-2025
Авито мониторьте.
09:58:26 20-10-2025
Франция на костях африканцев выстроена. А также Наполеон опустошил Россию и вывез несметное количество золота и ценностей во Францию. К тому же они даже сегодня умудрились ограбить - забрать Крымскую коллекцию золота, вывезти золото из украинских музеев и хранилищ и присвоить себе деньги со счетов ЕС которые России принадлежат
Если обратиться к президенту Франции Макрону с просьбой вернуть сворованное все он что скажет? А скажет Пошел как ты *****. Отсюда правильность вчерашнего изьятия золота из Лувра. Больше надо брать оттуда. Приехать и взять все что можно. Они нам должны
11:27:57 20-10-2025
ограбление по-французски