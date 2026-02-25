Ребенка госпитализировали с кровавой рвотой после длительного употребления колы
Ортофосфорная кислота в составе напитка опасна при предрасположенности к гастритам
25 февраля 2026, 13:55, ИА Амител
Во Владивостоке 12-летнего мальчика с кровавой рвотой экстренно доставили в Краевую детскую клиническую больницу № 1. Как выяснилось, у ребенка обострился эрозивный гастрит из-за длительного употребления колы, пишет РИА Новости.
«Даже при минимальном контакте эндоскопа со слизистой желудка возникали микрокровоизлияния. Это свидетельствует о том, что у мальчика уже были предпосылки к гастриту, который усугубился из-за употребления газировки», — сообщила врач-эндоскопист Маргарита Лемза.
Теперь ребенку предстоит длительное лечение и наблюдение у гастроэнтеролога. Врач подчеркнула, что при здоровом желудке употребление колы может не привести к таким последствиям, но при любых проблемах с ЖКТ газировка может вызвать серьезные осложнения.
«Кока-кола содержит ортофосфорную кислоту, которая используется для растворения ржавчины. Если у человека есть предрасположенность к гастриту, то употребление газировки может привести к эрозии и кровоточивости», — отметила медик.
Врачи также сообщили, что в последнее время все больше детей обращаются с эрозивными гастритами, панкреатитами и даже панкреонекрозом. К таким заболеваниям могут привести не только газировка, но и латяо — китайская жевательная закуска, а также посещение точек фастфуда. Во всех случаях потребовалась госпитализация и длительное лечение.
Медики призывают родителей обращать внимание на питание своих детей, особенно подростков, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.
14:02:36 25-02-2026
14:27:12 25-02-2026
0,64 грамма фосфорной кислоты на 1 литр колы?(Фосфорная кислота (ортофосфорная кислота) — это неорганическая трёхосновная кислота средней силы, ортофосфорная кислота марки А (пищевая) используется для регуляции кислотности, это пищевая добавка Е 338. ) К примеру кислота средней силы это лимонная кислота, может ли 0,782 столовой ложки лимонной кислоты на литр что то сделать... Другими словами что за чушь?
15:58:31 25-02-2026
Гость (14:27:12 25-02-2026) 0,64 грамма фосфорной кислоты на 1 литр колы?(Фосфорная кис... А вы попробуйте сами развести 0,782 столовой ложки лимонной кислоты в литре воды и пить это изо дня в день. А потом посмотрим на ваше самочувствие
15:16:02 25-02-2026
15:16:02 25-02-2026
15:51:42 25-02-2026
10:57:35 26-02-2026
01:29:16 26-02-2026
09:50:47 26-02-2026
