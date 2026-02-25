Ребенка госпитализировали с кровавой рвотой после длительного употребления колы

Ортофосфорная кислота в составе напитка опасна при предрасположенности к гастритам

25 февраля 2026, 13:55, ИА Амител

Скорая помощь, госпитализация / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Во Владивостоке 12-летнего мальчика с кровавой рвотой экстренно доставили в Краевую детскую клиническую больницу № 1. Как выяснилось, у ребенка обострился эрозивный гастрит из-за длительного употребления колы, пишет РИА Новости.

«Даже при минимальном контакте эндоскопа со слизистой желудка возникали микрокровоизлияния. Это свидетельствует о том, что у мальчика уже были предпосылки к гастриту, который усугубился из-за употребления газировки», — сообщила врач-эндоскопист Маргарита Лемза.

Теперь ребенку предстоит длительное лечение и наблюдение у гастроэнтеролога. Врач подчеркнула, что при здоровом желудке употребление колы может не привести к таким последствиям, но при любых проблемах с ЖКТ газировка может вызвать серьезные осложнения.

«Кока-кола содержит ортофосфорную кислоту, которая используется для растворения ржавчины. Если у человека есть предрасположенность к гастриту, то употребление газировки может привести к эрозии и кровоточивости», — отметила медик.

Врачи также сообщили, что в последнее время все больше детей обращаются с эрозивными гастритами, панкреатитами и даже панкреонекрозом. К таким заболеваниям могут привести не только газировка, но и латяо — китайская жевательная закуска, а также посещение точек фастфуда. Во всех случаях потребовалась госпитализация и длительное лечение.

Медики призывают родителей обращать внимание на питание своих детей, особенно подростков, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.