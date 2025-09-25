Автомобиль сбил мотоциклиста на улице Балтийской в Барнауле
Информация о состоянии пострадавшего уточняется
25 сентября 2025, 11:20, ИА Амител
В Барнауле на улице Балтийской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла. По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота Камри" совершил наезд на мотоциклиста. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22 | Барнаул".
На месте аварии работают сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. Экипаж дорожно-патрульной службы выехал для установления всех обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось, что в селе Александровка Майминского района вечером 8 сентября произошло ДТП с опрокидыванием мотоцикла, в результате которого пострадала несовершеннолетняя пассажирка.
12:02:35 25-09-2025
Непонятно что и как, нужны детали
12:42:43 25-09-2025
Опять скорость звука превысил. Из только по выхлопу рычашему и видно
13:08:31 25-09-2025
Не камрюха сбила а хрустик не проскачил. он там на лежачем наверняка подпрыгнул и на лету в камрюху вошол а там метров 200 где ты там его за 1 секунду увидишь. А ему хватает раогнатся чтоб не успеть остановится. Они на балтийской часто взетают
15:50:32 25-09-2025
Соболезнования водителю автомобиля.
Задолбали хрустики летающие.