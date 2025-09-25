Автомобиль сбил мотоциклиста на улице Балтийской в Барнауле

Информация о состоянии пострадавшего уточняется

25 сентября 2025, 11:20, ИА Амител

В Барнауле на улице Балтийской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла. По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота Камри" совершил наезд на мотоциклиста. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22 | Барнаул".

На месте аварии работают сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. Экипаж дорожно-патрульной службы выехал для установления всех обстоятельств случившегося.

