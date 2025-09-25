НОВОСТИПроисшествия

Автомобиль сбил мотоциклиста на улице Балтийской в Барнауле

Информация о состоянии пострадавшего уточняется

25 сентября 2025, 11:20, ИА Амител

В Барнауле на улице Балтийской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла. По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота Камри" совершил наезд на мотоциклиста. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22 | Барнаул".

На месте аварии работают сотрудники МЧС и бригада скорой помощи. Экипаж дорожно-патрульной службы выехал для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в селе Александровка Майминского района вечером 8 сентября произошло ДТП с опрокидыванием мотоцикла, в результате которого пострадала несовершеннолетняя пассажирка.

Барнаул ДТП мотоциклы

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

12:02:35 25-09-2025

Непонятно что и как, нужны детали

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:42:43 25-09-2025

Опять скорость звука превысил. Из только по выхлопу рычашему и видно

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:08:31 25-09-2025

Не камрюха сбила а хрустик не проскачил. он там на лежачем наверняка подпрыгнул и на лету в камрюху вошол а там метров 200 где ты там его за 1 секунду увидишь. А ему хватает раогнатся чтоб не успеть остановится. Они на балтийской часто взетают

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:32 25-09-2025

Соболезнования водителю автомобиля.
Задолбали хрустики летающие.

  0 Нравится
Ответить
