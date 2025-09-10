На Алтае после опрокидывания мотоцикла 17-летнюю девушку госпитализировали
Молодой человек управлял мотоциклом без водительского удостоверения
10 сентября 2025, 07:30, ИА Амител
В селе Александровка Майминского района вечером 8 сентября произошло ДТП с опрокидыванием мотоцикла, в результате которого пострадала несовершеннолетняя пассажирка. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.
По данным ведомства, авария произошла около 23:34. За рулем мотоцикла "Рейсер 150" находился 20-летний житель села Бирюля. Молодой человек не справился с управлением, после чего транспортное средство вылетело с дороги и опрокинулось.
«В результате происшествия 17-летняя пассажирка получила травму головы и была доставлена в республиканскую детскую больницу. Водитель отделался ушибами и ссадинами, госпитализация ему не потребовалась», – отметили в ведомстве.
Правоохранители установили, что мужчина управлял мотоциклом, не имея водительского удостоверения. В отношении него возбуждено дело по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней степени тяжести вреда здоровью. Дополнительно сельчанин привлечен к ответственности за езду без прав и отсутствие мотошлема.
