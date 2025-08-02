Водитель "Лансера" переехал лежащего на дороге мужчину в Алтайском крае

Пешеход погиб

02 августа 2025, 15:48, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель Mitsubishi Lancer переехал пешехода в Михайловском районе Алтайского края, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на ГАИ региона.

ДТП случилось в поселке Малиновое озеро около 01:30.

32-летний водитель иномарки наехал на мужчину, когда тот лежал на дороге.

От полученных травм 39-летний пешеход скончался. Полицейские теперь выясняют все обстоятельства произошедшего.