Водитель "Лансера" переехал лежащего на дороге мужчину в Алтайском крае
Пешеход погиб
02 августа 2025, 15:48, ИА Амител
Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"
Водитель Mitsubishi Lancer переехал пешехода в Михайловском районе Алтайского края, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на ГАИ региона.
ДТП случилось в поселке Малиновое озеро около 01:30.
32-летний водитель иномарки наехал на мужчину, когда тот лежал на дороге.
От полученных травм 39-летний пешеход скончался. Полицейские теперь выясняют все обстоятельства произошедшего.
09:24:04 03-08-2025
вообще непонятно, почему погибший заранее лежал на дороге.
20:11:25 03-08-2025
Элен без ребят (09:24:04 03-08-2025) вообще непонятно, почему погибший заранее лежал на дороге. ... грелся. похолодало, пьянь из под забора перекатилась на асфальт инстинктивно. свет там так себе, а носятся -то по прежнему под 120, вот и результат. как машина не улетела в забор, не пойму