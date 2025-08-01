Две жительницы Бурятии пострадали при столкновении трех иномарок на Алтае

Авария случилась в Онгудайском районе

01 августа 2025, 15:20, ИА Амител

Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай при столкновении трех автомобилей пострадали два человека, сообщили в пресс-службе МВД региона.

ДТП случилось днем 31 июля вблизи села Хабаровка Онгудайского района.

Предварительно установили, что 42-летний житель Новосибирска за рулем Toyota Highlander выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Vitz под управлением 47-летней жительницы Горно-Алтайска. От удара Vitz также выехал на встречку, где касательно столкнулся с SsangYong Actyon под управлением 46-летнего жителя Новокузнецка.

«В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля Toyota Vitz – две жительницы Республики Бурятия. Госпитализация женщинам не потребовалась», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители проводят проверку.

Ранее в Горно-Алтайске в аварию попал автомобиль скорой помощи, который вез пострадавшего с места ДТП.