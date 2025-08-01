Две жительницы Бурятии пострадали при столкновении трех иномарок на Алтае
Авария случилась в Онгудайском районе
01 августа 2025, 15:20, ИА Амител
В Республике Алтай при столкновении трех автомобилей пострадали два человека, сообщили в пресс-службе МВД региона.
ДТП случилось днем 31 июля вблизи села Хабаровка Онгудайского района.
Предварительно установили, что 42-летний житель Новосибирска за рулем Toyota Highlander выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Vitz под управлением 47-летней жительницы Горно-Алтайска. От удара Vitz также выехал на встречку, где касательно столкнулся с SsangYong Actyon под управлением 46-летнего жителя Новокузнецка.
«В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля Toyota Vitz – две жительницы Республики Бурятия. Госпитализация женщинам не потребовалась», — уточнили в ведомстве.
Правоохранители проводят проверку.
Ранее в Горно-Алтайске в аварию попал автомобиль скорой помощи, который вез пострадавшего с места ДТП.
21:46:29 01-08-2025
когда водители из НСК попадают в Гроно-алтайск у них сносит крышу они несутся как угорелые по встречке никого не замечая, это из личных наблюдений.
23:29:28 01-08-2025
Гость (21:46:29 01-08-2025) когда водители из НСК попадают в Гроно-алтайск у них сносит... поддержу. что ни новосиб-регион, то какой-то невменяемый гастелло. они там пьяные причем круглосуточно гоняют. удивляюсь что так МАЛО аварий, реально
01:11:16 03-08-2025
Гость (21:46:29 01-08-2025) когда водители из НСК попадают в Гроно-алтайск у них сносит... Не только в горном, сегодня с соленых озер вернулся 54 регион на встречке 2 раза за дорогу, безмозглые потомки Гастелло.
15:57:17 05-08-2025
