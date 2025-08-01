НОВОСТИПроисшествия

Две жительницы Бурятии пострадали при столкновении трех иномарок на Алтае

Авария случилась в Онгудайском районе

01 августа 2025, 15:20, ИА Амител

Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай при столкновении трех автомобилей пострадали два человека, сообщили в пресс-службе МВД региона.

ДТП случилось днем 31 июля вблизи села Хабаровка Онгудайского района.

Предварительно установили, что 42-летний житель Новосибирска за рулем Toyota Highlander выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Vitz под управлением 47-летней жительницы Горно-Алтайска. От удара Vitz также выехал на встречку, где касательно столкнулся с SsangYong Actyon под управлением 46-летнего жителя Новокузнецка.

«В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля Toyota Vitz – две жительницы Республики Бурятия. Госпитализация женщинам не потребовалась», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители проводят проверку.

Ранее в Горно-Алтайске в аварию попал автомобиль скорой помощи, который вез пострадавшего с места ДТП.

Гость

21:46:29 01-08-2025

когда водители из НСК попадают в Гроно-алтайск у них сносит крышу они несутся как угорелые по встречке никого не замечая, это из личных наблюдений.

Гость

23:29:28 01-08-2025

Гость (21:46:29 01-08-2025) когда водители из НСК попадают в Гроно-алтайск у них сносит... поддержу. что ни новосиб-регион, то какой-то невменяемый гастелло. они там пьяные причем круглосуточно гоняют. удивляюсь что так МАЛО аварий, реально

гость

01:11:16 03-08-2025

Гость (21:46:29 01-08-2025) когда водители из НСК попадают в Гроно-алтайск у них сносит... Не только в горном, сегодня с соленых озер вернулся 54 регион на встречке 2 раза за дорогу, безмозглые потомки Гастелло.

Гость

15:57:17 05-08-2025

Куплю Хайлендер

