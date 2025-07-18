На Алтае пострадали два человека при столкновении двух УАЗов
К ответственности привлекли обоих водителей
18 июля 2025, 13:20, ИА Амител
Два человека пострадали при столкновении автомобилей в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 17 июля около 17:50 вблизи села Беляши.
"40-летний местный житель за рулем УАЗ-390995 не выбрал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с УАЗ-2206 под управлением 38-летнего жителя села Ортолык, движущимся во встречном направлении", – рассказали в ведомстве.
В результате водителя УАЗ-390995 и 34-летнюю пассажирку второго УАЗа госпитализировали.
В отношении первого водителя возбудили административное дело за употребление алкоголя после ДТП до проведения освидетельствования, при этом на момент оформления аварии он уже был пьян, заявив, что алкоголь принял после происшествия. Второму водителю вменяют езду без права управления.
13:38:14 18-07-2025
Дети гор ...
14:01:29 18-07-2025
на момент оформления аварии он уже был пьян --- Как определили, если не было освидетельствования?
14:34:49 18-07-2025
Зачем нам новости других регионов?
15:22:00 18-07-2025
Ха-ха два дауна на кочерге не смогли разьехаться.