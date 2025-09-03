Водителя маршрутки в Барнауле осудили за драку с пассажиром

Пассажир тоже получил наказание — за то что воткнул водителю нож в живот

03 сентября 2025, 21:59, ИА Амител

В Барнауле водителя маршрутки № 65 осудили за драку с пассажиром, который посадил на сиденье свою собаку. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчине назначили ограничение свободы и обязали выплатить моральный вред.

Инцидент произошел в августе 2023 года: пассажир посадил собаку на сиденье, из-за чего водитель сделал ему замечание. После того как владелец животного проигнорировал это, водитель остановил маршрутку, высадил всех людей и начал драку, сломав ребра оппоненту. В ответ хозяин собаки достал нож и ударил им мужчину в живот.

Водитель получил ограничение свободы на десять месяцев, а также 80 тысяч рублей компенсации. Владелец собаки – десять месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Кроме того, он должен выплатить компенсацию в размере 120 тысяч рублей.