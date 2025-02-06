Военнослужащие в Барнауле смогут получить единовременную выплату при заключении контракта
Ее размер составит 30 тысяч рублей
06 февраля 2025, 10:00, ИА Амител
Барнаульские власти утвердили единовременную выплату для военнослужащих, которые подписали контракт с Минобороны в пункте отбора, расположенном в городе. Документ разместили на правовом портале краевой столицы.
Выплату предоставят заключившим контракт в период с 1 февраля 2025 года по 1 февраля 2026 года. Ее размер составляет 30 тысяч рублей. Средства на реализацию программы заложили в бюджет краевой столицы.
Документы для получения нужно подать в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта, а обращаться за средствами нужно в комитет по соцподдержке. В числе прочего потребуется передать справку, которая подтверждает получение контракта.
При этом комитет может и отказать в выплате. Например, если она уже была получена или были поданы недостоверные документы. Если выплату по ошибке предоставят повторно, ее придется вернуть.
10:03:28 06-02-2025
Уверен такая сумма многих мотивирует
10:52:55 06-02-2025
Гость (10:03:28 06-02-2025) Уверен такая сумма многих мотивирует... Не то слово... Теперь половина менеджеров думают, как бы контракт подписать. Да и депутаты не прочь подкалымить.
11:11:10 06-02-2025
А стоимость редкоземельных металлов, из-за которых весь сыр-бор, около 7 триллионов долларов... А ещё уголь и прочая, и прочая... Вот и считайте процент рентабельности бизнеса...
11:42:09 06-02-2025
Жалко парней, которые на погосте... хотя демографию поднимут мигрантами, они много не просют, всего лишь пособия и пенсии
11:50:08 06-02-2025
надо корейцев подключать к выполнению задач СВО. Есть военный договор с КНДР пусть воюют. Набирают опыт он им думаю еще пригодится не раз и не два. Японцы и американцы там прямо под боком. Полезут на кндр в любой момент
12:09:07 06-02-2025
Сколько нужно доплатить, чтобы уволиться из рядов МРи Росгвардии? Этот вопрос более актуален