Военнослужащие в Барнауле смогут получить единовременную выплату при заключении контракта

Ее размер составит 30 тысяч рублей

06 февраля 2025, 10:00, ИА Амител

Военные. Казарма. Армия / Фото: amic.ru

Барнаульские власти утвердили единовременную выплату для военнослужащих, которые подписали контракт с Минобороны в пункте отбора, расположенном в городе. Документ разместили на правовом портале краевой столицы.

Выплату предоставят заключившим контракт в период с 1 февраля 2025 года по 1 февраля 2026 года. Ее размер составляет 30 тысяч рублей. Средства на реализацию программы заложили в бюджет краевой столицы.

Документы для получения нужно подать в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта, а обращаться за средствами нужно в комитет по соцподдержке. В числе прочего потребуется передать справку, которая подтверждает получение контракта.

При этом комитет может и отказать в выплате. Например, если она уже была получена или были поданы недостоверные документы. Если выплату по ошибке предоставят повторно, ее придется вернуть.