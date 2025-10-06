Уральский полицейский убил экс-бойфренда, который хотел рассказать всем о его ориентации*

Тело нашли лишь через неделю

06 октября 2025, 22:00, ИА Амител

Полицейский, убивший человека / Фото: Ural Mash

В Свердловской области разгорается скандал вокруг жуткой истории в Верхотурье. По словам знакомых, местный автоинспектор Вадим несколько лет встречался* с молодым человеком по имени Марат. После расставания полицейский завел новые отношения с парнем* из Краснотурьинска – Максимом.

Однако бывший возлюбленный решил раскрыть подробности их романа и разослал знакомым фотографии, где они вместе*. Вадим испугался, что слухи дойдут до коллег и горожан. Чтобы замять ситуацию, он вместе с Максимом пригласил Марата "поговорить". В машине завязался конфликт, который закончился трагедией, – парня задушили, а тело выбросили.

Автомобиль погибшего оставили на вокзале, даже не заглушив. Тело нашли лишь через неделю. Оба подозреваемых задержаны, ведется следствие.

*Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ