Уральский полицейский убил экс-бойфренда, который хотел рассказать всем о его ориентации*
Тело нашли лишь через неделю
06 октября 2025, 22:00, ИА Амител
В Свердловской области разгорается скандал вокруг жуткой истории в Верхотурье. По словам знакомых, местный автоинспектор Вадим несколько лет встречался* с молодым человеком по имени Марат. После расставания полицейский завел новые отношения с парнем* из Краснотурьинска – Максимом.
Однако бывший возлюбленный решил раскрыть подробности их романа и разослал знакомым фотографии, где они вместе*. Вадим испугался, что слухи дойдут до коллег и горожан. Чтобы замять ситуацию, он вместе с Максимом пригласил Марата "поговорить". В машине завязался конфликт, который закончился трагедией, – парня задушили, а тело выбросили.
Автомобиль погибшего оставили на вокзале, даже не заглушив. Тело нашли лишь через неделю. Оба подозреваемых задержаны, ведется следствие.
*Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ
22:09:59 06-10-2025
Жаль парней. Убили их любовь. На совести "праведников" их боль.
22:35:21 06-10-2025
Вот почему их так называют?
06:43:31 07-10-2025
Гость (22:35:21 06-10-2025) Вот почему их так называют?... Гаишников?
08:18:27 07-10-2025
Гость (22:35:21 06-10-2025) Вот почему их так называют?...
Потому что ориентиры потеряли.