Какого числа Татьянин день, как его отмечают и почему он считается праздником студентов?

У тех, кто учится в вузах, в этот день есть особые традиции и обычаи

23 января 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В начале года в России ежедневно отмечают Татьянин день. Церковь в этот день чтит память святой мученицы Татьяны Крещенской. Но эта же дата также известна как День студента: своё торжество празднуют все, кто учится в вузе.

О том, какого числа Татьянин день, что это за праздник и почему так случилось, что он стал торжеством студентов, – в рубрике "Вопрос-ответ".

1 Какого числа Татьянин день в 2023 году? Как и всегда, 25 января. Дата праздника не меняется год от года.

2 Что это за праздник и кому он посвящен? В этот день христиане чтят память святой мученицы Татианы, которая жила в Риме. Её отец был сановником, но при этом тайно почитал христианство. Эти взгляды он передал и своей дочери. Будучи взрослой, Татиана не стала выходить замуж и решила полностью посвятить свою жизнь вере. В то время на христиан совершались сильные гонения, которыми руководил Александр Север. Узнав об убеждениях Татианы, её схватили и пытались заставить поклониться и принести жертву языческому идолу. Согласно преданию, в этот момент девушка стала молиться, и Господь разрушил статую. Тогда Татиану начали пытать. Но Бог сделал так, что удары не приносили ей никакого вреда. Легенда гласит, что мучители сами получали увечья в моменты пыток. После этого Татиану бросили в клетку ко льву. Но тот не съел её, а вёл себя очень ласково. Мужчины, которые мучили Татиану, были так потрясены, что сами уверовали в Господа и приняли христианство. Впрочем, их всех, как и саму Татиану с её отцом, казнили. Но верующие стали почитать девушку как святую мученицу.

3 Почему его ещё называют Днём студента? Всё дело в том, что именно 25 января в 1755 году императрица Елизавета Петровна учредила Московский университет. Граф Иван Шувалов, который основал вуз, приурочил его открытие к именинам своей матери Татьяны. Так и повелось, что Татьянин день и День студента совпадают по дате, а святая мученица Татиана считается покровительницей всех студентов. Официально День российского студенчества закрепили как праздник в нашей стране в 2005 году.

4 Как отмечают Татьянин день? Для студентов 25 января – это большой праздник, по поводу которого они устраивают весёлые торжества. Говорят, в дореволюционную эпоху в этот день учащимся даже позволялось чуть больше, чем остальным. Полицейские лишний раз не задерживали их за слишком бурные празднования. "Выпили всё, кроме Москвы-реки, и то только потому, что она замёрзла", – писал о Дне студента Антон Чехов. Сейчас в каждом университете есть свои традиции празднования. Например, в МГУ День студента совпадает с днём рождения вуза, и в этот день студентов принято угощать медовухой по старинному рецепту. Где-то проводят концерты, выставки и даже балы. Кроме того, 25 января в храмах проходят службы, посвящённые святой Татьяне. Часто на эти службы приглашают и студентов.

5 Какие традиции есть на Татьянин день? Самая известная традиция на День студента – это "Халява, приди!". Эту фразу студенты ночью кричат из окна, размахивая своей зачёткой. Считается, что таким образом они привлекают хорошие оценки, для которых не нужно будет прилагать особого труда. Есть и другая традиция. На последней странице зачётной книжки нужно нарисовать домик с трубой, из которой идёт дым. Чем он длиннее, тем успешнее будет учёба в течение всего года. Также есть поверье, что если на следующий день после 25 января у вас выпал экзамен, то вы сдадите его очень легко.