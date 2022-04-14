Что делать, если рассада томатов переросла, не дождавшись высадки в грунт?
Рассказываем, как получить большой урожай помидоров из переросшей рассады
Иногда задолго до высадки в грунт рассада томатов чересчур вытягивается. Что делать в таком случае, можно ли её спасти и как увеличить будущий урожай — читайте на amic.ru.
Какой должна быть высота рассады томатов перед высадкой в грунт?
30-40 см для среднерослых и высокорослых сортов и 20-30 — для низкорослых. Допускается небольшой перерост — до 50 см для средне- и высокорослых и до 40 см — для низкорослых.
Помидоры в теплице / Фото: Alexei_other / Pixabay
Можно ли сажать в грунт переросшие помидоры?
Можно. Кусты, которые переросли незначительно, высаживают как обычно.
Если же растения успели вымахать в высоту до метра и больше, поступают следующим образом:
— заранее перекопайте участок или подготовьте приподнятую грядку — как вам удобно;
— сделайте лунки, а затем от каждой прокопайте бороздку глубиной примерно 10 см;
— заправьте лунку перегноем и удобрением для томатов, сверху насыпьте немного земли и всё это полейте водой;
— извлеките рассаду из ёмкостей, стараясь не повредить корни, оборвите на стебле листья — оставьте только в верхней части, и уложите растения на бок в лунки так, чтобы часть стебля легла в борозду — на поверхности должна остаться макушка высотой 30-40 см;
— засыпьте лунку и бороздку землёй и полейте;
— присыпьте сверху сухой землёй или замульчируйте;
— аккуратно поднимите макушки растений, установите рядом палочки и сделайте подвязку стебля, чтобы он постепенно выровнялся и принял вертикальное положение;
— далее ухаживайте так же, как обычно ухаживаете за томатами.
Высаженные таким образом кусты формируют мощную корневую систему и дают урожай не хуже обычных.
Помидорная грядка / Фото: Irina_kukuts / Pixabay
А можно ли обрезать слишком длинные стебли?
Да. Способ считается экспериментальным, хотя многие огородники давно им пользуются. Кроме того, так можно удвоить количество рассады и, соответственно, повысить урожай. Итак, если вместо крепких и коренастых помидорных кустиков у нас длинные и нескладные, то нужно:
— обрезать кусты, оставляя на стволе 3-5 листьев, — из их пазух вскоре появятся ветки (пасынки);
— у верхней части укоротить стволики, если они слишком длинные, — в результате у вас должны получиться растения высотой не более 30 см. Поставить их в ёмкость с водой, чтобы появились корни;
— как только помидоры в воде образуют хорошую корневую систему, высадить каждое растение в отдельный горшок и далее ухаживать как за обычной рассадой.
Когда подойдёт срок, высадить рассаду в грунт. Обрезанные кусты сформировать в два-три, или сколько вам нужно, стеблей, то есть провести пасынкование. То же самое сделать и с укоренёнными макушками — убрать ненужные боковые ветки. И всё, дальше ухаживать за ними как обычно и удивляться хорошему урожаю.
Богатый урожай помидоров / Фото: evolutionx / Pixabay