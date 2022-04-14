Что делать, если рассада томатов переросла, не дождавшись высадки в грунт?

Иногда задолго до высадки в грунт рассада томатов чересчур вытягивается. Что делать в таком случае, можно ли её спасти и как увеличить будущий урожай — читайте на amic.ru.

Какой должна быть высота рассады томатов перед высадкой в грунт?

30-40 см для среднерослых и высокорослых сортов и 20-30 — для низкорослых. Допускается небольшой перерост — до 50 см для средне- и высокорослых и до 40 см — для низкорослых.



Помидоры в теплице / Фото: Alexei_other / Pixabay

Можно ли сажать в грунт переросшие помидоры?

Можно. Кусты, которые переросли незначительно, высаживают как обычно.

Если же растения успели вымахать в высоту до метра и больше, поступают следующим образом:



— заранее перекопайте участок или подготовьте приподнятую грядку — как вам удобно;

— сделайте лунки, а затем от каждой прокопайте бороздку глубиной примерно 10 см;

— заправьте лунку перегноем и удобрением для томатов, сверху насыпьте немного земли и всё это полейте водой;

— извлеките рассаду из ёмкостей, стараясь не повредить корни, оборвите на стебле листья — оставьте только в верхней части, и уложите растения на бок в лунки так, чтобы часть стебля легла в борозду — на поверхности должна остаться макушка высотой 30-40 см;

— засыпьте лунку и бороздку землёй и полейте;

— присыпьте сверху сухой землёй или замульчируйте;

— аккуратно поднимите макушки растений, установите рядом палочки и сделайте подвязку стебля, чтобы он постепенно выровнялся и принял вертикальное положение;

— далее ухаживайте так же, как обычно ухаживаете за томатами.



Высаженные таким образом кусты формируют мощную корневую систему и дают урожай не хуже обычных.



Помидорная грядка / Фото: Irina_kukuts / Pixabay