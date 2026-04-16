Такой день. Начало пожароопасного сезона и дело депутата АКЗС Клюшниковой в суде

О главных событиях региона за 16 апреля

16 апреля 2026, 23:59, ИА Амител

16 апреля на всей территории Алтайского края объявлено о начале пожароопасного сезона. Пресс-служба ГУ МЧС по региону напомнила жителям о важных правилах безопасности.

В Барнауле застройщики готовятся к масштабному освоению территории рядом с аэропортом и Павловским трактом. Здесь планируют создать новый жилой район в рамках проектов комплексного развития территории (КРТ). Речь идет о сотнях гектаров земли, где в перспективе появятся кварталы жилья, дороги и социальная инфраструктура. Однако сами застройщики признают: без решения ключевых инфраструктурных вопросов стройка может сдвинуться на годы. Приступить к освоению строители намерены не раньше 2031 года.

Строительство нового ЖК "Искра" вызвало у жителей близлежащих домов настоящее беспокойство: горожане опасаются, что жилой дом на 130 квартир, который появится там вместо ранее анонсированных апартаментов, в будущем может перегрузить инфраструктуру микрорайона и вызвать массу других проблем. А для некоторых соседей будущего ЖК стройка стала настоящим источником головной боли и обернулась финансовым ущербом уже сейчас — задолго до ее завершения.

Следствие направило в суд уголовное дело в отношении депутата Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) от фракции КПРФ Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.