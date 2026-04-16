Алтайское МЧС напомнило о правилах безопасности в пожароопасный сезон

В одном из районов уже произошел травяной пожар

16 апреля 2026, 19:02, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

16 апреля на всей территории Алтайского края объявлено о начале пожароопасного сезона. Пресс-служба ГУ МЧС по региону напомнила жителям о важных правилах безопасности:

запрещено устраивать сельхозпалы, разводить костры под кронами деревьев и на участках с поврежденным лесом;

опасно выезжать на природу на транспорте с утечками топлива и смазочных масел;

грозит пожаром контакт сухой травы с раскаленными деталями выхлопной системы автомобилей;

запрещается выбрасывать спички, окурки, уголь и золу;

также запрещено оставлять под солнцем прозрачные бутылки и стеклянные банки.

Как сообщили в МЧС, в окрестностях села Каип Ключевского района пожарные совместно с добровольцами потушили возгорание сухой растительности на площади около 700 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Специалисты отмечают, что с приходом тепла и сходом снега прошлогодняя трава быстро высыхает и легко воспламеняется. Для контроля ситуации используется спутниковый мониторинг, а все выявленные термоточки проверяются на месте.