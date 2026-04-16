Алтайское МЧС напомнило о правилах безопасности в пожароопасный сезон
В одном из районов уже произошел травяной пожар
16 апреля 2026, 19:02, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
16 апреля на всей территории Алтайского края объявлено о начале пожароопасного сезона. Пресс-служба ГУ МЧС по региону напомнила жителям о важных правилах безопасности:
- запрещено устраивать сельхозпалы, разводить костры под кронами деревьев и на участках с поврежденным лесом;
- опасно выезжать на природу на транспорте с утечками топлива и смазочных масел;
- грозит пожаром контакт сухой травы с раскаленными деталями выхлопной системы автомобилей;
- запрещается выбрасывать спички, окурки, уголь и золу;
- также запрещено оставлять под солнцем прозрачные бутылки и стеклянные банки.
Как сообщили в МЧС, в окрестностях села Каип Ключевского района пожарные совместно с добровольцами потушили возгорание сухой растительности на площади около 700 квадратных метров.
Специалисты отмечают, что с приходом тепла и сходом снега прошлогодняя трава быстро высыхает и легко воспламеняется. Для контроля ситуации используется спутниковый мониторинг, а все выявленные термоточки проверяются на месте.
