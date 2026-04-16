На первом месте — Китай, при этом его ВВП вырос до 41,2 триллиона долларов

16 апреля 2026, 16:26, ИА Амител

Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В прошлом году Россия заняла четвертое место среди крупнейших экономик мира, ее ВВП по паритету покупательной способности впервые превысил 7 триллионов долларов. Такие данные приводит МВФ и РИА Новости.

Агентство подсчитало, что в отчетном периоде показатель российской экономики достиг 7,26 триллиона долларов — против 6,97 триллиона годом ранее. Благодаря этому страна сохранила позицию в топ‑4 мировых экономик.

Лидером по‑прежнему остается Китай: его ВВП вырос до 41,2 триллиона долларов (в 2024 году — 38,2 триллиона). Следом идут США с ростом ВВП до 30,8 триллиона (с 29,3 триллиона), Индия, чей показатель увеличился до 17,3 триллиона (с 15,6 триллиона).

Пятерку замыкает Япония: экономика страны выросла до 7 триллионов долларов (с 6,7 триллиона в предыдущем году). На шестом месте — Германия, ее ВВП увеличился до 6,2 триллиона (с 6 триллионов).

С заметным отрывом от лидеров следуют Индонезия (5 триллионов долларов), Бразилия (4,99 триллиона долларов), Франция (4,56 триллиона долларов) и Великобритания (4,55 триллиона долларов).

В целом мировая экономика продемонстрировала рост. Если в 2024 году ее объем составлял 197,8 триллиона долларов, то в прошлом году он достиг 210 триллионов. Ранее Путин заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.