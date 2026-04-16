Ряд категорий работников полностью защищены от испытательного срока

16 апреля 2026, 16:48, ИА Амител

При найме нового сотрудника работодатель вправе установить испытательный срок, но это условие должно быть четко зафиксировано в трудовом договоре. Если такой пункт отсутствует, считается, что сотрудник принят на работу без испытания, рассказала в беседе с RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

«Стандартный испытательный срок обычно не превышает трех месяцев. Однако для определенных категорий работников, таких как руководители и главные бухгалтеры, этот период может быть продлен до шести месяцев. Если трудовой договор заключается на срок от двух до шести месяцев, испытание ограничивается двумя неделями. Когда договор заключается на срок до двух месяцев, испытательный срок не предусмотрен вовсе. Важно учитывать, что время отсутствия сотрудника на работе, например, по болезни, не засчитывается в испытательный срок», — отметила она.

Санина также напомнила, что для некоторых категорий лиц испытательный срок устанавливать запрещено.

К таким категориям относятся беременные женщины, матери, воспитывающие детей до трех лет, молодые специалисты, впервые устроившиеся на работу по своей специальности в течение года после окончания учебного заведения, а также работники младше 18 лет.

Испытательный срок не применяется для сотрудников, переведенных из другой организации, и для тех, кто был принят на работу по конкурсу. Полный перечень случаев, когда испытательный срок запрещен, указан в части 4 статьи 70 Трудового кодекса РФ, заключила Санина.