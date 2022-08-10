Что за группа «Моя Мишель», которая заменит Клаву Коку, променявшую Алтай на Лос-Анджелес?

Фото: vk.com/moyamichelle

Клава Кока на прошлой неделе улетела отдыхать в Лос-Анджелес, поэтому заявленный на 13 августа её концерт на берегу алтайского курортного озера Яровое сорвался. Песню Кокы «Шкура» жители и гости Алтайского края не услышат. Но организаторы уже договорились с группой «Моя Мишель».

В сообщении о замене выступающих яровские жители пишут, что певица из этой группы — Татьяна Ткачук — «ещё круче первой», ведь в её репертуаре есть такой хит 2022 года, как «Пташка».

Откуда родом группа «Моя Мишель»?

Российская группа «Моя Мишель» создана в 2009 году в Благовещенске. Первоначально она называлась The Fragments и гастролировала по городам Дальнего Востока. Но вскоре распалась, а её участники переехали в Москву, где в 2010-м снова собрались вместе и переименовали коллектив в «Мою Мишель».

Основательница группы, вокалистка и автор песен — Татьяна Ткачук.

В каком стиле выступает группа «Моя Мишель»?

«Моя Мишель» использует стили поп-рок и синти-поп (также известен как технопоп).

Первый альбом «Ты мне нравишься» группа презентовала в 2013 году в знаменитом московском клубе «16 тонн». Композиции альбома сочетали стили рок, поп и диско.

В следующем году коллектив стал фаворитом «Главной сцены» на «России 1». Там их заметил Игорь Матвиенко и помог выпустить мини-альбом «Дура», который был представлен зрителям в 2015-м.

В 2016-м «Моя Мишель» и DJ Smash сняли клип на совместный трек «Тёмные аллеи». Композицию номинировали на премию «Муз-ТВ 2017» как лучший дуэт.

Другие альбомы: «Химия» (2015), «Отстой» (2016), «Люби меня до конца мира» (2018).

В 2014 году группа выиграла музыкальный конкурс Ильи Лагутенко и Ивана Урганта Work&Rock Battle.

Сколько человек в группе «Моя Мишель»?

Сейчас состав группы — три человека:

— Татьяна Ткачук — голос, песни;

— Павло Шевчук — продюсирование, аранжировки, клавишные, drum machine, e-percusion;

— Ренат Самигуллин — электрогитара, акустическая гитара.

Почему группа называется «Моя Мишель»?

Многие думают, что группу назвали таким именем в честь песни The Beatles — Michelle. Однако Татьяна Ткачук опровергает это мнение и говорит, что ей просто понравилось, как звучит это название.

Какая самая известная песня у группы «Моя Мишель»?

За свою почти уже 13-летнюю историю «ММ» записала множество песен. Больше всех, пожалуй, продвинулась одна из последних: «Пташка» с Dose. Релиз сингла случился 17 марта 2022 года, песня за месяц захватила чарты всех стриминговых сервисов и ротируется на крупнейших радиостанциях России и СНГ.