Что за группа «Моя Мишель», которая заменит Клаву Коку, променявшую Алтай на Лос-Анджелес?
13 августа в Яровом не выступит певица и телеведущая Клава Кока. Вокалистка решила бросить алтайских зрителей ради отдыха в США. Её заменит группа «Моя Мишель». Чем известна эта команда?
Фото: vk.com/moyamichelle
Клава Кока на прошлой неделе улетела отдыхать в Лос-Анджелес, поэтому заявленный на 13 августа её концерт на берегу алтайского курортного озера Яровое сорвался. Песню Кокы «Шкура» жители и гости Алтайского края не услышат. Но организаторы уже договорились с группой «Моя Мишель».
В сообщении о замене выступающих яровские жители пишут, что певица из этой группы — Татьяна Ткачук — «ещё круче первой», ведь в её репертуаре есть такой хит 2022 года, как «Пташка».
Откуда родом группа «Моя Мишель»?
Российская группа «Моя Мишель» создана в 2009 году в Благовещенске. Первоначально она называлась The Fragments и гастролировала по городам Дальнего Востока. Но вскоре распалась, а её участники переехали в Москву, где в 2010-м снова собрались вместе и переименовали коллектив в «Мою Мишель».
Основательница группы, вокалистка и автор песен — Татьяна Ткачук.
В каком стиле выступает группа «Моя Мишель»?
«Моя Мишель» использует стили поп-рок и синти-поп (также известен как технопоп).
Первый альбом «Ты мне нравишься» группа презентовала в 2013 году в знаменитом московском клубе «16 тонн». Композиции альбома сочетали стили рок, поп и диско.
В следующем году коллектив стал фаворитом «Главной сцены» на «России 1». Там их заметил Игорь Матвиенко и помог выпустить мини-альбом «Дура», который был представлен зрителям в 2015-м.
В 2016-м «Моя Мишель» и DJ Smash сняли клип на совместный трек «Тёмные аллеи». Композицию номинировали на премию «Муз-ТВ 2017» как лучший дуэт.
Другие альбомы: «Химия» (2015), «Отстой» (2016), «Люби меня до конца мира» (2018).
В 2014 году группа выиграла музыкальный конкурс Ильи Лагутенко и Ивана Урганта Work&Rock Battle.
Сколько человек в группе «Моя Мишель»?
Сейчас состав группы — три человека:
— Татьяна Ткачук — голос, песни;
— Павло Шевчук — продюсирование, аранжировки, клавишные, drum machine, e-percusion;
— Ренат Самигуллин — электрогитара, акустическая гитара.
Почему группа называется «Моя Мишель»?
Многие думают, что группу назвали таким именем в честь песни The Beatles — Michelle. Однако Татьяна Ткачук опровергает это мнение и говорит, что ей просто понравилось, как звучит это название.
Какая самая известная песня у группы «Моя Мишель»?
За свою почти уже 13-летнюю историю «ММ» записала множество песен. Больше всех, пожалуй, продвинулась одна из последних: «Пташка» с Dose. Релиз сингла случился 17 марта 2022 года, песня за месяц захватила чарты всех стриминговых сервисов и ротируется на крупнейших радиостанциях России и СНГ.