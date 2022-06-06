Когда карты платежной системы «Мир» начнут работать в Египте?

Египет и Турция сейчас являются главными направлениями для отдыха россиян благодаря прямому авиасообщению (сейчас выбор невелик) и системе all inclusive. Но при этом у Турции есть большое преимущество: возможность расчёта за услуги в рублях картой «Мир». Станут ли доступны карты российской платёжной системы «Мир» в Египте и когда это может случиться, об этом в рубрике «Вопрос-ответ».

Заработает ли карта «Мир» в Египте?

Да, но вряд ли этим летом. Ожидается, что рассчитываться за услуги банковскими картами российской платёжной системы «Мир» туристы смогут к сентябрю 2022 года, об этом заявил замгендиректора «TEZ TOUR Египет» Тамер Саид. В настоящее время правительство Египта ведёт работу с местными банками по этому вопросу.

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«Мы понимаем, как важно для россиян иметь возможность, находясь на отдыхе в Египте, совершать покупки в магазинах, приобретать экскурсии, оплачивать дополнительные услуги в отелях», — цитирует «Интерфакс» Саида.

Какие операции будут доступны россиянам по картам «Мир» в Египте?

Планируется, что россияне в Египте смогут производить расчёты картами «Мир», проводить оплату за услуги в рублях через карту и снимать наличные, отметил Саид.

Как сейчас российские туристы расплачиваются за экскурсии и покупки?

Пока карты «Мир» не работают в Египте, расчёт возможен картами китайской платёжной системы UnionPay. При желании экскурсии можно заказать и оплатить заранее, находясь ещё в России.

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Туристы в социальных сетях рассказывают, что некоторые гиды принимают оплату и в российских рублях, но при этом курс сильно завышен.

Напомним, что выпущенные в России карты Visa и MasterCard за границей сейчас не работают из-за санкций. А карты «Мир» удалили из кошельков Apple Pay.

Чем выгоднее рассчитываться россиянам: картой «Мир» или наличными?

За все страны говорить не станем, но относительно Турции эксперты утверждают, что выгоднее расплачиваться картой. По словам президента Союза турагентств России Сергея Голова, обменный курс в национальной системе выгоднее, чем при использовании наличных.

«Курс достаточно выгодный получается, даже чем если бы наличные доллары покупались здесь, в России», — цитирует Голова 360tv.ru.

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При этом совсем отказываться от наличных денег не стоит. Они пригодятся для расчётов в мелких магазинах или при покупке сувениров.

А в Турции проблем не возникнет при оплате картами «Мир»?

Не должно. В Турции карты российской платёжной системы «Мир» начал принимать уже четвёртый по счёту банк, поэтому наши туристы могут использовать её почти на всей территории страны. Представители Турции обещают, что проблем с расчётами на курортах у путешественников не возникнет.

В каких странах принимают карту «Мир»?

Помимо Турции, расплатиться картой «Мир» можно в Южной Осетии, Вьетнаме, Казахстане, Абхазии, Армении, Белоруссии, Кыргызстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Важно отметить, что даже в этих странах приём карт «Мир» ведут не все банки.