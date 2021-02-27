Когда начнется Масленица в 2021 году и как ее отмечают?

Что такое Масленица и в чем смысл праздника?

Масленица – восточнославянский праздник, который знаменует собой конец зимы и скорый приход весны. Масленичными торжествами на Руси чтили бога солнца Ярилу. Праздник и по сей день хранит в себе многие языческие обряды и славянские традиции. Во время празднования принято печь блины – самый известный символ Масленицы. Кроме того, всю неделю люди ходят друг к другу в гости и устраивают народные гулянья (вполне себе санкционированные).

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Завершает масленичную неделю Прощеное воскресенье – 14 марта 2021 года. В этот день принято просить друг у друга прощения за все прежние обиды и нехорошие поступки. И, конечно же, сжигать чучело. Согласно традициям, оно символизирует уходящую зиму.

Кстати, Масленица – единственный нехристианский праздник, который вписан в православный календарь. Хотя изначально Церковь была против таких гуляний и пыталась их запретить. А когда искоренить древние традиции не вышло, православные просто сократили Масленицу до одной недели, чтобы она не совпадала с Великим постом (он начинается с 15 марта в 2021 году).

Правда, там эти семь дней называют Сырной седмицей (или Сырной неделей), а все семь дней принято посвящать подготовке к Великому посту. По православным канонам, в это время мясо есть уже нельзя, а вот молочные продукты – все еще можно. Так что православные тоже могут праздновать Масленицу, не нарушая религиозных устоев.