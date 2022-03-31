«Обнуление» заявок. Почему Сбербанк отказывает россиянам в уже одобренной ипотеке и что теперь делать?
Клиенты банка не смогут получить кредиты на уже обещанных условиях
Крупнейший банк России — Сбербанк — принял решение отменить все одобренные ипотечные заявки, договоры по которым так и не были подписан до 30 марта. Об этом сообщил «Ъ». На столь непопулярный шаг лидеру ипотечного кредитования страны пришлось пойти из-за изменившейся экономической ситуации: в конце февраля Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых. Теперь россияне, которые, казалось, уже договорились обо всех условиях ипотеки, остались ни с чем. В СМИ такой шаг Сбербанка уже назвали «обнулением».
Рассказываем, какие ипотечные заявки отменили, законно ли это и что теперь делать людям.
Какие ипотечные заявки отменил Сбербанк?
По данным «Ъ», банк отменил все одобренные на прежних условиях заявки, договор по которым так и не был подписан до 30 марта. «Прежние условия» — это ставка 9,8% годовых.
Многочисленные жалобы в соцсетях и на финансовых форумах появились в конце марта. По словам пользователей, 28-29 марта сотрудники банка уведомили их об отмене уже подготовленных и одобренных сделок в одностороннем порядке.
Некоторым клиентам менеджеры банка звонили лично. Это значит, что речи о технической ошибке не идёт, это именно решение компании, пишет «Ъ». По данным издания, у многих заёмщиков сроки финального договора были назначены как раз на 30 марта — первые дни апреля. Эти люди уже потратили немало денег, чтобы получить ипотеку: собрали весь пакет документов, провели оценку недвижимости и оформили страховку. Часть клиентов при этом воспользовалась услугами риелторов.
Теперь же завершить сделку они не смогут. При этом сделки, назначенные на 29 и 30 марта, оформлялись в штатном режиме, подчеркнул «Ъ».
Что об «обнулении» говорят в Сбербанке?
В банке «Коммерсанту» объяснили, что ставки по ипотечным кредитам изменились ещё с 1 марта. Но до 30 марта компания «продолжала выдавать кредиты на ранее одобренных условиях, помогая клиентам завершить процесс купли-продажи недвижимости». Но тем, кто не успел выйти на сделку к 30 марта, придётся начинать всё заново.
В общем, кто не успел — тот опоздал.
А это вообще законно? Путин же обещал, что по уже оформленным ипотекам все ставки сохранят
Увы, законно. Действительно, президент распорядился сохранять ставки для россиян, которые уже оформили ипотеку на прежних условиях. Но при этом об уже одобренных, но ещё не подписанных договорах речи не шло.
Поскольку документально сделка не оформлена, банк имеет полное право её отменить.
Сколько человек осталось без одобренной ипотеки?
Пока это неизвестно. По данным «Ъ», количество пострадавших может исчисляться сотнями.
Что теперь делать тем, кому «обнулили» ипотеку?
К сожалению, таким клиентам придётся подавать заявку заново. Вполне возможно, что её тоже одобрят, но условия будут уже совсем другими.
Как изменились ставки в Сбербанке после «обнуления» ипотечных заявок?
Напомним, 28 февраля ЦБ объявил, что ключевая ставка повышается больше чем в два раза — с 9,5% до 20%. Сразу после этого и российские банки изменили свои условия по вкладам и кредитам.
Сейчас ставки по ипотеке на готовое жильё и новостройки в Сбербанке — от 19% годовых. Соответственно, процент по сравнению с февралём вырос в два раза.
Куда можно пожаловаться, если я уверен, что меня лишили ипотеки незаконно?
Если вы считаете, что банк поступил с вами неправомерно, следует обратиться в Центробанк. Для таких случаев в ЦБ работает горячая линия по номеру:
8-800-250-40-72