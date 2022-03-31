«Обнуление» заявок. Почему Сбербанк отказывает россиянам в уже одобренной ипотеке и что теперь делать?

Какие ипотечные заявки отменил Сбербанк?

По данным «Ъ», банк отменил все одобренные на прежних условиях заявки, договор по которым так и не был подписан до 30 марта. «Прежние условия» — это ставка 9,8% годовых.

Многочисленные жалобы в соцсетях и на финансовых форумах появились в конце марта. По словам пользователей, 28-29 марта сотрудники банка уведомили их об отмене уже подготовленных и одобренных сделок в одностороннем порядке.

Некоторым клиентам менеджеры банка звонили лично. Это значит, что речи о технической ошибке не идёт, это именно решение компании, пишет «Ъ». По данным издания, у многих заёмщиков сроки финального договора были назначены как раз на 30 марта — первые дни апреля. Эти люди уже потратили немало денег, чтобы получить ипотеку: собрали весь пакет документов, провели оценку недвижимости и оформили страховку. Часть клиентов при этом воспользовалась услугами риелторов.

Теперь же завершить сделку они не смогут. При этом сделки, назначенные на 29 и 30 марта, оформлялись в штатном режиме, подчеркнул «Ъ».