Оперная певица Монсеррат Кабалье: биография, творчество, причина смерти

Биография

Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне. Ее назвали в честь местной священной горы, где находится монастырь Святой Марии Монсеррат.

Казалось, что уже в юном возрасте будущая звезда оперы знала, что ее жизнь будет связана с искусством. В 1954 она с отличием окончила Филармонический драматический лицей Барселоны. Сразу после окончания она начинает работать в театре Maggio Fiorentino во Флоренции. А спустя два года Кабалье становится солисткой Базельской оперы.

С 1965 года на протяжении почти десяти лет Кабалье пела в оперных театрах Милана, Вены, Барселоны, Лиссабона. Монсеррат Кабалье известна техникой виртуозного пения бельканто.