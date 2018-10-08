Оперная певица Монсеррат Кабалье: биография, творчество, причина смерти
Еще летом 2018 года Монсеррат Кабалье выступила с концертом в Москве
Сегодня, 8 октября, пройдет церемония прощания с легендарной оперной певицей Монсеррат Кабалье. О ее кончине стало известно 6 октября. О жизни, творчестве, опере и всемирной славе непревзойденной Кабалье читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне. Ее назвали в честь местной священной горы, где находится монастырь Святой Марии Монсеррат.
Казалось, что уже в юном возрасте будущая звезда оперы знала, что ее жизнь будет связана с искусством. В 1954 она с отличием окончила Филармонический драматический лицей Барселоны. Сразу после окончания она начинает работать в театре Maggio Fiorentino во Флоренции. А спустя два года Кабалье становится солисткой Базельской оперы.
С 1965 года на протяжении почти десяти лет Кабалье пела в оперных театрах Милана, Вены, Барселоны, Лиссабона. Монсеррат Кабалье известна техникой виртуозного пения бельканто.
Она прогремела на всю планету в 1965 году. Тогда Кабалье заменила заболевшую американскую оперную звезду Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в нью-йоркском Карнеги-холле. Выступление Монсеррат стало сенсацией, зал устроил 20-минутную овацию. С этого момента к ней приходит всемирная слава.
Далее она выступает на сценах лучших оперных театров - миланского Ла Скала, нью-йоркского Метрополитен-опера, лондонского Ковент-Гардена, парижского Гранд-опера, Венской государственной оперы. В ее репертуаре оперы Верди, Доницетти, Россини, Беллини, Чайковского и других композиторов. Всего она исполнила около 125 оперных партий и выпустила более сотни дисков.
В 1988 году Кабалье вместе с лидером группы Queen Фредди Меркьюри записала альбом "Barcelona". Чуть позже песня из этого альбома, созданная к Олимпийским играм 1992 года, станет символом Барселоны и всей Каталонии.
А еще Кабалье пела дуэтом с различными известными поп-звездами, включая Джонни Холлидея и Лизу Нильссон.
Оперная певица Монсеррат Кабалье умерла утром 6 октября в больнице в Барселоне. Ей было 85 лет. Певица скончалась этой ночью в барселонской клинике Сан-Пау, где с середины сентября проходила лечение из-за проблем с мочевым пузырем.
По данным издания, похороны состоятся в понедельник, 8 октября. Церемония прощания пройдет 7 октября в центре погребальных ритуалов Лес-Кортс.