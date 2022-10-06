Положена ли аспирантам отсрочка от частичной мобилизации?

В России продолжается частичная мобилизация, объявленная Владимиром Путиным 21 сентября. За две недели власти конкретизировали категории граждан, которые подлежат и не подлежат призыву. О том, что студенты под мобилизацию не попадают, Сергей Шойгу заявил ещё в первый день кампании. Но судьба тех, кто уже получил диплом и теперь учится в аспирантуре, оставалась неясной. Теперь в Кремле прояснили и этот вопрос.

О том, подлежат аспиранты мобилизации или же им положена отсрочка, — в материале amic.ru.

Подлежат ли аспиранты частичной мобилизации?

Нет. Это следует из указа, который 5 октября подписал Владимир Путин. В документе уточняется, что решение об отсрочке для студентов-очников распространяется также на программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Соответственно, аспирант может рассчитывать на отсрочку от частичной мобилизации.

Положена ли отсрочка студентам-медикам, которые учатся в ординатуре?

Да. Им тоже должны предоставить отсрочку. Тех, кто проходит ассистентуру-стажировку, тоже мобилизовать не должны. Всё это следует из президентского указа.

В каком вузе нужно учиться, чтобы была положена отсрочка?

Президентский указ распространяется не только на государственные вузы. Коммерческие образовательные учреждения, которые прошли госаккредитацию, тоже попадают под действие документа.

Как аспиранту получить отсрочку от частичной мобилизации?

Для этого нужно принести в военкомат документ, который подтверждает, что вы учитесь в вузе. Если всё верно, военная комиссия примет решение об отсрочке от частичной мобилизации.