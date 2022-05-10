Реконструкция началась. Что нужно знать барнаульцам о ремонте моста у Нового рынка

Сегодня, 10 мая, в Барнауле перекрыли движение на нечётной стороне проспекта Ленина по мосту возле Нового рынка. Это стало началом реконструкции путепровода через железнодорожные пути, которая на полтора года изменит привычную жизнь барнаульцев. Рассказываем, что нужно знать о ремонте путепровода.

Зачем нужна реконструкция? Существующий путепровод был построен в 1962-1963 годах и на сегодня он признан аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. Проектом предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста. Контракт на сумму 1,7 млрд рублей заключён с ООО «Барнаульское ДСУ № 4». Новости

Общество «Братство» кольца. Когда перекроют движение по проспекту Ленина и как будет ходить транспорт Подрядчику предстоит провести большой комплекс работ, начиная с демонтажа. Разработанный проект соответствует всем нормам ГОСТа. Спроектированный путепровод рассчитан на 100-летний срок эксплуатации. Завершить все работы должны к концу 2023 года.

Когда остановят проезд в сторону центра города? 25 мая. Тогда дорожники перекроют вторую часть моста и приступят к основному комплексу работ.

Когда остановят движение трамваев? Ограничат проезд вагонов лишь с 20 мая. С 20 по 23 мая движения трамваев по мосту не будет вообще — в это время в эксплуатацию будут вводить поворотное кольцо возле ТРЦ «Пионер». После завершения работ начнётся строительство второго кольца — через мост, на проспекте Ленина около Дома быта. Новости

Общество В мэрии Барнаула рассказали, как будут ходить трамваи по проспекту Ленина до постройки разворотного кольца Схема проезда планируется следующая: трамваи будут доезжать до ТЦ «Пионер», затем пассажиру нужно пешком перейти мост и сесть на трамвай около Дома быта. Всё это — по одному билету-талону: для пассажиров сделают пересадочные тарифы. Однако время проезда для барнаульцев увеличится.

А как будут ходить автобусы и троллейбусы? Предварительно планируется оставить на линии два троллейбусных маршрута: № 1 и № 7. «Семёрка» будет следовать от конечной на улице Взлётной по своему маршруту до проспекта Ленина, затем развернётся после улицы Матросова и отправится в рейс в обратном направлении. Конечная станция троллейбуса первого маршрута будет перенесена на остановку «Солнечная Поляна», затем троллейбус проследует по улицам Юрина, Малахова, проспекту Космонавтов до проспекта Ленина, 106. При этом в центре Барнаула троллейбусы вообще ходить не будут. Новости

Вопрос дня Как будут ходить трамваи и троллейбусы в Барнауле во время ремонта моста на Новом рынке? Автобусы будут ходить лишь по двум направлениям: через Павловский тракт и через путепровод на улице Кулагина с переходом через железнодорожные пути и выходом на проспект Ленина в районе здания № 106. Для удобства пассажиров на время реконструкции путепровода на Новом рынке по улице Кулагина сделают выделенную полосу для общественного транспорта. А вот остальным автомобилистам придётся стоять в пробках.