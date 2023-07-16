Восемь беспилотников сбиты или подавлены силами РЭБ у Севастополя

В результате разрушений в городе удалось избежать, никакие объекты не повреждены. Жертв нет, сейчас в Севастополе спокойно

16 июля 2023, 11:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Силы ПВО и РЭБ отразили атаку беспилотников на Севастополь. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев, украинцы запустили восемь дронов.

Так, один БПЛА и пять подавили силами РЭБ над морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы. Еще два уничтожили на внешнем рейде.

В результате разрушений в городе удалось избежать, никакие объекты не повреждены. Жертв нет, сейчас в Севастополе спокойно.