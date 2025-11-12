Семибалльные пробки сковали Барнаул утром 12 ноября из-за снега с дождем

Движение затруднено на Змеиногорском и Павловском трактах, проспекте Ленина и ул. Северо-Западной

12 ноября 2025, 08:59, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 12 ноября Барнаул сковали крупные автомобильные пробки, которые образовались из-за обильного снегопада, дождя и слякоти на дорогах. По данным 2ГИС, дорожную ситуацию оценивают на семь баллов.

Судя по картам, самые крупные заторы наблюдаются на следующих участках дорог:

Змеиногорский тракт – от остановки "Санаторий "Обь" до ул. Ляпидевского;

улица Кутузова;

шоссе Ленточный Бор – от ул. Власихинской до ул. Кутузова;

Павловский тракт – от ул. Фурманова до Малаховского кольца;

ул. Советской Армии – от пр. Строителей до ул. Курской;

ул. Матросова – от ул. Восточной до пр. Ленина;

пр. Ленина – от ул. Северо-Западной до ул. Новоугольной.

Фото: 2ГИС

Кроме того, на пересечении ул. Попова с ул. Энтузиастов произошло ДТП. Кадрами с места аварии поделились водители, ее подробности неизвестны.

Напомним, 11 ноября движение в краевой столице было затруднено из-за гололеда. В сложной ситуации оказались автомобилисты, двигавшиеся по Змеиногорскому тракту, шоссе Ленточный Бор и улице Кутузова, Павловскому тракту, проспектам Ленина и Строителей, а также по улице Северо-Западной.