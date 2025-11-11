Семибалльные пробки сковали Барнаул утром 11 ноября из-за гололеда

Тяжелая заторовая ситуация сложилась на шоссе Ленточный Бор, Павловском тракте и проспекте Ленина

11 ноября 2025, 08:54, ИА Амител

Пробка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 11 ноября Барнаул сковали крупные автомобильные пробки. Из-за гололедицы интенсивность заторов достигла семи баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС.

В сложной ситуации оказались автомобилисты, двигавшиеся по Змеиногорскому тракту, шоссе Ленточный Бор и улице Кутузова, Павловскому тракту, проспектам Ленина и Строителей, а также по улице Северо-Западной.

«Обменяю машину на снегоход», – комментируют барнаульцы происходящее на дорогах.

Фото: 2ГИС

Кроме того, на проспекте Строителей произошло ДТП. Его подробности неизвестны.

Напомним, 10 ноября барнаульские улицы превратились в реки с грязью и коричневым снегом. Этому предшествовали снегопад и потепление. А ночью температура воздуха опустилась до -9...-11 градусов. Там, где была слякоть, утром возник настоящий каток.