Восьмиклассник устроил поножовщину прямо на уроке в Иркутской области

Нападавший задержан полицейскими

25 сентября 2025, 14:30, ИА Амител

Орудие преступления / Фото: Babr Mash

В городе Зима Иркутской области возбуждено уголовное дело после нападения школьника на одноклассника. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел в средней школе № 9. По данным издания, между двумя восьмиклассниками, обоим по 14 лет, давно возникали конфликты. Во время урока один из подростков достал складной нож и нанес несколько ударов своему однокласснику.

«У пострадавшего диагностированы ранения спины и плеча, он госпитализирован. Нападавший задержан полицейскими. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство», – отметили в Telegram-канале.

Директор учебного заведения отказалась от комментариев, прервав телефонный разговор с журналистами.