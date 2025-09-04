"Вот эта куча". Большая яма образовалась из-за провала грунта у многоэтажек в Новосибирске

Разлом увеличивается, но на стройке никому нет дела до соседей

В Новосибирске жители жалуются на опасный провал грунта возле жилого комплекса "ДНК" на улице Курчатова, 18. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Яма начала образовываться еще весной, в марте, постепенно разрушив забор стройплощадки и часть парковки. Управляющая компания "Энергоресурс" утверждает, что ответственность лежит на застройщике "Снегири". Те, в свою очередь, уверяли, что проблема будет устранена летом, однако ситуация только усугубилась. Попытки засыпать яму гравием успеха не принесли. Провал продолжает увеличиваться.

Причиной считают поврежденную канализационную трубу, которая размывает почву. В УК утверждают, что трубу повредили именно строители, однако застройщик перекладывает ответственность на управляющую компанию. "Энергоресурс" уже направил претензию и готовится обращаться в суд.

Тем временем жители обеспокоены безопасностью. Яму огородили сеткой, но конструкция выглядит ненадежной. Люди опасаются, что кто-то может упасть в провал, тогда как на стройке, по их словам, не предпринимают никаких мер, кроме наваленной у ворот кучи глины.

«Вот эта куча – это все, что сделал застройщик ЖК "ДНК"», – отметила жительница города.

