Психолог назвала риски для мозга от сокращенной рабочей недели
К примеру, хронические переработки изменяют структуру мозга
24 сентября 2025, 10:10, ИА Амител
Переход к четырехдневной рабочей неделе может повлечь увеличение нагрузки в сжатые сроки и глубинную реорганизацию рабочего процесса, что отразится на ментальном здоровье россиян, рассказала "Om1 Новосибирск" клинический психолог Вероника Антропова.
«К этому не все готовы, так как потребуется реорганизация своего рабочего времени и более усиленное включение в работу», – отметила эксперт.
В итоге сокращенная неделя может привести к синдрому эмоционального выгорания (СЭВ), признанного ВОЗ заболеванием.
Хронические переработки, подчеркнула Антропова, изменяют структуру мозга, приводя к ухудшению памяти и эмоциональной нестабильности.
Психолог указала, что успех перехода к сокращенной рабочей неделе зависит от адаптации под российские реалии. И не стоит забывать, что есть сферы, где невозможна полная реорганизация – медицина, МЧС, непрерывное производство и так далее.
Ранее экономист Александр Разуваев в беседе с amic.ru оценил возможность сокращения трудовой недели на один день.
10:20:34 24-09-2025
Энтот психолог-эксперт про себя рассказывает
10:29:27 24-09-2025
гланове на работе не упахиваться
10:44:14 24-09-2025
А почему нам не работать эту четырёхдневную рабочую неделю в обычном режиме?Без перегрузок и экстремумов?Боимся куда то опоздать или кого то не догнать?Хватит этой дурацкой погони незнамо зачем.Или эксплуататоры трясутся за потерю своей прибыли?Это главная причина?Нам с ними не по пути,их интерес только в усилении порабощения и извлечения большей прибыли.Любой ценой.А в передовых странах мира люди уже работают таким образом и без каких либо перегрузок.Так что давайте равняться на прогресс ,а не на рабство.
11:06:53 24-09-2025
останется время на прибухнуть. значит надо снижать ЗП штоб не спились.
11:26:24 24-09-2025
Musik (11:06:53 24-09-2025) останется время на прибухнуть. значит надо снижать ЗП штоб н... А твоё какое дело на что у человека останется время?Люди сами им распорядятся так как считают нужным.А ты о себе переживай больше,не надо лишней заботы о ком то.
16:35:41 24-09-2025
в свободное время 99 проц будут напиваться
17:58:21 24-09-2025
Медицина и образование мимо
09:36:38 25-09-2025
Гость (17:58:21 24-09-2025) Медицина и образование мимо ... а нас то за что?
всех на 4дневку. нефиг болеть где никогда!
пусть выживают сильнейшие!