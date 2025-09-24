Психолог назвала риски для мозга от сокращенной рабочей недели

К примеру, хронические переработки изменяют структуру мозга

24 сентября 2025, 10:10, ИА Амител

Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Переход к четырехдневной рабочей неделе может повлечь увеличение нагрузки в сжатые сроки и глубинную реорганизацию рабочего процесса, что отразится на ментальном здоровье россиян, рассказала "Om1 Новосибирск" клинический психолог Вероника Антропова.

«К этому не все готовы, так как потребуется реорганизация своего рабочего времени и более усиленное включение в работу», – отметила эксперт.

В итоге сокращенная неделя может привести к синдрому эмоционального выгорания (СЭВ), признанного ВОЗ заболеванием.

Хронические переработки, подчеркнула Антропова, изменяют структуру мозга, приводя к ухудшению памяти и эмоциональной нестабильности.

Психолог указала, что успех перехода к сокращенной рабочей неделе зависит от адаптации под российские реалии. И не стоит забывать, что есть сферы, где невозможна полная реорганизация – медицина, МЧС, непрерывное производство и так далее.

