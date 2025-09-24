НОВОСТИЗдоровье

Психолог назвала риски для мозга от сокращенной рабочей недели

К примеру, хронические переработки изменяют структуру мозга

24 сентября 2025, 10:10, ИА Амител

Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Переход к четырехдневной рабочей неделе может повлечь увеличение нагрузки в сжатые сроки и глубинную реорганизацию рабочего процесса, что отразится на ментальном здоровье россиян, рассказала "Om1 Новосибирск" клинический психолог Вероника Антропова.

«К этому не все готовы, так как потребуется реорганизация своего рабочего времени и более усиленное включение в работу», – отметила эксперт.

В итоге сокращенная неделя может привести к синдрому эмоционального выгорания (СЭВ), признанного ВОЗ заболеванием.

Хронические переработки, подчеркнула Антропова, изменяют структуру мозга, приводя к ухудшению памяти и эмоциональной нестабильности.

Психолог указала, что успех перехода к сокращенной рабочей неделе зависит от адаптации под российские реалии. И не стоит забывать, что есть сферы, где невозможна полная реорганизация – медицина, МЧС, непрерывное производство и так далее.

Ранее экономист Александр Разуваев в беседе с amic.ru оценил возможность сокращения трудовой недели на один день.

Работник в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Законопроект о сокращении рабочего дня в пятницу на один час внесут в Госдуму

В будущем закон можно будет рассмотреть и как некий шаг в сторону перехода на четырехдневную рабочую неделю
НОВОСТИОбщество
Здоровье Работа Мнения экспертов

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

10:20:34 24-09-2025

Энтот психолог-эксперт про себя рассказывает

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:29:27 24-09-2025

гланове на работе не упахиваться

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

10:44:14 24-09-2025

А почему нам не работать эту четырёхдневную рабочую неделю в обычном режиме?Без перегрузок и экстремумов?Боимся куда то опоздать или кого то не догнать?Хватит этой дурацкой погони незнамо зачем.Или эксплуататоры трясутся за потерю своей прибыли?Это главная причина?Нам с ними не по пути,их интерес только в усилении порабощения и извлечения большей прибыли.Любой ценой.А в передовых странах мира люди уже работают таким образом и без каких либо перегрузок.Так что давайте равняться на прогресс ,а не на рабство.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

11:06:53 24-09-2025

останется время на прибухнуть. значит надо снижать ЗП штоб не спились.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

11:26:24 24-09-2025

Musik (11:06:53 24-09-2025) останется время на прибухнуть. значит надо снижать ЗП штоб н... А твоё какое дело на что у человека останется время?Люди сами им распорядятся так как считают нужным.А ты о себе переживай больше,не надо лишней заботы о ком то.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:35:41 24-09-2025

в свободное время 99 проц будут напиваться

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:58:21 24-09-2025

Медицина и образование мимо

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:36:38 25-09-2025

Гость (17:58:21 24-09-2025) Медицина и образование мимо ... а нас то за что?
всех на 4дневку. нефиг болеть где никогда!
пусть выживают сильнейшие!

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров