Врач рассказал, как легко засыпать в жару

Для этого потребуются лед, носки и вентилятор

12 июля 2025, 22:35, ИА Амител

Фото: Andrew George / unsplash.com

Врач Амир Хан рассказал изданию The Mirror, как быстрее уснуть в жару.

По словам специалиста, для этого можно ставить лед перед вентилятором – это создаст простую "систему кондиционирования".

Еще один необычный способ – надеть на ночь замороженные носки. Для этого нужно заранее положить их в морозилку в пакете. По словам Хана, охлаждение ступней помогает телу быстрее понизить температуру и легче заснуть.

