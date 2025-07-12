Врач рассказал, как легко засыпать в жару
Для этого потребуются лед, носки и вентилятор
12 июля 2025
Врач Амир Хан рассказал изданию The Mirror, как быстрее уснуть в жару.
По словам специалиста, для этого можно ставить лед перед вентилятором – это создаст простую "систему кондиционирования".
Еще один необычный способ – надеть на ночь замороженные носки. Для этого нужно заранее положить их в морозилку в пакете. По словам Хана, охлаждение ступней помогает телу быстрее понизить температуру и легче заснуть.
