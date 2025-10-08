Врачи раскрыли эффективные методы борьбы с экземой и хроническим зудом

Экзема возникает из-за нарушения защитного барьера кожи в сочетании с генетической предрасположенностью

08 октября 2025, 23:00, ИА Амител

Врач осматривает женщину / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Дерматологи представили комплексный подход к лечению экземы – хронического воспалительного заболевания кожи, от которого страдают до 20% детей и 10% взрослых, сообщает transsibinfo.

По словам доктора Дастина Портелы, экзема – это одно из самых распространенных кожных заболеваний, характеризующееся сухостью, покраснением и интенсивным зудом.

Доктор Дебра Джалиман объясняет, что экзема возникает из-за нарушения защитного барьера кожи в сочетании с генетической предрасположенностью и факторами окружающей среды, причем у многих пациентов есть вариации в гене филаггрина, отвечающем за поддержание защитного барьера кожи.

Для диагностики используются осмотр дерматолога, тесты на аллергены и в некоторых случаях биопсия кожи.

Среди эффективных методов лечения специалисты выделяют: ежедневное увлажнение густыми кремами и мазями, короткий теплый душ вместо горячего, использование мягких моющих средств без отдушек, применение увлажнителей воздуха. Как подчеркивает доктор Портела, хотя экзема обычно неизлечима, многие дети перерастают ее к пяти-шести годам, а взрослые могут успешно контролировать симптомы при соблюдении рекомендаций дерматологов, поскольку при правильном сочетании ежедневного ухода и медикаментозного лечения большинство людей прекрасно справляются со своими симптомами.