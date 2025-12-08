НОВОСТИЭкономика

Все банковские счета россиян будут обязательно привязывать к ИНН

Такую инициативу одобрил Центробанк

08 декабря 2025, 15:15, ИА Амител

Банк России / Фото: Центробанк РФ
Банк России / Фото: Центробанк РФ

Банк России обяжет кредитные организации проводить привязку банковских счетов граждан РФ к их идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН). Инициатива направлена на противодействие дропперству и станет ключевым элементом разрабатываемой платформы "Антидроп", запуск которой намечен на середину 2027 года.

По словам заместителя председателя Центробанка Ольги Поляковой, это требование распространится как на новые счета, так и на открытые ранее, передает РБК

У банков появится возможность автоматического получения ИНН из базы ФНС, исключая необходимость участия клиентов в процессе. В ЦБ заявили, что кредитные организации выразили поддержку инициативе и готовы к ее реализации. Подключение банков к платформе "Антидроп" станет обязательным условием. При этом банки смогут самостоятельно анализировать степень риска, связанную с клиентами, внесенными в базу данных платформы.

Комментарии 6

Avatar Picture
гость

15:27:59 08-12-2025

Как же чиновникам не дают покоя деньги народа

  20

Avatar Picture
Гость

15:55:20 08-12-2025

гость (15:27:59 08-12-2025) Как же чиновникам не дают покоя деньги народа... А как вы позволили себе скрысить то, что должны были скрысить другие?

  -6

Avatar Picture
Гость

16:00:20 08-12-2025

гость (15:27:59 08-12-2025) Как же чиновникам не дают покоя деньги народа...
Нравится дропперство,то есть мошенничество?А вы из какого слоя народа? )

  -17

Avatar Picture
Иванна

15:36:27 08-12-2025

Чипировать когда будут?

  12

Avatar Picture
Гость

16:18:49 08-12-2025

Иванна (15:36:27 08-12-2025) Чипировать когда будут?... А вы разве не проходили процедуру?

  0

Avatar Picture
Гость

16:25:04 08-12-2025

"Инициатива направлена на противодействие дропперству и станет ключевым элементом разрабатываемой платформы "Антидроп", запуск которой намечен на середину 2027 года."---------- Слава Богу, что не сейчас, полтора года можно прожить спокойно, а там вдруг, как в сказке про Насреддина.

  10

