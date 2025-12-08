Все банковские счета россиян будут обязательно привязывать к ИНН
Такую инициативу одобрил Центробанк
08 декабря 2025, 15:15, ИА Амител
Банк России обяжет кредитные организации проводить привязку банковских счетов граждан РФ к их идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН). Инициатива направлена на противодействие дропперству и станет ключевым элементом разрабатываемой платформы "Антидроп", запуск которой намечен на середину 2027 года.
По словам заместителя председателя Центробанка Ольги Поляковой, это требование распространится как на новые счета, так и на открытые ранее, передает РБК.
У банков появится возможность автоматического получения ИНН из базы ФНС, исключая необходимость участия клиентов в процессе. В ЦБ заявили, что кредитные организации выразили поддержку инициативе и готовы к ее реализации. Подключение банков к платформе "Антидроп" станет обязательным условием. При этом банки смогут самостоятельно анализировать степень риска, связанную с клиентами, внесенными в базу данных платформы.
15:27:59 08-12-2025
Как же чиновникам не дают покоя деньги народа
15:55:20 08-12-2025
гость (15:27:59 08-12-2025) Как же чиновникам не дают покоя деньги народа... А как вы позволили себе скрысить то, что должны были скрысить другие?
16:00:20 08-12-2025
гость (15:27:59 08-12-2025) Как же чиновникам не дают покоя деньги народа...
Нравится дропперство,то есть мошенничество?А вы из какого слоя народа? )
15:36:27 08-12-2025
Чипировать когда будут?
16:18:49 08-12-2025
Иванна (15:36:27 08-12-2025) Чипировать когда будут?... А вы разве не проходили процедуру?
16:25:04 08-12-2025
"Инициатива направлена на противодействие дропперству и станет ключевым элементом разрабатываемой платформы "Антидроп", запуск которой намечен на середину 2027 года."---------- Слава Богу, что не сейчас, полтора года можно прожить спокойно, а там вдруг, как в сказке про Насреддина.