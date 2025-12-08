Все банковские счета россиян будут обязательно привязывать к ИНН

Такую инициативу одобрил Центробанк

Банк России обяжет кредитные организации проводить привязку банковских счетов граждан РФ к их идентификационному номеру налогоплательщика (ИНН). Инициатива направлена на противодействие дропперству и станет ключевым элементом разрабатываемой платформы "Антидроп", запуск которой намечен на середину 2027 года.

По словам заместителя председателя Центробанка Ольги Поляковой, это требование распространится как на новые счета, так и на открытые ранее, передает РБК.

У банков появится возможность автоматического получения ИНН из базы ФНС, исключая необходимость участия клиентов в процессе. В ЦБ заявили, что кредитные организации выразили поддержку инициативе и готовы к ее реализации. Подключение банков к платформе "Антидроп" станет обязательным условием. При этом банки смогут самостоятельно анализировать степень риска, связанную с клиентами, внесенными в базу данных платформы.