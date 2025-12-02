Банки повышают ставки по вкладам перед декабрьским всплеском спроса

Финансовые организации готовятся к сезону повышенной активности вкладчиков

02 декабря 2025

Крупнейшие банки страны в конце ноября – начале декабря начали увеличивать доходность по депозитам, реагируя на традиционный рост интереса к сберегательным продуктам. В декабре многие получают годовые премии, и банки стремятся привлечь эту ликвидность, корректируя условия по вкладам.

Рост ставок перед Новым годом

Так, например, в ВТБ сообщили о повышении ставки по рублевым вкладам на четыре и шесть месяцев для всех категорий клиентов с 1 декабря 2025 года. Максимальная ставка составит 16% годовых – она доступна как новым, так и действующим клиентам банка.

Также с 1 декабря о росте ставок сообщили в МКБ (Московский кредитный банк). Здесь максимальная ставка по одному вкладу "МКБ. Безусловный" на полгода составляет 15,2%. Максимальная ставка осталась на уровне 15,7% годовых на три месяца.

Чуть ранее, 25 ноября, об изменении доходности с 15,5 до 16,1% годовых по вкладу "Новые деньги" сообщил Газпромбанк.

С 20 ноября до 16% максимальную доходность изменил и Т-Банк. Это касается непополняемых вкладов со сроком три месяца. Аналогичные шаги предприняли и несколько других банков.

Динамика ставок

Во второй декаде ноября Банк России впервые с начала года отметил рост средней максимальной ставки среди крупнейших банков. Показатель вырос на 0,18 п.п. и достиг 15,50% годовых. До этого момента, начиная с января, он постепенно снижался и потерял в общей сложности 6,2 п.п.

По данным "РБК Инвестиции" на 30 ноября, средняя максимальная доходность в топ-10 крупнейших банков составляла:

15,40% годовых на три месяца;

14,90% на шесть месяцев;

13,49% на один год.

Что говорят эксперты

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин поясняет, что сейчас наблюдается сезонный тренд борьбы за вкладчика.

«На розничный рынок под конец года возвращается "время вкладчика" – банки улучшают условия в преддверии высокого декабрьского сезона», – пояснил он.

В Т-Банке также пояснили, что повышение ставок временное и обусловлено подготовкой к новогоднему сезону, когда конкуренция за средства населения традиционно усиливается.

В целом же большинство вкладов в России предлагают ставки, не превышающие ключевую – 16,5%. Более того, эксперты не ожидают значительного роста ставок в ближайшее время. Как отметил аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Сергей Жителев в интервью "Российской газете", активизация банков в конце года и временное повышение ставок – это стандартная практика, направленная на привлечение клиентов.