Банки повышают ставки по вкладам перед декабрьским всплеском спроса
Финансовые организации готовятся к сезону повышенной активности вкладчиков
02 декабря 2025, 18:15, ИА Амител
Крупнейшие банки страны в конце ноября – начале декабря начали увеличивать доходность по депозитам, реагируя на традиционный рост интереса к сберегательным продуктам. В декабре многие получают годовые премии, и банки стремятся привлечь эту ликвидность, корректируя условия по вкладам.
Рост ставок перед Новым годом
Так, например, в ВТБ сообщили о повышении ставки по рублевым вкладам на четыре и шесть месяцев для всех категорий клиентов с 1 декабря 2025 года. Максимальная ставка составит 16% годовых – она доступна как новым, так и действующим клиентам банка.
Также с 1 декабря о росте ставок сообщили в МКБ (Московский кредитный банк). Здесь максимальная ставка по одному вкладу "МКБ. Безусловный" на полгода составляет 15,2%. Максимальная ставка осталась на уровне 15,7% годовых на три месяца.
Чуть ранее, 25 ноября, об изменении доходности с 15,5 до 16,1% годовых по вкладу "Новые деньги" сообщил Газпромбанк.
С 20 ноября до 16% максимальную доходность изменил и Т-Банк. Это касается непополняемых вкладов со сроком три месяца. Аналогичные шаги предприняли и несколько других банков.
Динамика ставок
Во второй декаде ноября Банк России впервые с начала года отметил рост средней максимальной ставки среди крупнейших банков. Показатель вырос на 0,18 п.п. и достиг 15,50% годовых. До этого момента, начиная с января, он постепенно снижался и потерял в общей сложности 6,2 п.п.
По данным "РБК Инвестиции" на 30 ноября, средняя максимальная доходность в топ-10 крупнейших банков составляла:
- 15,40% годовых на три месяца;
- 14,90% на шесть месяцев;
- 13,49% на один год.
Что говорят эксперты
Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин поясняет, что сейчас наблюдается сезонный тренд борьбы за вкладчика.
«На розничный рынок под конец года возвращается "время вкладчика" – банки улучшают условия в преддверии высокого декабрьского сезона», – пояснил он.
В Т-Банке также пояснили, что повышение ставок временное и обусловлено подготовкой к новогоднему сезону, когда конкуренция за средства населения традиционно усиливается.
В целом же большинство вкладов в России предлагают ставки, не превышающие ключевую – 16,5%. Более того, эксперты не ожидают значительного роста ставок в ближайшее время. Как отметил аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Сергей Жителев в интервью "Российской газете", активизация банков в конце года и временное повышение ставок – это стандартная практика, направленная на привлечение клиентов.
