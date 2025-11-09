Все государственные ТЭЦ Украины прекратили работу

Об этом сообщили ресурсоснабжающие организации страны

09 ноября 2025, 07:05, ИА Амител

ТЭЦ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В украинских соцсетях компания "Центрэнерго", принадлежащая государству, сообщила о полной остановке работы всех государственных тепловых электростанций страны.

На фоне этой ситуации немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, находящийся в данный момент в Киеве, выразил опасения, что предстоящей зимой жители Украины могут столкнуться с серьезными проблемами из-за перебоев в подаче электроэнергии и остаться без отопления.

В ответ на сложившиеся обстоятельства глава энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко обратился к гражданам с просьбой максимально экономить электроэнергию. Он предложил вместо обогрева помещений до температуры +22 градусов одеваться дома теплее.