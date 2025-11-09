Все государственные ТЭЦ Украины прекратили работу
Об этом сообщили ресурсоснабжающие организации страны
09 ноября 2025, 07:05, ИА Амител
В украинских соцсетях компания "Центрэнерго", принадлежащая государству, сообщила о полной остановке работы всех государственных тепловых электростанций страны.
На фоне этой ситуации немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, находящийся в данный момент в Киеве, выразил опасения, что предстоящей зимой жители Украины могут столкнуться с серьезными проблемами из-за перебоев в подаче электроэнергии и остаться без отопления.
В ответ на сложившиеся обстоятельства глава энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко обратился к гражданам с просьбой максимально экономить электроэнергию. Он предложил вместо обогрева помещений до температуры +22 градусов одеваться дома теплее.
09:39:00 09-11-2025
А это больше денацификация или демилитаризация, есть кто разбирается?
14:11:10 09-11-2025
Гость (09:39:00 09-11-2025) А это больше денацификация или демилитаризация, есть кто раз... уменьшение платежа за коммуналку
11:29:02 09-11-2025
Декоммунизация
15:21:39 09-11-2025
Гость (11:29:02 09-11-2025) Декоммунизация... Да, у них была программа декоммунизации, отказа от всего, напоминающего советские времена, спонсировалась USAID.
Так-то ТЭЦ тоже строились в советские времена. Значит, декоммунизация.
16:14:54 09-11-2025
На фото- не государственная барнаульская ТЭЦ-3 олигарха Мельниченко.
09:31:52 10-11-2025
Хорошая новость?