Все государственные ТЭЦ Украины прекратили работу

Об этом сообщили ресурсоснабжающие организации страны

09 ноября 2025, 07:05, ИА Амител

ТЭЦ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В украинских соцсетях компания "Центрэнерго", принадлежащая государству, сообщила о полной остановке работы всех государственных тепловых электростанций страны.

На фоне этой ситуации немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, находящийся в данный момент в Киеве, выразил опасения, что предстоящей зимой жители Украины могут столкнуться с серьезными проблемами из-за перебоев в подаче электроэнергии и остаться без отопления.

В ответ на сложившиеся обстоятельства глава энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко обратился к гражданам с просьбой максимально экономить электроэнергию. Он предложил вместо обогрева помещений до температуры +22 градусов одеваться дома теплее.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

09:39:00 09-11-2025

А это больше денацификация или демилитаризация, есть кто разбирается?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:10 09-11-2025

Гость (09:39:00 09-11-2025) А это больше денацификация или демилитаризация, есть кто раз... уменьшение платежа за коммуналку

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:02 09-11-2025

Декоммунизация

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:21:39 09-11-2025

Гость (11:29:02 09-11-2025) Декоммунизация... Да, у них была программа декоммунизации, отказа от всего, напоминающего советские времена, спонсировалась USAID.
Так-то ТЭЦ тоже строились в советские времена. Значит, декоммунизация.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

16:14:54 09-11-2025

На фото- не государственная барнаульская ТЭЦ-3 олигарха Мельниченко.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:31:52 10-11-2025

Хорошая новость?

  0 Нравится
Ответить
