Новые обязательные предметы будут введены уже в грядущем году

25 ноября 2025, 15:05, ИА Амител

Студенты университета / Фото: amic.ru

Начиная с 2026 года учебные планы всех российских университетов пополнятся тремя предметами: "История России", "Философия" и "Основы российской государственности". Изучение будет осуществляться на протяжении первых двух курсов обучения, передает РИА Новости.

Заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский отметил, что данные курсы направлены на развитие у студентов патриотического сознания и аналитического подхода к информации. Эта реорганизация высшего образования реализуется в соответствии с указом президента, утвержденным в 2023 году.

Обновленная система предполагает трехуровневую структуру подготовки кадров: базовое высшее образование, специализированное высшее образование и аспирантура.