Всех российских студентов обяжут изучать историю и философию

Новые обязательные предметы будут введены уже в грядущем году

25 ноября 2025, 15:05, ИА Амител

Студенты университета / Фото: amic.ru

Начиная с 2026 года учебные планы всех российских университетов пополнятся тремя предметами: "История России", "Философия" и "Основы российской государственности". Изучение будет осуществляться на протяжении первых двух курсов обучения, передает РИА Новости.

Заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский отметил, что данные курсы направлены на развитие у студентов патриотического сознания и аналитического подхода к информации. Эта реорганизация высшего образования реализуется в соответствии с указом президента, утвержденным в 2023 году.

Обновленная система предполагает трехуровневую структуру подготовки кадров: базовое высшее образование, специализированное высшее образование и аспирантура.

Комментарии 31

Avatar Picture
Кхм...

16:59:11 25-11-2025

Историю КПСС и диалектический материализм, ага...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:54:34 25-11-2025

Кхм... (16:59:11 25-11-2025) Историю КПСС и диалектический материализм, ага...... Не помешало бы!
На западе в элитных вузах почему-то изучают!...
А нам не надо, что ли!? Странно?!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

17:04:29 25-11-2025

Философия и так обязательна. Только урезана из-за Болванской системы в два раза. Нужно восстановить часы, необходимые для успешного освоения предмета. И дать свободу преподавателям при составлении программы обучения. Похоже, готовится очередная непродуманная централизация в этом вопросе.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:46:24 25-11-2025

Сергей (17:04:29 25-11-2025) Философия и так обязательна. Только урезана из-за Болванской... И будет сколько преподов, столько программ обучения))) Нет уж! Одна программа, одни требования! Должно быть знакомство с историей развития философской мысли, суть основных направлений. Без оценочных суждений . Иначе потом если выявится при сдаче экзамена, что у студента иная точка зрения , преподаватель поставит двойку.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:59:23 25-11-2025

Гость (17:46:24 25-11-2025) И будет сколько преподов, столько программ обучения))) Нет ... Знакомить можно по-разному. Сама по себе история философии для формирования мировоззрения не нужна.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:43:12 25-11-2025

Гость (17:59:23 25-11-2025) Знакомить можно по-разному. Сама по себе история философии д... Так вы предполагаете приспособить философию для формирования определенного мировоззрения, нужного вам, а не изучать, как науку. Нет вопросов(((

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

21:02:48 25-11-2025

Гость (18:43:12 25-11-2025) Так вы предполагаете приспособить философию для формировани... Нет, студенты должны продумать свое мировоззрение на основании изучения материала философии. История философии - очень строгая и обширная дисциплина. Одну античную философию на философском факультете изучает целый год. И желательно хорошо знать языки.
Ясно, что в семестровом курсе для обычных студентов невозможно на должном уровне изучать историю философии. Да и не нужно.
Лучше предметно-проблемный способ изложения философии. Предмет - проблема - ее типичные решения с их аргументацией. Тогда студент сам может сформулировать свою продуманную позицию. Подробности истории философии тут ни к чему.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

18:10:13 25-11-2025

Гость (17:46:24 25-11-2025) И будет сколько преподов, столько программ обучения))) Нет ... Плюрализм мнений, конечно, должен быть соблюден. Только мнение должно быть продуманным и обоснованным. Лично я министерству не доверяю в плане составления программ. Страшно далеки они от народа. Взять ту же программу по ОРГ, к примеру.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:06:04 25-11-2025

Назад в СССР ... Мы изучали историю КПСС, научный коммунизм, научный атеизм, политэкономию. Может и правильно всё это.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:23:52 26-11-2025

Гость (17:06:04 25-11-2025) Назад в СССР ... Мы изучали историю КПСС, научный коммунизм...
И где же это сильное счастливое государство, полное светлых, умных и идейных людей?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:08:24 25-11-2025

Хвилософия... Более тупого предмета в ВУЗе очень сложно найти... А ведь есть даже целые факультеты... Видимо туда поступают самые страшные девочки и очень тупые мальчики. Одного такого мальчика я знаю. Хорошо, что не лично.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:12:04 25-11-2025

Гость (17:08:24 25-11-2025) Хвилософия... Более тупого предмета в ВУЗе очень сложно найт... целовались за корпусом АГУ?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:11:06 25-11-2025

Гость (18:12:04 25-11-2025) целовались за корпусом АГУ?... Пиво пили с пацанами. И наблюдали как два хвилософа в десны долбятся. Но мы их не стали гонять сцаными тряпками. Потому что тряпок не было. А если с них что то снять, то это уже на статью УК светить могло бы. Решили оставить все как есть. Что с мальчишек - хвилософов взять? Их и так нормальные девчонки стороной обходят. Ущербные люди. То кривой, то косой, то хромой, то плоховидящий. Иногда и веганы документы на хвилосовский хвакультет подают.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:38:07 25-11-2025

Гость (19:11:06 25-11-2025) Пиво пили с пацанами. И наблюдали как два хвилософа в десны ... Короче, философию ты не сдал))) продолжаешь пить пиво.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:41:52 25-11-2025

Гость (19:11:06 25-11-2025) Пиво пили с пацанами. И наблюдали как два хвилософа в десны ... Бред какой-то.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:57:28 25-11-2025

Гость (19:41:52 25-11-2025) Бред какой-то. ... Ну почему бред то? Вот выше в 19:38 один из участников поцелуйного шоу отписался, мол я философию не сдал. Сдал на 3. Потому что мое видение не совпало с тем, что нам втирали на лекциях.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:17:32 25-11-2025

Гость (19:57:28 25-11-2025) Ну почему бред то? Вот выше в 19:38 один из участников поцел... У тебя есть свое видение? Ты не безнадежен. )

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:34:53 25-11-2025

Гость (20:17:32 25-11-2025) У тебя есть свое видение? Ты не безнадежен. )... Я, наверное, тебя очень сильно удивлю, но у меня есть очень много чего своего. Но перед тобой я это расписывать не стану.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:41:57 26-11-2025

Гость (19:11:06 25-11-2025) Пиво пили с пацанами. И наблюдали как два хвилософа в десны ... Типичный ПП. Шариков.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:13:33 25-11-2025

Гость (17:08:24 25-11-2025) Хвилософия... Более тупого предмета в ВУЗе очень сложно найт... Интересно кто меня заминусовал? Страшные девочки или тупые мальчики?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:53:21 25-11-2025

Гость (19:13:33 25-11-2025) Интересно кто меня заминусовал? Страшные девочки или тупые ... Страшные девочки и тупые мальчики продолжайте. Я с вас улыбаюсь.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

17:27:43 25-11-2025

Именно, "тупые" философы заложили основы всех наук. Ваше мнение не компетентно.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:56:00 25-11-2025

Сергей (17:27:43 25-11-2025) Именно, "тупые" философы заложили основы всех наук. Ваше мне... Да! лучше вернуться назад в пещеры и копьям!?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:00:02 25-11-2025

Гость (17:56:00 25-11-2025) Да! лучше вернуться назад в пещеры и копьям!? ... Основы наук - это пещеры? вы вообще в вузе обучались?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:59:13 25-11-2025

Капитализм - зло!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:13:05 25-11-2025

Гость (17:59:13 25-11-2025) Капитализм - зло! ... добро - с голой задницей собирать бананы. Всё остальное капитализм

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:41:55 25-11-2025

Гость (17:59:13 25-11-2025) Капитализм - зло! ... Забыли, как в совке носки штопали и в очереди за галошами стояли?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:33:35 25-11-2025

хорошая новость
хоть одна

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:06:56 25-11-2025

Без идеологи в никуда..

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:43:25 25-11-2025

Гость (19:06:56 25-11-2025) Без идеологи в никуда.. ... Да идеология не продумана. Один абстрактный патриотизм.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:07 26-11-2025

Гость (19:06:56 25-11-2025) Без идеологи в никуда.. ...
А вы любитель ходить по граблям, я так понимаю

  1 Нравится
Ответить
