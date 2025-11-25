Всех российских студентов обяжут изучать историю и философию
Новые обязательные предметы будут введены уже в грядущем году
25 ноября 2025, 15:05, ИА Амител
Начиная с 2026 года учебные планы всех российских университетов пополнятся тремя предметами: "История России", "Философия" и "Основы российской государственности". Изучение будет осуществляться на протяжении первых двух курсов обучения, передает РИА Новости.
Заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский отметил, что данные курсы направлены на развитие у студентов патриотического сознания и аналитического подхода к информации. Эта реорганизация высшего образования реализуется в соответствии с указом президента, утвержденным в 2023 году.
Обновленная система предполагает трехуровневую структуру подготовки кадров: базовое высшее образование, специализированное высшее образование и аспирантура.
Историю КПСС и диалектический материализм, ага...
17:54:34 25-11-2025
Кхм... (16:59:11 25-11-2025) Историю КПСС и диалектический материализм, ага...... Не помешало бы!
На западе в элитных вузах почему-то изучают!...
А нам не надо, что ли!? Странно?!
17:04:29 25-11-2025
Философия и так обязательна. Только урезана из-за Болванской системы в два раза. Нужно восстановить часы, необходимые для успешного освоения предмета. И дать свободу преподавателям при составлении программы обучения. Похоже, готовится очередная непродуманная централизация в этом вопросе.
17:46:24 25-11-2025
Сергей (17:04:29 25-11-2025) Философия и так обязательна. Только урезана из-за Болванской... И будет сколько преподов, столько программ обучения))) Нет уж! Одна программа, одни требования! Должно быть знакомство с историей развития философской мысли, суть основных направлений. Без оценочных суждений . Иначе потом если выявится при сдаче экзамена, что у студента иная точка зрения , преподаватель поставит двойку.
17:59:23 25-11-2025
Гость (17:46:24 25-11-2025) И будет сколько преподов, столько программ обучения))) Нет ... Знакомить можно по-разному. Сама по себе история философии для формирования мировоззрения не нужна.
18:43:12 25-11-2025
Гость (17:59:23 25-11-2025) Знакомить можно по-разному. Сама по себе история философии д... Так вы предполагаете приспособить философию для формирования определенного мировоззрения, нужного вам, а не изучать, как науку. Нет вопросов(((
21:02:48 25-11-2025
Гость (18:43:12 25-11-2025) Так вы предполагаете приспособить философию для формировани... Нет, студенты должны продумать свое мировоззрение на основании изучения материала философии. История философии - очень строгая и обширная дисциплина. Одну античную философию на философском факультете изучает целый год. И желательно хорошо знать языки.
Ясно, что в семестровом курсе для обычных студентов невозможно на должном уровне изучать историю философии. Да и не нужно.
Лучше предметно-проблемный способ изложения философии. Предмет - проблема - ее типичные решения с их аргументацией. Тогда студент сам может сформулировать свою продуманную позицию. Подробности истории философии тут ни к чему.
18:10:13 25-11-2025
Гость (17:46:24 25-11-2025) И будет сколько преподов, столько программ обучения))) Нет ... Плюрализм мнений, конечно, должен быть соблюден. Только мнение должно быть продуманным и обоснованным. Лично я министерству не доверяю в плане составления программ. Страшно далеки они от народа. Взять ту же программу по ОРГ, к примеру.
17:06:04 25-11-2025
Назад в СССР ... Мы изучали историю КПСС, научный коммунизм, научный атеизм, политэкономию. Может и правильно всё это.
10:23:52 26-11-2025
Гость (17:06:04 25-11-2025) Назад в СССР ... Мы изучали историю КПСС, научный коммунизм...
И где же это сильное счастливое государство, полное светлых, умных и идейных людей?
17:08:24 25-11-2025
Хвилософия... Более тупого предмета в ВУЗе очень сложно найти... А ведь есть даже целые факультеты... Видимо туда поступают самые страшные девочки и очень тупые мальчики. Одного такого мальчика я знаю. Хорошо, что не лично.
18:12:04 25-11-2025
Гость (17:08:24 25-11-2025) Хвилософия... Более тупого предмета в ВУЗе очень сложно найт... целовались за корпусом АГУ?
19:11:06 25-11-2025
Гость (18:12:04 25-11-2025) целовались за корпусом АГУ?... Пиво пили с пацанами. И наблюдали как два хвилософа в десны долбятся. Но мы их не стали гонять сцаными тряпками. Потому что тряпок не было. А если с них что то снять, то это уже на статью УК светить могло бы. Решили оставить все как есть. Что с мальчишек - хвилософов взять? Их и так нормальные девчонки стороной обходят. Ущербные люди. То кривой, то косой, то хромой, то плоховидящий. Иногда и веганы документы на хвилосовский хвакультет подают.
19:38:07 25-11-2025
Гость (19:11:06 25-11-2025) Пиво пили с пацанами. И наблюдали как два хвилософа в десны ... Короче, философию ты не сдал))) продолжаешь пить пиво.
19:41:52 25-11-2025
Гость (19:11:06 25-11-2025) Пиво пили с пацанами. И наблюдали как два хвилософа в десны ... Бред какой-то.
19:57:28 25-11-2025
Гость (19:41:52 25-11-2025) Бред какой-то. ... Ну почему бред то? Вот выше в 19:38 один из участников поцелуйного шоу отписался, мол я философию не сдал. Сдал на 3. Потому что мое видение не совпало с тем, что нам втирали на лекциях.
20:17:32 25-11-2025
Гость (19:57:28 25-11-2025) Ну почему бред то? Вот выше в 19:38 один из участников поцел... У тебя есть свое видение? Ты не безнадежен. )
20:34:53 25-11-2025
Гость (20:17:32 25-11-2025) У тебя есть свое видение? Ты не безнадежен. )... Я, наверное, тебя очень сильно удивлю, но у меня есть очень много чего своего. Но перед тобой я это расписывать не стану.
08:41:57 26-11-2025
Гость (19:11:06 25-11-2025) Пиво пили с пацанами. И наблюдали как два хвилософа в десны ... Типичный ПП. Шариков.
19:13:33 25-11-2025
Гость (17:08:24 25-11-2025) Хвилософия... Более тупого предмета в ВУЗе очень сложно найт... Интересно кто меня заминусовал? Страшные девочки или тупые мальчики?
19:53:21 25-11-2025
Гость (19:13:33 25-11-2025) Интересно кто меня заминусовал? Страшные девочки или тупые ... Страшные девочки и тупые мальчики продолжайте. Я с вас улыбаюсь.
17:27:43 25-11-2025
Именно, "тупые" философы заложили основы всех наук. Ваше мнение не компетентно.
17:56:00 25-11-2025
Сергей (17:27:43 25-11-2025) Именно, "тупые" философы заложили основы всех наук. Ваше мне... Да! лучше вернуться назад в пещеры и копьям!?
18:00:02 25-11-2025
Гость (17:56:00 25-11-2025) Да! лучше вернуться назад в пещеры и копьям!? ... Основы наук - это пещеры? вы вообще в вузе обучались?
17:59:13 25-11-2025
Капитализм - зло!
18:13:05 25-11-2025
Гость (17:59:13 25-11-2025) Капитализм - зло! ... добро - с голой задницей собирать бананы. Всё остальное капитализм
18:41:55 25-11-2025
Гость (17:59:13 25-11-2025) Капитализм - зло! ... Забыли, как в совке носки штопали и в очереди за галошами стояли?
18:33:35 25-11-2025
хорошая новость
хоть одна
19:06:56 25-11-2025
Без идеологи в никуда..
19:43:25 25-11-2025
Гость (19:06:56 25-11-2025) Без идеологи в никуда.. ... Да идеология не продумана. Один абстрактный патриотизм.
10:25:07 26-11-2025
Гость (19:06:56 25-11-2025) Без идеологи в никуда.. ...
А вы любитель ходить по граблям, я так понимаю