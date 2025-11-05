НОВОСТИОбщество

Вспышка за вспышкой. Когда на Землю в начале ноября может обрушиться магнитная буря

Несколько выбросов плазмы произошло на Солнце в последние дни

05 ноября 2025, 15:10, ИА Амител

Вспышка на Солнце 4 ноября / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Вспышка на Солнце 4 ноября / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В начале ноября солнечная активность заметно возросла. Это следует из наблюдений, которые ведет Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. В частности, 3 ноября ученые зафиксировали вспышку уровня M5.0, а 4 ноября зарегистрировали событие высшего уровня (X1.9).

О том, когда в ближайшие дни ожидаются магнитные бури и насколько мощными они могут быть, – в материале amic.ru.

Будет ли магнитная буря 6 ноября 2025 года?

Вероятность такого сценария есть. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории, шанс на возникновение магнитной бури 6 ноября составляет 51% – это достаточно весомый показатель.
Тем не менее ученые пока не ожидают такого исхода. Прогнозируется, что величина геомагнитных колебаний в четверг останется в "зеленой" зоне.
Ожидается ли магнитная буря 7 ноября 2025 года?

А вот 7 ноября, судя по всему, магнитная буря уже накроет планету. В предварительном прогнозе, опубликованном на этот день, есть данные о том, что сила геомагнитных ударов перейдет в "красную" зону.
Насколько мощной будет магнитная буря 7 ноября 2025 года?

Не очень мощной. По крайней мере, об этом говорят предварительные оценки ученых. Ожидается, что на пике мощность колебаний составит 5 баллов. Это уровень G1 – "слабая магнитная буря".
Что нужно делать, чтобы избежать воздействия магнитной бури?

Если верить ученым и врачам, ничего особенного делать не нужно. Наукой до сих пор не доказано, что магнитные бури каким-то серьезным образом воздействуют на организм человека. А потому и советы, как сохранить отличное самочувствие, медики дают общие: высыпаться, пить достаточное количество жидкости, побольше двигаться, бывать на свежем воздухе и не злоупотреблять вредными привычками.
