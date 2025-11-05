Несколько выбросов плазмы произошло на Солнце в последние дни

05 ноября 2025, 15:10, ИА Амител

Вспышка на Солнце 4 ноября / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В начале ноября солнечная активность заметно возросла. Это следует из наблюдений, которые ведет Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. В частности, 3 ноября ученые зафиксировали вспышку уровня M5.0, а 4 ноября зарегистрировали событие высшего уровня (X1.9).

О том, когда в ближайшие дни ожидаются магнитные бури и насколько мощными они могут быть, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 6 ноября 2025 года? Вероятность такого сценария есть. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте лаборатории , шанс на возникновение магнитной бури 6 ноября составляет 51% – это достаточно весомый показатель. Тем не менее ученые пока не ожидают такого исхода. Прогнозируется, что величина геомагнитных колебаний в четверг останется в "зеленой" зоне.

2 Ожидается ли магнитная буря 7 ноября 2025 года? А вот 7 ноября, судя по всему, магнитная буря уже накроет планету. В предварительном прогнозе, опубликованном на этот день, есть данные о том, что сила геомагнитных ударов перейдет в "красную" зону.

3 Насколько мощной будет магнитная буря 7 ноября 2025 года? Не очень мощной. По крайней мере, об этом говорят предварительные оценки ученых. Ожидается, что на пике мощность колебаний составит 5 баллов. Это уровень G1 – "слабая магнитная буря".