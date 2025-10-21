"Встали и ушли". Публичные слушания о создании парковки в Новоалтайске привели к скандалу
Рядом с площадью Вечного огня в Новоалтайске хотят сделать парковку, против которой активно протестуют горожане
21 октября 2025, 06:15, Антон Дегтярев
В Новоалтайске не утихают баталии по поводу строительства парковки рядом с площадью Вечного огня и ТЦ "Парк". Большая инициативная группа выступает против строительства парковки, так как считает, что новые машино-места ухудшат транспортную ситуацию в центре города. 15 октября завершилось интернет-обсуждение проекта, а 16 октября состоялись публичные слушания, которые снова привели к скандалу. Подробнее – в материале amic.ru.
Что это за проект?
Проект предусматривает устройство автодороги, парковочных карманов, тротуаров и озеленение около площади Вечного огня и ТЦ "Парк" в Новоалтайске. Всего предполагается сделать три парковочные зоны: две – со стороны ул. Деповской и одну – со стороны ул. Парковой. На участке установят 42 дорожных знака и 10 светофоров, а также нанесут разметку. Возмущения жителей вызвала парковка на 100 мест. Машино-места решили оборудовать в том числе в связи с реконструкцией торгового центра "Парк", где собираются открыть магазин "Лента", писали СМИ. Сам руководитель ТЦ обещал взять на себя часть обязательств и реконструировать пешеходную зону за свой счет на сумму около 10 млн рублей.
"Публичными эти слушания назвать сложно"
С 25 сентября по 15 октября 2025 года на "Госуслугах" прошли дистанционные публичные слушания по проекту. Это был первый этап голосования, рассказала депутат АКЗС Лариса Колесникова, во время которого собирали предложения горожан (всего их поступило 777) по поводу обустройства парковки, указывает она.
«Публичными эти слушания назвать сложно, потому что через "Госуслуги" как такового голосования не было. Не было задано конкретного вопроса – за парковки вы или против. Была просьба оставить свой комментарий. И непонятно, как будут интерпретировать развернутые комментарии, ведь кто-то расписывал и плюсы, и минусы этой парковки», – прокомментировала народная избранница.
Депутат АКЗС Людмила Клюшникова утверждает, что ей поступили жалобы от жителей Новоалтайска на работодателей, которые требовали от сотрудников поддержать строительство парковки в опросе и подтвердить свой выбор скриншотом.
Поэтому противники парковки очень рассчитывали на очные публичные слушания: надеялись именно здесь высказать свое мнение. Слушания были назначены на 16 октября 2025 года в зале администрации Новоалтайска на ул. Парковой, 1а. Однако встреча обернулась скандалом, куда пришлось вызвать сотрудников Росгвардии.
Выступить на слушаниях собиралась и Людмила Клюшникова. И даже заблаговременно (за три дня) она подала соответствующее заявление об участии в мероприятии. Но депутату не позволили ни проголосовать, ни выступить. "Странным", по ее словам, было и итоговое голосование, по результатам которого около 540 человек выступили за строительство парковки, а около 490 – против.
«Люди просили дать им слово, но тщетно. Голосование было странным – с заготовленными конвертами. Никто не понял, откуда эти конверты вообще взялись, непонятно, кто их заполнял, неясно, как считали голоса. Весь зал состоял из несогласных со строительством парковки. Увидев, что происходит, большинство через полчаса встали и ушли, осталось человек 20. Я тоже таким подсчетам не доверяю и легитимным этот опрос назвать нельзя», – рассказала Клюшникова.
Об этом же говорят и жители города в комментариях под постом о публичных слушаниях в группе администрации Новоалтайска во "ВКонтакте".
«Около 90% покинули зал, когда людям сказали, что их голоса не учитываются, вопросы задавать нельзя и выступать не дадут, а голоса уже посчитали, решение не про вас», – пишет один из пользователей.
Ушедшие с публичных слушаний обратились в прокуратуру. Горожанам "повезло", так как им удалось попасть напрямую к главному прокурору Алтайского края Антону Герману, отмечает депутат. В надзорное ведомство пожаловались более 60 человек, рассказала она. Жители надеются, что правоохранительные органы помогут отменить решение о строительстве парковки.
Между тем итоги публичных слушаний по парковке официально будут опубликованы 21 октября. На сайте администрации Новоалтайска сказано, что к 20 октября оргкомитет уже подготовил "мотивированное обоснование принятого решения участниками публичных слушаний". Решения обещают опубликовать во вторник во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также в газете "Наш Новоалтайск".
Почему жители против парковки?
Дискуссия по поводу строительства парковки идет с начала 2025 года. Изначально жители переживали, что стоянка займет часть территории площади Вечного огня. Однако в городской администрации заявили, что ни площадь, ни мемориал не пострадают. Парковка же здесь очень нужна: рядом находятся школы, ДК Железнодорожников и большой торговый центр, собственник которого как раз и стал инициатором "большого проекта".
Глава Новоалтайска Владимир Бодунов также заверил горожан, что под места для авто используют только часть газона, который отделяет пешеходную дорожку от проезжей части.
Депутат Лариса Колесникова в разговоре с amic.ru отметила, что парковочные места рядом с площадью действительно нужны, но все же чиновникам "следует ориентироваться на мнения людей" и не игнорировать их.
«В Барнауле у площади Победы сделали парковки и стало очень удобно. Я бы хотела, чтобы в центре Новоалтайска парковочные места тоже появились. Но все-таки нужно, чтобы власти узнали реальное мнение людей, провели опрос, и чтобы состоялись настоящие публичные слушания. Также необходимо, чтобы планы включали в себя реконструкцию самого мемориала, которому необходимо уделить внимание», – считает она.
А вот по мнению Людмилы Клюшниковой, несмотря на то, что площадь парковка не затронет, она займет зеленую зону, которая находится рядом. Также люди будут выезжать на дорогу с односторонним движением, что, по ее словам, "очень неудобно" и усугубит транспортные проблемы.
«Горожанам не нужна ни "Лента", ни торговые площади. И парковка в одностороннем движении тоже им не требуется. Это перегородит все движение. Деповская улица всегда загружена, а сейчас там будет вообще не проехать. Из-за парковки произойдет транспортный коллапс. Там рядом школа и будут страдать в первую очередь дети, которые учатся в школе рядом», – поделилась Клюшникова.
Местные жители также опасаются, что парковка "заберет" часть территории сквера, а зеленых зон в городе недостаточно.
Горожане возмущенно указывают, что парковка делается "исключительно для нужд ТЦ "Парк".
Напомним, в 2026 году в Новоалтайске также планируют начать реконструкцию площади Вечного огня. Работы должны занять три года, их стоимость составит около 60 млн рублей. Однако эти работы пройдут отдельно от проекта по созданию парковки.
надо же у людей слушания проводят,хотя бы формальные,а вот у нас в п. прутской строя в тайне от жителей,на вопрос,что строят,глава отвечает:"построят-узнаете".
06:50:54 22-10-2025
Гость (07:42:20 21-10-2025) надо же у людей слушания проводят,хотя бы формальные,а вот у... У нас били именно слушания, ни голосование, ни обсуждения, просто слушания. Люди должны были как обычно, прийти, послушать как у них всё "хорошо" и довольными уйти по домам.
08:00:54 21-10-2025
В Барнауле у площади Победы сделали парковки, которые всегда почему-то заняты.
06:54:40 22-10-2025
Гость (08:00:54 21-10-2025) В Барнауле у площади Победы сделали парковки, которые всегда... В ТЦ парк как внутри, так и снаружи постоянно есть парковки свободные, рядом торговый центр, тоже всегда можно припарковаться. Единственное сейчас парковочная зона отдела от проезжей части, и все маневры по парковке сейчас нужно делать вдали от проезжей части, а после этого проекта придется выезжать сразу на проезжую часть, вот и вся "выгода" от этого проекта.
08:17:52 22-10-2025
Гость (06:54:40 22-10-2025) В ТЦ парк как внутри, так и снаружи постоянно есть парковки ... Может осознаешь, болезная, что если там появится "Лента", то свободных мест не будет от слова совсем. Как и сейчас их маловато- инвалидная стоянка занята всегда. Ближайший торговый центр - "Альфа"? Только в воспаленном мозгу может возникнуть мысль припарковаться там, а потом тащиться туда с покупками от Парка.
08:26:20 21-10-2025
Все куплено и продано. В администрацию деньги занесли и продолжают заносить. И это продолжается уже очень давно. Как везде в нашей стране.
Наши деды защищали Родину, а русские бизнесмены продали Родину за грязные зеленые бумажки и греют свои жопы и жопы своих детей за бугром. А памятник теперь не нужен стал, все забыли про войну. Но все вернется на круги своя и вот таких бизнесменов возьмут за одно место вместе с чинушами.
09:12:52 21-10-2025
Гость (08:26:20 21-10-2025) Все куплено и продано. В администрацию деньги занесли и прод... памятник то чем тебе помешал? его трогать не собираются.
22:00:09 22-10-2025
Гость (08:26:20 21-10-2025) Все куплено и продано. В администрацию деньги занесли и прод... Вы че несете , памятник никто трогать не собирается !
09:11:47 21-10-2025
Просто перенесите захоронение на кладбище. Кладбище - это место, где почитают мёртвых и павших. Там не будет суеты, парковок и ТЦ. А в городе вся площадь должна полезно использоваться, в городе памятники не нужны.
09:33:34 21-10-2025
Гость (09:11:47 21-10-2025) Просто перенесите захоронение на кладбище. Кладбище - это ме... Как и не нужны ваши коптящие ведра и ваши ТЦ. Больше зеленых зон и парков для отдыха, как и было раньше. Жили лучше и воздух чище был.
А теперь дышите наисвежайшим горным воздухом из выхлопных труб ваших ведер.
12:32:43 21-10-2025
гость (09:33:34 21-10-2025) Как и не нужны ваши коптящие ведра и ваши ТЦ. Больше зеленых... Так вам нужно в деревню переехать, там и зелень кругом, и воздух
09:45:53 21-10-2025
В комментариях под постом ВК фейковые страницы Клюшниковой!
Коммунисты всегда врут и рассылки людям делают лживые!
Ходили по квартирам и рассказывали что будут сносить мемориал для строительства парковки мол нужно прийти в администрацию сделать вид что хочешь проголосовать и уйти. Мол только так можно не допустить проведение слушаний в которых типо все решено.
КПРФ активизировались как обычно сперва перед довыборами депутатов теперь так и будет продолжаться. Вся их деятельность построена на лжи провокации и переходе на личности.
Есть чат в телеграм и в ватсап где они массово агетируют людей протестовать, где пишут не достоверную информацию и досих пор говорят людям что будут сносить мемориал.
Это позор для партии !
11:23:44 21-10-2025
В г. Новоалтайске очень много проблем ( например разваливающийся стадион 50 лет Алтая, проблемы с хоккейной коробкой Старт, проблемы с отключением электроэнергии в Токарево и Белоярске, мусор, плохое качество дорог в частном секторе, р-н Дорожник вообще Администрация за власть включить в план покоса травы летом), НО Главу Новоалтайске это так не интересует и он на это закрывает глаза.
А вот парковку для ТЦ Парк он сразу разрешил изначально на закрытом совещании в администрации и только люди случайно об этом узнали и подняли шум! Глава Новоалтайска с пеной у рта всем доказывает, что парковка очень важна жителем, НО он врет , она нужна только собственнику ТЦ Парк, чтобы получить разрешение на увеличение своей торговой площади! Я требую ФСБ, чтобы проверила Бодунова Главу Новоалтайска на коррупционную составляющую!
11:26:33 21-10-2025
Самое интересное, что Глава Новоалтайска не явился 16 октября на публичные слушания, видимо испугался жителей Новоалтайска! Отсиживался у себя в кабинете.
13:34:54 21-10-2025
Людмила Клюшникова-профессиональный провокатор и веры ей нет!
22:07:04 22-10-2025
Гость (13:34:54 21-10-2025) Людмила Клюшникова-профессиональный провокатор и веры ей нет... Предводитель ОПГ новоалтайска ! Я вообще не понимаю как ее допустили в законодательное собрание !
13:58:29 21-10-2025
Постоянное вранье и скандалы и ни кого уважения к людям это не партия коммунистов в Новоалтайске это ОПГ.
14:34:31 21-10-2025
Для каких целей людей накручивают по негативному сценарию? Памятник никто трогать не собирается, территория памятника НЕ попадает в зону реконструкции и зачем так врать людям? Накрутили бедных пенсионеров!
Парковка реально нужна, т.к. все авто оставляют у торг. центра и бегут в разные организации: администрации города и района, в другой торг. центр, другие магазины и организации! А детей как привозят к школе - неужели это нормально?
А что касается парковки с ул. Деповской - так там плиты типа дорожки уже так все перековерканны, что ноги переломать можно! Неужели будет хуже, если сделают парковочный карман и новый тротуар?!
Новоалтайск опять прославился скандалом! Ни одно хорошее дело не оставят без плевков, как самим не надоело?
20:06:27 21-10-2025
Гость (14:34:31 21-10-2025) Для каких целей людей накручивают по негативному сценарию? П... Да потому что реально все перевернули так , что люди большинство и не знают что на самом деле деле будет и как ! Там ничего противозаконного не собираются делать же . Радует что есть здравомыслящие люди ! А здесь то в статье насколько все перевернули жесть ! Вообще ноль процентов правды по поводу самих слушаний !
19:35:32 21-10-2025
Интересно будет пересчитать ангажированных и защищающих лжецов по теме. Их не волнует, что ТЦ нарушал нормы строительства, а по новому проекту расширения торговой площади ещё сильнее нарушит, а если проект утвердят окончательно, то здравствуйте антикоррупционный комитет.
20:09:45 21-10-2025
А сам Парк то знает, что им в арендаторы Ленту сватают? Или сама Лента в курсе?
20:15:10 21-10-2025
Вспомните всех крикливых скандалистов, которые кричали про вырубку зеленых зон, когда облагораживали парк Пионерский и сквер на Октябрьской? Тоже все плохо было, тоже жаловались.
А по итогу работы город получил благоустроенные красивые места, где можно погулять и провести время. Все хорошо сделали, все красиво. И где те крикуны? И как с той информацией, которую распространяли?
21:06:41 21-10-2025
Гость (20:15:10 21-10-2025) Вспомните всех крикливых скандалистов, которые кричали про в... Это при предыдущем главе было, о котором осталась очень добрая память, шума не было от слова совсем. Бадуновцы, у шефа большие проблемы про него такого никто не скажет.
21:43:05 21-10-2025
Встали и ушли ремейки делать
07:43:09 22-10-2025
Парковка нужна 100%.
Это и благоустройство и развитие территории.
И вообще почему про развитие инфраструктуры надо спрашивать у жителей? Вы посмотрите кто пришёл на слушания? Вечно не довольные и обиженные, такие вот и блокируют всё проекты. Живут в своём мирке, ничего реально не делают и не строят, только мешают предпринимателям развивать проекты. Делать надо такие проекты только решением администрации. И вообще надо упразднить "институт" публичных слушаний, т. к. не реализуется много интересных проектов.
08:08:39 22-10-2025
Ну сейчас этот предприниматель, что делает свои деньги вложить в парковки, посмотрит на этот театр абсурда и скандалов и остановит все! А мы так и останемся без нового благоустройства!
Зато скандалы победили, чё! Так и будем по старым дорожкам ходить! Лишь бы тихо было, мухи не летали и в городе ничего нового не делали!
09:25:53 22-10-2025
Гость (08:08:39 22-10-2025) Ну сейчас этот предприниматель, что делает свои деньги вложи... Верю статье больше, чем балаболам ниже. Куча пальцев вниз, где просят вмешаться правоохранителей говорит что дело совсем не чисто.
13:40:04 22-10-2025
В шоке. (09:25:53 22-10-2025) Верю статье больше, чем балаболам ниже. Куча пальцев вниз, г... Ага, фабрика троллей работает чётко! Давно наблюдаю, даже комментировать особо не хочется. У нас в Алтайке есть активисты у которых реально налажено куча аккаунтов на всех соцсетях для вбросов, счас и на этот пост пальцев в низ накидают.
13:43:46 22-10-2025
Гость (08:08:39 22-10-2025) Ну сейчас этот предприниматель, что делает свои деньги вложи... А вас умоляю, он не в благоустройство города вкладывает, а в свой бизнес!
Если бы он скажем благоустроил что-то где-то подальше от своего ТЦ, я бы поверил, а так чисто коммерческий проект расширения!
09:36:43 22-10-2025
Верю статье больше чем пишущим ниже. Пальцы вниз где призывают правоохранителей говорит что дело совсем не чисто.
12:06:10 22-10-2025
В шоке. (09:36:43 22-10-2025) Верю статье больше чем пишущим ниже. Пальцы вниз где призыва... да, минусаторы в деле) тыкать еще месяц будут тут минусы. больше у них нет занятий.