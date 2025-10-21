Рядом с площадью Вечного огня в Новоалтайске хотят сделать парковку, против которой активно протестуют горожане

21 октября 2025

Публичные слушания по поводу строительства парковки в Новоалтайске / Фото: novoaltaysk.gosuslugi.ru

В Новоалтайске не утихают баталии по поводу строительства парковки рядом с площадью Вечного огня и ТЦ "Парк". Большая инициативная группа выступает против строительства парковки, так как считает, что новые машино-места ухудшат транспортную ситуацию в центре города. 15 октября завершилось интернет-обсуждение проекта, а 16 октября состоялись публичные слушания, которые снова привели к скандалу. Подробнее – в материале amic.ru.

Что это за проект?



Проект Проект предусматривает устройство автодороги, парковочных карманов, тротуаров и озеленение около площади Вечного огня и ТЦ "Парк" в Новоалтайске. Всего предполагается сделать три парковочные зоны: две – со стороны ул. Деповской и одну – со стороны ул. Парковой. На участке установят 42 дорожных знака и 10 светофоров, а также нанесут разметку. Возмущения жителей вызвала парковка на 100 мест. Машино-места решили оборудовать в том числе в связи с реконструкцией торгового центра "Парк", где собираются открыть магазин "Лента", писали СМИ. Сам руководитель ТЦ обещал взять на себя часть обязательств и реконструировать пешеходную зону за свой счет на сумму около 10 млн рублей.

"Публичными эти слушания назвать сложно"

С 25 сентября по 15 октября 2025 года на "Госуслугах" прошли дистанционные публичные слушания по проекту. Это был первый этап голосования, рассказала депутат АКЗС Лариса Колесникова, во время которого собирали предложения горожан (всего их поступило 777) по поводу обустройства парковки, указывает она.

«Публичными эти слушания назвать сложно, потому что через "Госуслуги" как такового голосования не было. Не было задано конкретного вопроса – за парковки вы или против. Была просьба оставить свой комментарий. И непонятно, как будут интерпретировать развернутые комментарии, ведь кто-то расписывал и плюсы, и минусы этой парковки», – прокомментировала народная избранница.

Публичные слушания на госуслугах/ Скриншот с портала госуслуг

Депутат АКЗС Людмила Клюшникова утверждает, что ей поступили жалобы от жителей Новоалтайска на работодателей, которые требовали от сотрудников поддержать строительство парковки в опросе и подтвердить свой выбор скриншотом.

Поэтому противники парковки очень рассчитывали на очные публичные слушания: надеялись именно здесь высказать свое мнение. Слушания были назначены на 16 октября 2025 года в зале администрации Новоалтайска на ул. Парковой, 1а. Однако встреча обернулась скандалом, куда пришлось вызвать сотрудников Росгвардии.

Выступить на слушаниях собиралась и Людмила Клюшникова. И даже заблаговременно (за три дня) она подала соответствующее заявление об участии в мероприятии. Но депутату не позволили ни проголосовать, ни выступить. "Странным", по ее словам, было и итоговое голосование, по результатам которого около 540 человек выступили за строительство парковки, а около 490 – против.

«Люди просили дать им слово, но тщетно. Голосование было странным – с заготовленными конвертами. Никто не понял, откуда эти конверты вообще взялись, непонятно, кто их заполнял, неясно, как считали голоса. Весь зал состоял из несогласных со строительством парковки. Увидев, что происходит, большинство через полчаса встали и ушли, осталось человек 20. Я тоже таким подсчетам не доверяю и легитимным этот опрос назвать нельзя», – рассказала Клюшникова.

Публичные слушания по поводу строительства парковки в Новоалтайске / Фото: novoaltaysk.gosuslugi.ru

Об этом же говорят и жители города в комментариях под постом о публичных слушаниях в группе администрации Новоалтайска во "ВКонтакте".

«Около 90% покинули зал, когда людям сказали, что их голоса не учитываются, вопросы задавать нельзя и выступать не дадут, а голоса уже посчитали, решение не про вас», – пишет один из пользователей.

Ушедшие с публичных слушаний обратились в прокуратуру. Горожанам "повезло", так как им удалось попасть напрямую к главному прокурору Алтайского края Антону Герману, отмечает депутат. В надзорное ведомство пожаловались более 60 человек, рассказала она. Жители надеются, что правоохранительные органы помогут отменить решение о строительстве парковки.

Между тем итоги публичных слушаний по парковке официально будут опубликованы 21 октября. На сайте администрации Новоалтайска сказано, что к 20 октября оргкомитет уже подготовил "мотивированное обоснование принятого решения участниками публичных слушаний". Решения обещают опубликовать во вторник во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также в газете "Наш Новоалтайск".

Проект строительства парковки у ТЦ "Парк" и площади Вечного огня в Новоалтайске / Фото: из презентации проекта

Почему жители против парковки?

Дискуссия по поводу строительства парковки идет с начала 2025 года. Изначально жители переживали, что стоянка займет часть территории площади Вечного огня. Однако в городской администрации заявили, что ни площадь, ни мемориал не пострадают. Парковка же здесь очень нужна: рядом находятся школы, ДК Железнодорожников и большой торговый центр, собственник которого как раз и стал инициатором "большого проекта".

Глава Новоалтайска Владимир Бодунов также заверил горожан, что под места для авто используют только часть газона, который отделяет пешеходную дорожку от проезжей части.

Депутат Лариса Колесникова в разговоре с amic.ru отметила, что парковочные места рядом с площадью действительно нужны, но все же чиновникам "следует ориентироваться на мнения людей" и не игнорировать их.

«В Барнауле у площади Победы сделали парковки и стало очень удобно. Я бы хотела, чтобы в центре Новоалтайска парковочные места тоже появились. Но все-таки нужно, чтобы власти узнали реальное мнение людей, провели опрос, и чтобы состоялись настоящие публичные слушания. Также необходимо, чтобы планы включали в себя реконструкцию самого мемориала, которому необходимо уделить внимание», – считает она.

Карта реконструкции дороги и строительства парковок / Фото: из проекта

А вот по мнению Людмилы Клюшниковой, несмотря на то, что площадь парковка не затронет, она займет зеленую зону, которая находится рядом. Также люди будут выезжать на дорогу с односторонним движением, что, по ее словам, "очень неудобно" и усугубит транспортные проблемы.

«Горожанам не нужна ни "Лента", ни торговые площади. И парковка в одностороннем движении тоже им не требуется. Это перегородит все движение. Деповская улица всегда загружена, а сейчас там будет вообще не проехать. Из-за парковки произойдет транспортный коллапс. Там рядом школа и будут страдать в первую очередь дети, которые учатся в школе рядом», – поделилась Клюшникова.

Местные жители также опасаются, что парковка "заберет" часть территории сквера, а зеленых зон в городе недостаточно.

Площадь Вечного огня в Новоалтайске / Фото: 2GIS

Горожане возмущенно указывают, что парковка делается "исключительно для нужд ТЦ "Парк".

Напомним, в 2026 году в Новоалтайске также планируют начать реконструкцию площади Вечного огня. Работы должны занять три года, их стоимость составит около 60 млн рублей. Однако эти работы пройдут отдельно от проекта по созданию парковки.