ВСУ нанесли ракетный удар по Белгородской области. Есть погибшие

Под завалами могут находиться люди

08 октября 2025, 14:55, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова / t.me/vvgladkov

Белгородская область подверглась ракетному обстрелу ВСУ. Удар нанесли по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа. По предварительным данным, погибли три человека, один пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, спасатели МЧС разбирают завалы разрушенного соцобъекта. Под ними могут находиться люди.

По информации Telegram-канал Shot, атака пришлась на местный физкультурно-оздоровительный комплекс. Как пишет издание, все погибшие были совершеннолетними. Среди них 25-летняя учительница русского языка и литературы, которая шла на работу в школу. Спасти девушку не смогли.

Происшествия Россия

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

15:01:13 08-10-2025

томагавки применили? пора по Брюсселю, Риге, Варшаве и Лондону начинать бить фабами

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:59 08-10-2025

Гость (15:01:13 08-10-2025) томагавки применили? пора по Брюсселю, Риге, Варшаве и Лондо...
А моська знать она сильна

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:34 08-10-2025

Какой ужас. Удар Возмездия будет?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:01:07 08-10-2025

Гость (15:14:34 08-10-2025) Какой ужас. Удар Возмездия будет?...
Так он в воскресенье был. Надо следить за новостями

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:57:58 08-10-2025

Гость (16:01:07 08-10-2025) Так он в воскресенье был. Надо следить за новостями... Тихо! Не мешайте кошмарить народ!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:14:14 09-10-2025

Гость (16:01:07 08-10-2025) Так он в воскресенье был. Надо следить за новостями... А кто возмездист?

  0 Нравится
Ответить
