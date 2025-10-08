Под завалами могут находиться люди

08 октября 2025, 14:55, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова / t.me/vvgladkov

Белгородская область подверглась ракетному обстрелу ВСУ. Удар нанесли по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа. По предварительным данным, погибли три человека, один пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как уточнил глава региона, спасатели МЧС разбирают завалы разрушенного соцобъекта. Под ними могут находиться люди.

По информации Telegram-канал Shot, атака пришлась на местный физкультурно-оздоровительный комплекс. Как пишет издание, все погибшие были совершеннолетними. Среди них 25-летняя учительница русского языка и литературы, которая шла на работу в школу. Спасти девушку не смогли.