ВСУ нанесли ракетный удар по Белгородской области. Есть погибшие
Под завалами могут находиться люди
08 октября 2025, 14:55, ИА Амител
Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова / t.me/vvgladkov
Белгородская область подверглась ракетному обстрелу ВСУ. Удар нанесли по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа. По предварительным данным, погибли три человека, один пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Как уточнил глава региона, спасатели МЧС разбирают завалы разрушенного соцобъекта. Под ними могут находиться люди.
По информации Telegram-канал Shot, атака пришлась на местный физкультурно-оздоровительный комплекс. Как пишет издание, все погибшие были совершеннолетними. Среди них 25-летняя учительница русского языка и литературы, которая шла на работу в школу. Спасти девушку не смогли.
15:01:13 08-10-2025
томагавки применили? пора по Брюсселю, Риге, Варшаве и Лондону начинать бить фабами
15:43:59 08-10-2025
Гость (15:01:13 08-10-2025) томагавки применили? пора по Брюсселю, Риге, Варшаве и Лондо...
А моська знать она сильна
15:14:34 08-10-2025
Какой ужас. Удар Возмездия будет?
16:01:07 08-10-2025
Гость (15:14:34 08-10-2025) Какой ужас. Удар Возмездия будет?...
Так он в воскресенье был. Надо следить за новостями
16:57:58 08-10-2025
Гость (16:01:07 08-10-2025) Так он в воскресенье был. Надо следить за новостями... Тихо! Не мешайте кошмарить народ!
13:14:14 09-10-2025
Гость (16:01:07 08-10-2025) Так он в воскресенье был. Надо следить за новостями... А кто возмездист?